29.9.22: Bilanz gezogen

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Wer gegen Ende des alten Jahrtausends in Apple-Aktien investiert hatte, war am 29. September 2000 dem Herzinfarkt nahe. Apple, das seine existentielle Krise gerade erst überwunden hatte, musste an jenem Tag eine Gewinnwarnung veröffentlichen, die den Aktienkurs sofort auf den halben Wert abstürzen ließ.

Das Jahr 2000 war gewissermaßen ein Zwischenjahr für Apple. Der überraschende Erfolg des iMac war bereits ein wenig verpufft, die im Sommer 2000 vorgestellten Modelle hatten lediglich neue Farben bekommen aber keine neuen Technologien wie Brenner oder Flachbildschirme. Der Power Mac G4 Cube aus dem gleichen Jahr erwies sich als Ladenhüter, auch, weil ein Brenner fehlte. So verwunderte es kaum, dass Apple vor allem im Bildungsbereich schwere Einbußen hinzunehmen hatte.

Zu den suboptimalen Produkten kam ein unsicheres Investitionsklima nach dem Platzen der Dot-Com-Blase hinzu. Was die Produkte betraf, legte Apple im Januar nach der Gewinnwarnung mit brennenden iMacs, Power Macs und Powerbooks nach, im Oktober 2001 änderte der iPod dann alles. In der Zwischenzeit war jedoch mit 9/11 ein einschneidendes Ereignis passiert, das nicht nur Apples wirtschaftlichen Erfolg dämpfte, der Mac-Hersteller hatte erneut Verluste zu schreiben.

Für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 1999/2000 konnte Apple einen Gewinn zwischen 1,85 und 1,9 Milliarden in Aussicht stellen, was ja weit besser war als die Milliardenverluste gut drei Jahre zuvor. Aus heutiger Sicht sind 1,9 Milliarden US-Dollar Gewinn ungefähr das, was man aus den schwächeren Produktkategorien erzielt – zum dritten Quartal 2021/22 war der Gewinn zehnmal so hoch und für das vierte Quartal, das letzten Samstag zu Ende gegangen ist, sollte das Plus wieder über 20 Milliarden US-Dollar betragen, die Ergebnisse will Apple am 27. Oktober bekannt geben. Eine erneute Gewinnwarnung scheint in weiter Ferne zu sein, trotz der allgegenwärtigen Kriege und Krisen.

Lesetipps für den Donnerstag

Weg damit: Leider schaffen es auch in den App Store einige betrügerische Apps, trotz der Kontrollen Apples. Es ist wenig Trost, dass unter Android die Gefahr wesentliche größere ist, eine betrügerische App auf das Gerät zu bekommen. Jüngst haben Sicherheitsforscher 75 betrügerische Apps im Google Play Store ausgemacht – aber immerhin noch zehn davon im App Store. Wenigstens bestand für Nutzer, die sich die gefakten Spiele auf ihre Telefone geladen hatten, keine unmittelbare Gefahr – der Betrug bestand darin, Werbetreibenden ein Publikum vorzugaukeln, das nicht da war und so abzukassieren. Durch die Hintergrundaktivitäten der Betrüger-Anwendungen konnte aber die allgemeine Performance des iPhones leiden und auch die Batterielaufzeit.

Ausgedient: Im März 2020 hatte Apple die Wetter-App Dark Sky übernommen, samt der Infrastruktur an Wetterstationen des Anbieters. Die Funktionalität der recht akkuraten App ist mittlerweile in die Wetter-App von iOS 16 (und iPadOS 16.1, das iPad bekommt erstmals eine Wetter-App von Apple) eingeflossen, die alte App hat ausgedient. Jetzt ist Dark Sky nicht mehr im App Store erhältlich, am 31. Dezember dieses Jahres werden auch vorhandene Installationen ihre Dienste einstellen.

Ausprobiert: Notruf per Satellit, zunächst nur in den USA und Kanada und das auch erst ab November, ist eines der Alleinstellungsmerkmale der iPhone-14-Reihe. Im Code der dritten Beta von iOS 16.1 haben nun die Kollegen von 9to5Mac Spuren gefunden, die darauf hindeuten, Apple könne schon im Oktober mit der finalen Version von iOS 16.1 das Feature frei schalten. Interessant ist aber besonders ein Demo-Modus, für den es in der Beta ebenso Hinweise gibt. Anwender sollen damit offenbar die Verbindung zu den Satelliten einrichten und überprüfen können, ohne sich in ein Funkloch begeben zu müssen oder einen missbräuchlichen Notruf abzusetzen.

