Apple entfernt russische Social-Media-App „VKontakte“ aus dem App Store

Apple hat vergangene Nacht eine Handvoll russischer Apps aus dem App Store entfernt, darunter „VKontakte“, die offizielle App des gleichnamigen russischsprachigen Social Networks. Ursache dafür sind neue Sanktionen von Großbritannien gegen russische Oligarchen im Zusammenhang mit den rechtswidrigen Scheinreferenden in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Neben „VKontakte“ werden auch andere Apps des russischen Medienriesen „VK“ verbannt, darunter die App des in Russland meistverbreiteten E-Mail-Providers „Mail.ru“.

Gegenüber The Verge erklärt Apple-Sprecher Adam Dema:

„Diese Apps wurden von Entwicklern bereitgestellt, die mehrheitlich zu einer oder mehreren Parteien gehören oder von ihnen kontrolliert werden, die von der Regierung des Vereinten Königreichs sanktioniert wurden. Um diese Sanktionen einzuhalten, hat Apple die Entwickler-Accounts im Zusammenhang mit diesen Apps gekündigt und diese Apps können unabhängig von der Region nicht mehr im App Store heruntergeladen werden. Nutzer, die diese Apps bereits heruntergeladen haben, können sie weiterhin verwenden.“ Adam Dema, Apple

Konkret betreffen diese Sanktionen 23 Manager der „Gazprombank“, die über die ein oder andere Ecke auch mit „VK“ verbandelt sind, nachdem das Unternehmen 2021 an die USM Holding verkauft worden ist.

Mit „VKontakte“ und „Mail.ru“ verlieren nicht nur zwei der meistbesuchten Websites Russlands ihre dedizierte App, sondern gleichzeitig auch das beliebteste Social Network und der meistverbreitete E-Mail-Provider. Nicht betroffen hingegen ist die App „OK.ru“ des zweitbeliebtesten russischen Social Networks, „Odnoklassniki“, das ebenfalls zur Unternehmensgruppe „VK“ gehört. Diese ist weiterhin im App Store verfügbar, allerdings könnte Apple jederzeit nachschärfen.

Was die Weiterverwendung der betroffenen Apps angeht, so äußert erklärt „VK“ gegenüber der russischen Nachrichtenagentur „Interfax“, dass die Apps weiterhin funktionieren werden, allerdings Benachrichtigungen und Zahlungen beeinträchtigt werden könnten. Auch wenn die Entwickler:innen versprechen, die Apps weiterhin zu pflegen und zu aktualisieren, gehen wir davon aus, dass sie dasselbe Schicksal ereilt wie „Fortnite“ von Epic Games. Apple hat diese App bereits vor einiger Zeit aus dem App Store entfernt – allerdings aus einem völlig anderen Grund – und obwohl bereits heruntergeladene Versionen weiterhin verwendet werden konnten, erhalten sie seitdem keine Updates mehr, was das Spiel weitestgehend unspielbar macht.

Die russische Behörde Roskomnadzor, die Kommunikation reguliert, nennt laut Reuters Apples Maßnahmen “diskriminierend” und verlangt Antworten vom Betreiber des App Stores. Die Behörde selbst hatte jedoch nach Kriegsbeginn in Russland Facebook und Instagram gesperrt …