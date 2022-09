Ladenhüter: Ist Apples Studio Display für Deutschland zu teuer?

Mir gefällt Apples neues Studio Display sehr gut. Es passt perfekt in jede Mac-Arbeitsumgebung, bietet tolle Bildqualität und beim Design kann kein Dell oder LG-Monitor mithalten. Beim Erscheinen erwartete man fast, dass bald zahllose Kreative vor einem solchen Monitor sitzen werden.

Aktuell bester Preis: Studio Display mit Standfuß

Das bedeutet aber anscheinend nicht, dass sich das Gerät wie geschnitten Brot verkauft. Vor allem in Deutschland kann man wohl fast von einem Ladenhüter sprechen. Als Apple – nach langer Pause – den ersten alltagstauglichen Monitor vorstellte, wollte ihn jeder haben, auch ich. Als Grund für den Kauf genügen eigentlich Hersteller und Aussehen, aber auch technisch bietet das Gerät viel Gutes.

Von Youtubern aus dem PC-Umfeld wurde das 1749 Euro teure Gerät zwar fast schon gemobbt, die Tests von Fachmedien (Studio Display im Macworld-Test) waren aber voll des Lobes und die meisten Käufer sind sehr zufrieden – wenn auch viele offenbar zu viel von der Webcam erwarteten. Um den Monitor ist es aber aktuell ziemlich still geworden. Ich frage mich, wie gut sich der Monitor eigentlich bisher verkauft hat? Stellt Apple ein neues Produkt vor, wird dieses von der kleinen Gruppe der Kernkunden und Apple-Enthusiasten sofort gekauft. Danach kann es aber sehr ruhig um ein solches Modell werden. Dieser Moment scheint sich beim Studio Display gerade einzustellen und die Verkäufe sind nach meinem Eindruck recht mau.

Diese Vermutung lässt sich bestätigen. Zu den Verkäufen von Mac Studio und Studio Display war Apple bisher auffallend still, auch in Gesprächen mit Analysten gibt es keine Jubelmeldungen – sonst wird nämlich jeder kleinste Erfolg stolz verkündet und ein solches Schweigen ist sehr vielsagend. Es gibt aber noch andere Arten, die Nachfrage nach einem Apple-Produkt zu überprüfen.

Wie wir die Nachfrage ermitteln

Will man schnell herausfinden, wie gefragt ein Produkt in Deutschland gerade ist, genügt der Blick in die Ranglisten von Preisvergleichsseiten. In dieser Beliebtheitsstatistik ist ein Apple-Produkt sogar im Vorteil, da die Zahl der Modellversionen sehr klein ist – es gibt aktuell 199 LG-Monitore, aber nur acht Modellvarianten von Apple. Das iPhone 13 ist bei Geizahls.de das meistgesuchte Smartphone, Macbook Air und Pro die meistgesuchten Notebooks, die Airpods Pro 2 gehören zu den meistgesuchten Produkten überhaupt.

Bei der Rangfolge der beliebtesten Monitore finden wir Apples Display aber erst auf Rang 83 – ein wirklich schlechtes Abschneiden. Aber auch bei Ebay kann man gebrauchte Studio Displays an den Fingern abzählen. Ebay sollte man hier nicht unterschätzen: Je häufiger ein Produkt gekauft wird, desto größer ist die Chance, dass es hier einmal landet. So mancher ist nach einigen Monaten doch unzufrieden, eine Firma wechselt die Schnittsoftware oder viele andere Gründe sorgen für den Verkauf. Das Mac Studio schneidet übrigens deutlich besser ab: Auf Ebay findet man viele Angebote und es wird sehr häufig in Preisvergleichsseiten abgefragt – offenbar nutzen es viele Kreative wirklich – andern als in Apples Werbung aber dann doch mit einem anderen Monitor.

Die 10 besten Mac-Monitore fürs Home-Office

Zyniker werden nun sagen: Kein Wunder, dass sich ein Monitor für 1749 Euro nicht gut verkauft! Das ist nicht falsch, die schlechten Verkaufszahlen scheinen aber vor allem ein deutsches Phänomen zu sein. Etwas anders sieht die Nachfrage nämlich aus, wenn man den Blick auf den amerikanischen Markt wirft. Hier verkauft sich der Monitor anscheinend recht gut, so findet man beim wichtigen Foto-Fachhändler B&H-Photo den Monitor auf der Liste der meistverkauften Monitore – und 50 fast nur positive Rezensionen von Käufern.

Fazit: Geiz ist geil

In Deutschland sind die Verkäufe offensichtlich nur schleppend. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, es könnte aber stark am deutschen Markt liegen. Eigentlich ist Apples Monitor kein spezialisierter Grafik-Monitor mit besonderen Fähigkeiten, sondern eher ein Luxus-Produkt, dessen Funktion auch jeder LG-Monitor erfüllen könnte. Der noch teurere, aber für Profis sehr nützliche XDR-Monitor verkauft sich dagegen recht gut. Während Apples Monitor in Deutschland aber auf Zurückhaltung trifft, greifen die weniger auf Sparsamkeit geeichten US-Kunden gerne zu. Eigentlich schade, vielleicht ist bei deutsche Käufern einfach immer noch „Geiz ist geil“ ein Grundsatz geworden und bei Elektronikprodukten wird besonders stark auf den Preis geachtet. Bei andern Produkten wie Autos und Einbauküchen geben die gleichen Käufer schließlich für Luxus ohne Probleme etwas mehr aus – obwohl mancher wohl mehr Zeit vor seinem Monitor als in seinem Auto verbringt.