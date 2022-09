Warum ich von Garmin auf die Apple Watch Ultra umsteige

Die Apple Watch Ultra wurde mit Blick auf jemanden wie mich entwickelt und gebaut. Ich habe ein iPhone 14 Pro Max, ein Macbook Pro 16 Zoll M1 Max mit Studio Display, drei Apple TV 4K und ein iPad Pro 12,9 Zoll mit Magic Keyboard. Mit anderen Worten, ich bin tief in das Apple-Ökosystem eingebettet, aber an meinem Handgelenk trage ich abwechselnd zwei Garmin-Smartwatches – eine ältere Tactix Delta und eine Epix Gen. 2.

Ich habe die Apple Watch ausprobiert, als sie 2015 auf den Markt kam, habe aber seit vielen Jahren keine mehr getragen, vor allem weil ich etwas Größeres wollte, das länger hält und mehr auf Fitness ausgerichtet ist. Jedes Mal, wenn ein neues Apple Watch-Modell auf den Markt kommt, wäge ich die Vorzüge und Nachteile, aber Garmin gewinnt immer – kurz gesagt, ich mag große und klobige Uhren, und selbst die 45-mm-Apple Watch Series 7 kam mir immer etwas zu zierlich und klein vor, eher ein modisches Accessoire als ein Fitnessgerät.

Im Vergleich zu früheren Apple Watches sind die Garmin-Uhren ganz klar für engagierte Sportler konzipiert. Neben dem Design und der Verarbeitungsqualität halten sie auch die versprochene Akkulaufzeit ein (je nach GPS-Nutzung und Batteriesparmaßnahmen mehrere Tage bis Wochen) und liefern eine Flut von Daten zu allen möglichen Bereichen, von Fitness über Schlaf und Stress bis hin zu Kalorien. Und sie halten in der Regel viele Jahre lang.

Was für Garmin-Sportuhren spricht

Die 51-mm-Uhr Tactix Delta hat mich jeden Tag ins Fitnessstudio begleitet, war bei Wanderungen und Spaziergängen dabei und ist so robust, dass ich sie wahrscheinlich auch als Hammer benutzen könnte. Die Batterie hält tagelang und die vielen Daten ermöglichen es mir, meine Fitness zu überwachen. Wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, trage ich die Epix Gen. 2, die ein wunderschönes AMOLED-Display hat und sich eher wie eine lässige Smartwatch anfühlt, aber immer noch groß und robust ist und im Batteriesparmodus wochenlang durchhält.

Wie der Rest meiner Apple-Geräte war auch keine meiner Garmin-Uhren billig. Die Epix beginnt bei 1000 Euro und die Delta war beim Verkaufsstart sogar noch teurer – beide sind so teuer wie die Apple Watch Ultra für 999 Euro. Als Apple also die größere, robuste Apple Watch Ultra zu einem vergleichbaren Preis als meine beiden Garmin-Uhren vorstellte, war ich sofort neugierig. Sobald die Ultra angekündigt wurde, habe ich sie bestellt.

Weniger Nachteile als erwartet

Garmin verwendet seit langem transflektive MIP-Displays (Memory-in-Pixel), die sich im Freien hervorragend eignen, im Inneren jedoch weniger gut – obwohl die Hintergrundbeleuchtung gut genug funktioniert, um den Inhalt des Bildschirms gut zu erkennen. In meinen Augen ist das MIP-Display nicht mit dem LTPO-OLED-Display der Apple Watch vergleichbar, und hier kommt die neuere Epix ins Spiel. Die Epix Gen. 2 bringt das Beste aus beiden Welten in die Garmin-Produktpalette – Fitness, Technik und Mode – und selbst mit dem immer eingeschalteten Display kann man leicht eine Woche zwischen den Ladevorgängen überbrücken.

Die Garmin Taxtix ist groß, klobig und perfekt für Männerarmgelenke. IDG

Ein weiterer, nicht ganz so idealer Punkt bei Garmin ist die Zusammenarbeit der Uhren mit dem iPhone. Im Allgemeinen funktionieren die Apps Garmin Connect und Garmin ConnectIQ gut zwischen den beiden Ökosystemen, aber man kann mit einer Garmin-Uhr nicht so viele unterschiedlichen Aufgaben erledigen wie mit einer Apple Watch. Man kann nicht direkt von der Uhr aus telefonieren oder auf Nachrichten antworten, man hat keinen Zugriff auf die umfangreiche App-Bibliothek von Apple, und die Integration mit Apple Health ist nicht ganz so nahtlos. (Sie erhalten jedoch viel mehr Optionen für Zifferblätter, da Drittanbieter diese für Garmin-Uhren entwickeln können. Das ist für mich ein großes Plus.)

