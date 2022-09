Apple legt Datum für nächsten Quartalsbericht fest

Auf der Informationsseite für Investoren hat Apple das Datum für die Veröffentlichung vierten Quartalsberichts angekündigt: Am Donnerstag, dem 27. Oktober um 23 Uhr MESZ werden Anleger über die Finanzen des letzten Vierteljahres informiert. Das vierte Geschäftsquartal umfasst die Monate Juli bis September – Geschäftsquartale sind für gewöhnlich nicht deckungsgleich mit dem kalendarischen Jahr – und ist eins der wichtigsten Quartale des Jahres für Apple, denn an dessen Ende steht für gewöhnlich die alljährliche Veröffentlichung der neuen iPhone-Reihe. Deren Verkäufe gehen zwar überwiegend in die Bilanz des Dezember-Quartals ein, doch hatte in diesem Jahr der Verkauf der neuen Modelle eine Woche früher begonnen als im Vorjahr – allein hier sollte sich ein Unterschied zu 2021 ergeben. Der Berichtszeitraum hatte am letzten Samstag im September geendet, also am 24.9.22.

Spannend wird zu beobachten sein, wie sich die Umsätze mit dem iPhone 14 seit seiner Veröffentlichung Mitte September entwickelt haben. Darum ranken sich aktuell nämlich mehrere Gerüchte: Einerseits lagen die Verkaufszahlen in der ersten Woche etwa 30 Prozent über denen der iPhone-13-Reihe, weshalb Apple angeblich die Produktion ankurbeln lassen wollte. Andererseits heißt es mittlerweile allerdings, dass insbesondere das reguläre iPhone 14 deutlich schwächelt und die Verkaufszahlen aufs Niveau der iPhone-13-Reihe gefallen sind, weshalb Apple sich mit dem Ankurbeln doch zurückhält. Apple weist jedoch seit 2018 keine Stückzahlen mehr in der Bilanz aus, nur noch Umsätze.

Das wichtigste Quartal – nicht nur für Apple, sondern für den ganzen Handel – ist das Oktober bis Dezember umfassende: Die (Vor-) Weihnachtszeit gilt branchenübergreifend als stärkstes Quartal des Jahres überhaupt und es wird interessant zu beobachten sein, welche Umsatzzahlen Apple voraussichtlich Ende Januar veröffentlicht. In dieses Quartal fallen außerdem der Black Friday, der sich im globalen Westen zu einem der wichtigsten Shopping-Events überhaupt entwickelt hat und erstmals in diesem Jahr auch ein zweiter „Prime Day“ von Amazon (der aber gar nicht so heißt und hierzulande auch einen furchtbar sperrigen Namen trägt).