Besuch: Tim Cook, Eddy Cue, Johny Srouji und andere Apple-Größen hatten in den letzten Tagen München einen Besuch abgestattet. Der Anlass war aber nicht der Besuch des Oktoberfests oder der Surfer am Eisbach, das hatte nur schöne Bilder ergeben. Wichtiger war für die Delegation aus Cupertino, nach der Hardware-Entwicklung zu sehen. In München kümmern sich Ingenieure und Ingenieurinnen etwa um neue 5G-Modems, mit denen Apple unabhängig von Zulieferern wie Qualcomm werden will. “Wir willen uns differenzieren, nicht duplizieren,” erklärt Srouji der Süddeutschen Zeitung. In München entstehen auch die Schaltkreise für das Power-Management, die in mobilen Geräten Apples bereits Einsatz finden.

Wilde Fahrt: Rollt nun bald ein Apple Car autonom über Straßen, sogar ohne Lenkrad und Bremspedal? Recht viel mehr als Gerüchte und fantasievolle Renderings gibt es dazu nicht, nun will der meist gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo aber wissen, dass Apple bis zum Ende des Jahres sein Entwicklerteam neu aufstellt. Seit etwa einem Jahr sei Apples VP of Technology Kevon Lynch für das Projekt verantwortlich, bei dem ein stetes Kommen und Gehen herrscht. Das konkreteste, was Apple bisher gezeigt hat, ist eine Vorschau auf Car Play, das die Cockpits von Fremdmarken komplett übernehmen will – diese wehren sich dagegen. Die ein oder andere Technik, die für das Auto entwickelt wird, hat es auch in andere Produkte geschafft, etwa Lidar auf iPhone und iPad Pro. Und nicht zu vergessen die Flotte von Testfahrzeugen, die Apple in Kalifornien und anderen Bundesstaaten unterhält. Alles Indizien, aber kein Beweis dafür, dass es tatsächlich ab 2025 ein Apple Car geben wird.

Event oder nicht Event, das ist hier die Frage: In den letzten elf Jahren hatte Apple nur dreimal kein Oktober-Event abgehalten, wobei noch zu erwähnen ist, dass im Jahr 2011 das September-Event ausfiel, respektive erst Anfang Oktober abgehalten werden konnte. In diesem Jahr, so munkelt etwa Mark Gurman, ist es Apple der Aufwand nicht wert für ein paar Aktualisierungen die Pressemeute nach Cupertino zu laden. Wobei, was heißt, “ein paar Aktualisierungen”? Karen Haslam hat auf Macworld mal aufgeschrieben, was Apple zu einem Event gegen Mitte bis Ende Oktober noch alles auffahren könnte.

Mehr von Foundry

ARD und ZDF Mediathek: Filme sofort herunterladen – so geht’s

So speichern Sie sofort Filme aus den Mediatheken von ARD und ZDF auf Ihrem Rechner ab. Ohne Extra-Tool. Ein Browser reicht. Weiter …

Die fiesen Drei: So treiben Ihre Mails jeden in den Wahnsinn

Mit unseren drei Tipps treiben Sie die Empfänger Ihrer Mails zuverlässig in den Wahnsinn. Weiter …

BGH-Urteiil: Harsche Kundenkritik auf Ebay erlaubt

19,26 Euro kosteten die vier Gelenkbolzenschellen, 4,90 Euro davon waren für den Versand. Nach dem Geschäft auf der Internetplattform Ebay hinterließ der Käufer eine Bewertung: “Ware gut, Versandkosten Wucher!!” Ob er das durfte, hat nun der BGH entscheiden. Weiter …

Russen fälschen den “Spiegel” zu Propagandazwecken

Facebook-Mutterkonzern Meta hat nach eigenen Angaben zwei Desinformationskampagnen zerschlagen, die von Russland und China aus gesteuert wurden. Weiter …