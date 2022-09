Das beste Zubehör fürs iPhone 14

Sie haben sich ein neues iPhone 14 gekauft oder sind kurz davor? Auch wenn es sich um das beste iPhone aller Zeiten handelt – besonders das iPhone 14 Pro steht nicht zuletzt wegen der Dynamic Island deutlich aus der Reihe hervor –, können Sie das Erlebnis noch verbessern. Für kaum ein anderes Smartphone gibt es so viel Zubehör wie fürs iPhone und mit der Einführung von Magsafe hat Apple die Vielfalt noch einmal deutlich erhöht. Hier erfahren Sie, welches Zubehör es gibt und welche Produkte wir empfehlen.

Doch eins vorweg: Wenn Sie von einem iPhone 12 oder iPhone 13 aufs iPhone 14 upgraden, ist insbesondere das Magsafe-Zubehör, das Sie eventuell für Ihr altes iPhone gekauft haben, auch mit dem neuen iPhone 14 kompatibel. Bei Hüllen hingegen sieht es anders aus.

Ladegeräte

Während technische Komponenten wie das Display, die CPU oder Kameralinsen kontinuierlich weiterentwickelt werden, scheint der Fortschritt bei Akkus leider zu stagnieren. Das Fehlen zusätzlicher Kapazitäten kann immerhin durch komfortablere Möglichkeiten des Aufladens kompensiert werden. Insbesondere, seit Apple dem iPhone kein Ladegerät mehr beilegt, müssen Kundinnen und Kunden selbst auf die Suche nach passenden Geräten gehen.

Apples Magsafe-Ladegerät ist zwar teurer als die Alternativen und benötigt noch ein passendes Netzteil, dafür ist es kompakt und hübsch. IDG

Eine beliebte Technologie ist das Magsafe-System. Das iPhone verfügt seit der zwölften Generation über ringförmig verbaute Magnete, die unsichtbar unter der gläsernen Gehäuserückseite angeordnet sind. Das Apple Magsafe-Ladegerät kann hier passgenau andocken und wird durch die magnetische Verbindung in einer optimalen Position gehalten. Das ist nicht nur äußerst komfortabel, es erlaubt auch ein schnelles Laden mit bis zu 15 W.

Um das Magsafe-Ladegerät nutzen zu können, wird ein leistungsstarker Power-Adapter benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Für 25 Euro wird man ebenfalls online oder offline im Apple Store fündig. Bei Amazon findet man Geräte mit gleicher Leistung von Drittanbietern schon ab 10 Euro.

Apple Magsafe-Ladegerät bei Amazon für 36,55 Euro kaufen

Das Belkin BoostCharge Magsafe-Ladegerät gehört zu den günstigsten Magsafe-Ladegeräten auf dem Markt und hat auch ein Netzteil dabei. Belkin

Der Hersteller Belkin hat zudem ein interessantes Komplettpaket im Angebot. Ein Magsafe-Ladegerät mit 20-Watt-Netzteil gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß schon ab 21 Euro bei Amazon.

Belkin Magsafe-Ladegerät mit 20-Watt-Netzteil bei Amazon für 21 Euro kaufen

Wer sicherstellen möchte, dass der Ladeprozess reibungslos funktioniert und die Verbindung zwischen Ladegerät und iPhone optimal ist, der sollte zusätzlich in eine passende Magsafe-Hülle investieren. Nur wenn das schützende Material an der Rückseite des iPhones dünn genug ist, kann eine zuverlässige Magnetverbindung sichergestellt werden. Eine Auswahl an Hüllen fürs iPhone 14 finden Sie in unserem Ratgeber. Interessant ist auch die Möglichkeit, eine Brieftasche (Wallet) per Magsafe mit dem Handy zu verbinden. Karten oder Geldscheine können so jederzeit direkt am iPhone mitgeführt werden.

Fürs Auto

Die praktischen Magnete am iPhone sind auch für viele andere Zwecke interessant. So lässt sich das iPhone beispielsweise mit einer passenden Halterung im Auto magnetisch und sicher fixieren.

Das Anker 613 Ladegerät ist eins der hochwertigsten Magsafe-Ladegeräte fürs Auto. Anker

Vom Hersteller Anker gibt es das Modell 613, das sich entweder per Klebepad oder mit einem Saugnapf auf dem Armaturenbrett fixieren lässt. Das iPhone wird dann über die Magsafe-Magnete mit der Halterung verbunden. Im Lieferumfang befinden sich zudem ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel und ein Auto-Ladegerät mit zwei USB-C Ausgängen. So wird das iPhone nicht nur in Position gehalten, um es beispielsweise für die Navigation zu nutzen, sondern zugleich auch geladen. Der Anker 613 Magnetic Wireless Charger ist ab 69,92 Euro auf Amazon erhältlich.

