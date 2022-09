Microsoft stellt Swiftkey für iOS ein

Swiftkey, 2016 von Microsoft übernommen, bietet eine umfangreiche Vorhersage für Worte, die User gern nutzen. Die App passt sich schnell an den persönlichen Stil an und begrüßt einen in fast allen Programmen bereits mit möglichen Begriffen, wie ”Hallo” oder ”Guten Morgen” und anderes, die man in der Vergangenheit am Anfang einer Eingabe häufiger einsetzte. Dies funktioniert beispielsweise auch – anders als im nativen iOS – mit Safari, eigentlich mit allen Apps.

Ausnahme sind oft sicherheitsrelevante Login-Fenster wie fürs Banking oder allgemein Oberflächen für die Passworteingabe. Apple gestattet die Verwendung von Tastatur-Apps anderer Entwickler seit einigen Jahren. Nun soll diese App bereits in wenigen Tagen, mit dem 5. Oktober 2022, offiziell eingestellt werden, sie lässt sich dann im App Store nicht mehr herunterladen und erhält auch keine weitere Unterstützung. Schon seit über einem Jahr hat es seitens des iOS dafür keine Updates mehr gegeben. Wie ZDnet.com weiter berichtet, soll die Android-Version aber weiterlaufen und Unterstützung erhalten. Auf die Anfrage, warum Microsoft die App für iOS einstellt, gab es bislang keine Auskunft.

Alternativen für Swiftkey

Swiftkey ist eine kostenlose Tastatur-App mit eigener Keyboard-Oberfläche und automatischen Wortvorhersagen in praktisch allen iOS-Apps, die mobilen Usern helfen soll, schneller zu tippen. Sie verwendet dazu einen Algorithmus, der durch die Analyse großer Textmengen erstellt wurde. Auch KI und natürliche Sprachverarbeitungstechnologie verwendet die Technologie hinter der App dafür. In Swiftkey lassen sich auch verschiedene Themen mit unterschiedlichen Oberflächen einrichten.

Außerdem kann man verschiedene Sprachen einstellen und sich in der App-Cloud anmelden, um Eingaben zu sichern und das eigene Wörterbuch auf allen Geräten zu synchronisieren. Noch lässt sich die App kostenlos im App Store herunterladen. Damit soll dann aber ab dem 5. Oktober Schluss sein, worauf Microsoft selbst nur in einer sehr kurzen Mitteilung auf Englisch hinweist. Dennoch sollte die App sich weiterhin verwenden lassen, sie funktioniert auch jetzt unter iOS 16 nach unseren Erfahrungen einwandfrei. Alternativen außer der von Apple standardmäßig zur Verfügung gestellten Tastatur sind etwa Swiftboard for iPhone oder die Typewise Tastatur für iOS und iPadOS. Die Swiftkey-App für Google gibt es weiterhin im Google Play Store.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 in Mitternacht