Als die Ultra auf den Markt kam, entbrannten im Internet mehr als nur ein paar Debatten darüber, ob sie weit genug geht, um mit Garmin-Geräten in einem Atemzug genannt zu werden. Garmin schaltete sich sogar in die Debatte ein und sendete kurz nach der Vorstellung des Ultra einen Tweet, in dem es hieß: “Wir messen die Akkulaufzeit in Monaten. Nicht in Stunden.”

Wenn Sie nach Funktionen wie einer superlangen Akkulaufzeit und integrierten Karten suchen, ist die Apple Watch Ultra nichts für Sie. Die Ultra kann nicht ganz mit den Outdoor-Funktionen der Tactix und der Epix mithalten – aber da Apple seine Produkte so schnell weiterentwickelt, gehe ich davon aus, dass das Unternehmen die Lücke schnell schließen wird.

Apples Stil

Ich habe schnell herausgefunden, dass Apple in Bezug auf die Fitness- und Gesundheitsdaten, die es mit watchOS liefert, einen langen Weg zurückgelegt hat. Die Daten sind fast so umfangreich wie die von Garmin, so umfangreich, dass ich eine Weile benötigen werde, um herauszufinden, wie ich sie am besten nutzen kann. Das Einrichten meiner neuen Apple Watch war etwas komplizierter als früher, vor allem, weil sie jetzt so viel mehr kann. Aber Hut ab vor Apple, dass sie schnell erkannt haben, dass Fitness und Gesundheit die Richtung sind, in die man gehen muss, und sich dann auch daran gehalten haben.

IDG

Um es klarzustellen: Ich werde meine Apple Watch Ultra nicht für Wüstenläufe oder Tauchgänge in 20.000 Meilen unter dem Meer verwenden. Im Vergleich zu diesen Sportlern bin ich nur ein Angeber. Wir reden hier von täglichen Trainings im Fitnessstudio, täglichen Spaziergängen mit dem Hund, Wanderungen am Wochenende und gelegentlichen Fahrradtouren. Daher sind die versprochenen 36 Stunden Akkulaufzeit in Ordnung, vor allem, weil ich jetzt auch problemlos den Schlaf verfolgen kann. In der Praxis habe ich sogar deutlich mehr als 36 Stunden erreicht. Selbst mit mehreren Trainingseinheiten in den letzten Tagen habe ich die 48 Stunden überschritten – und das ohne den Energiesparmodus und bevor die Akku-Optimierungsfunktion des Ultra verfügbar ist.

Ich weiß, dass das Ultra und ihr rohes Titandesign unter Beschuss geraten sind, weil die Uhr ein wenig klobig ist, aber da bin ich anderer Meinung. Es ist anders, ja, aber auf eine gute Art. Sie ist groß und rechteckig und lässt sich nicht so leicht unter langen Ärmeln verstecken, aber ihre robuste, industrielle Ästhetik zielt eindeutig auf Garmin-Benutzer ab und dürfte auch Apple-Fans ansprechen. Es ist immer noch eine Apple Watch, aber sie fühlt sich eher wie ein robustes Wearable als eine zierliche Smartwatch an.

Der Bereich, wobei Garmin nicht mithalten kann, ist das Apple-Ökosystem. Ich habe meine Ultra jetzt erst seit ein paar Tagen, aber mir gefällt es, wieder eine Apple Watch am Handgelenk zu haben. Wie immer sind es die Kleinigkeiten, die wichtig sind, z. B. dass sich mein Macbook Pro sperrt, wenn ich weggehe, und sich entsperrt, wenn ich zurückkomme. Oder wie einfach es ist, auf eine Nachricht zu antworten, ohne mein Pro Max aus der Tasche holen zu müssen.



In absehbarer Zukunft werde ich die Ultra tragen. Aber ich werde auch meine Garmins behalten. Es sind immer noch unglaublich gut gebaute, robuste Geräte, die ich mir – vor allem aus ästhetischen Gründen, um gelegentlich etwas Abwechslung zu haben – auch mal für einen Tag (oder mehrere) ans Handgelenk anschnallen kann.

Sollte Apple jemals eine Apple Watch Ultra Max mit 52 mm Durchmesser und einer Akkulaufzeit von sieben Tagen auf den Markt bringen, werde ich der Erste sein, der sich in die Schlange stellt. Aber im Moment wird es schwer sein, die Ultra von meinem Handgelenk zu reißen. Sie ist groß genug, bietet genug Funktionen und hält lange genug, um alle Kriterien zu erfüllen, die meine Garmin als Standard setzt. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.