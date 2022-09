Apple News: Rassistische Push-Meldungen – Fast Company gehackt

Am Dienstagabend sei bei dem Wirtschaftsmagazin in das CMS eingebrochen worden, es seien “zwei obszöne und rassistische Push-Benachrichtigungen an unsere Follower auf Apple News gesendet” worden, so die offizielle Erklärung von Fast Company zum Hack der Website auf Twitter. Die Nachrichten seien “abscheulich” und stünden “nicht im Einklang mit dem Inhalt und Ethos von Fast Company”. Screenshots zufolge begann der kurze Text mit einer rassistischen Bezeichnung für schwarze Menschen, berichtet Heise.de dazu.

Fast Company’s official statement regarding Tuesday evening’s website hack. pic.twitter.com/XeS9PEpbDG — Fast Company (@FastCompany) September 28, 2022

Auch auf der eigenen Homepage führt das Unternehmen, das ein im Zweimonatsrhythmus erscheinendes Business-Magazin herausgibt, die Umstände in einer Meldung ähnlich wie auf Twitter mit schwarzem Trauerhintergrund gewissermaßen aus. Der Hacker-Einbruch vom Dienstag folgt demnach auf einen offenbar damit zusammenhängenden Vorfall, der sich bereits am Sonntagnachmittag auf FastCompany.com ereignet habe, als ein unbekannter Akteur oder mehrere Akteure vergleichbare Äußerungen auf der Startseite und anderen Seiten der Website veröffentlicht hätten.

Fast Company bedauert auch, dass diese Äußerungen unter anderem in den Apple News erschienen waren und ”entschuldigt sich” bei allen, die sie vor ihrer Löschung gesehen haben. Man habe sofort ein ”weltweit führendes Unternehmen” für Cybersecurity und Incident Response beauftragt, um die Situation gemeinsam zu untersuchen. FastCompany.com wurde heruntergefahren, bis die Situation geklärt sei. Bis dahin aktualisiere man weiter die Meldungen auf sozialen Plattformen wie Facebook oder Twitter und anderen.

Die App Apple News ist in Deutschland weiterhin nicht verfügbar.