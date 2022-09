iPhone 14: Hier gibt es die besten Angebote

Die neue iPhone-Produktlinie besteht nun aus vier Modellen: Statt des iPhone Mini gibt es das neue größere iPhone 14 Plus und das neue iPhone 14, diese beiden Geräte bilden die Mittelklasse. Die beiden Top-Modelle sind das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Max. Während das iPhone 14 Plus erst am 7. Oktober auf den Markt kommt, sind die anderen drei Modelle bereits verfügbar.

Die besten aktuellen Preise für alle iPhone 14 Modelle

iPhone direkt im Bundle:

Sie können das iPhone 14 auch über einen Mobilfunkanbieter erwerben, diese bieten das Gerät bei Abschluss eines Vertrages oft günstiger an. Die wichtigsten Anbieter haben wir hier aufgelistet.

Alle iPhone-14-Modelle bei O2 bestellen

Alle iPhone-14-Modelle bei Telekom bestellen

Alle iPhone-14-Modelle bei Vodafone vorbestellen

Lohnt es sich, auf Rabatte zu warten?

Die Preise hat Apple angehoben: Das iPhone 14 Pro kostet jetzt ab 1299 Euro, das iPhone 14 Max 1449 Euro. Auch das iPhone 14 ist mit Preisen ab 999 teurer geworden, das neu größere iPhone 14 Plus startet mit 128 zum gleichen Preis wie das alte iPhone 13 Pro.

Apple setzt auf stabile Preise, im Apple Store wird es die nächsten Monate keine Rabatte auf die Preisempfehlungen von Apple geben. Anders sieht es bei Drittanbietern aus: Schon kurz nach Verkaufsstart gibt es erste Preisnachlässe, in einigen Monaten sind nach unserer Erfahrung wird der Preis von iPhone 14 und iPhone 14 Plus reduziert werden. Wann diese Rabatte zu erwarten sind, haben wir hier analysiert.

Wo kaufen?

Das neue iPhone 14 ist aktuell bei zahlreichen Anbietern bestellbar, bei einigen Ebay-Händlern haben wir es bereits zu Preisen ab 959 Euro gesehen. Wir empfehlen aber trotzdem den Kauf über den Fachhandel. Gerade bei Bestellungen über Ebay-Händler kann es laut Nutzerberichten oft zu Lieferproblemen oder Problemen mit Grauware kommen. Die oben aufgelisteten Fachhändler bieten immerhin meist kostenlosen Versand und kurze Lieferfristen.

Unter diesen Versionen können Sie wählen