Anker 613 Magnetic Wireless Charger für 69,92 Euro bei Amazon kaufen

Deutlich günstiger und weniger vielseitig als das Gerät von Anker ist das Magsafe-Ladegerät für Lüftungsgitter von Wicked Chili. Wicked Chili

Eine alternative Lösung für die Montage an einem KFZ-Lüftungsgitter stellt die Wicked Chili 15W Handyhalterung dar. Diese lässt sich mit einer Klemme an Lüftungsgittern mit horizontal verlaufenden Lamellen fixieren. Leider ist kein Adapter für den Zigarettenanzünder im Lieferumfang, sondern lediglich ein USB-C-auf-USB-A-Verbindungskabel. Das lässt sich im Auto an einen passenden USB-Ausgang anschließen oder mit einer Powerbank verbinden.

Wicked Chili 15W Handyhalterung für 39,90 bei Saturn kaufen

Ständer für den (Nacht-) Tisch

Auch Qi-Halterungen für den Schreib- oder Nachttisch mit spezieller Magsafe-kompatibler Vorrichtung sind zu empfehlen. Durch die Magnetverbindung wird das Handy automatisch in die richtige Position gebracht, was für ein angenehmes Verbindungs-Feedback sorgt. So bleibt das Handy-Display auch während der Arbeit stets im Blick und in perfekter Position.

Anker

Hier gibt es bei Amazon den Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite, eine gute Ladestation in Weiß oder Schwarz. Zusätzlich zum iPhone können hier parallel auch noch Airpods geladen werden, in dem man das Case auf den Standfuß legt. Leider liegt lediglich ein USB-C auf USB-C Ladekabel bei, ein Netzteil für eine Steckdosenverbindung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dafür bietet die Halterung die Möglichkeit, das Smartphone um 40° zu neigen und es beliebig zu rotieren.

Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite in Weiß für 37,99 kaufen

Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite in Schwarz für 39,99 kaufen

Der Anker Magnetic Wireless Charger ist die große Version des Magnetic Stand Lite und kann zusätzlich auch die Apple Watch laden. Anker

Möchte man zusätzlich auch noch eine Apple Watch laden, bietet Anker dafür eine erweiterte Version. Hier befindet sich auf dem Sockel ein zusätzlicher Ladeplatz für Apples Smartwatch. Der Anker 533 Magnetic Wireless Charger kommt mit einem Ladekabel und passendem 20-Watt-Netzteil.

Anker 533 3-in-1 Magnetic Wireless Charger für 69,99 bei Amazon kaufen

Sowohl die Variante für das Laden von iPhone und AirPods als auch eine erweiterte Lösung für das zusätzliche Laden der Apple Watch bietet auch Belkin. Teurer, aber auch eleganter präsentieren sich die beiden Ladestationen wahlweise in Schwarz oder Weiß. Beide Magsafe-kompatiblen Geräte kommen mit einem Netzteil. Das Handy kann auch hier rotiert, aber leider nicht frei geneigt werden. Wem der voreingestellte Neigungswinkel nicht zusagt, sollte sich besser für eine Ladestation von Anker oder anderen Herstellern entscheiden.

Belkin 2-in-1-Ladegerät mit Magsafe für 98,62 Euro bei Amazon kaufen

Belkin Pro 3-in-1-Ladegerät mit Magsafe für 143,97 Euro bei Amazon kaufen

Powerbanks ohne Kabelchaos

Äußerst praktisch sind Powerbanks mit Qi-Ladefunktion. Störende Kabel entfallen und durch die große Verbreitung des Qi-Standards können sogar Kopfhörer oder Handys verschiedener Hersteller aufgeladen werden. Ohne Magsafe ist es jedoch recht unpraktisch, das Handy immer exakt auf der vorgesehenen Fläche positionieren zu müssen. Speziell in der Strandtasche oder im Rucksack verrutscht das Gerät schnell und wird nicht mehr geladen. Dank Magsafe gehört dieses Problem der Vergangenheit an – Powerbank und iPhone verbinden sich magnetisch und das iPhone ist stets optimal positioniert.

Belkin

Zu einem der größeren Modelle gehört die Belkin magnetische drahtlose Powerbank 10K mit 10.000 mAh Kapazität. Sie kann iPhones mit 7,5 W kabellos aufladen oder mit bis zu 18 W kabelgebunden.

Belkin Powerbank 10K für 48,99 Euro bei amazon kaufen

Kompakt und in vielen bunten Farben erhältlich: Die Anker 622 MagGo Powerbank mit 5.000 mAh. Anker

Etwas kleiner und in den Farben Schwarz, Weiß, Hellgrün, Violett und Hellblau erhältlich ist die Anker 622 (MagGo) Wireless Powerbank. Mit nur 5.000 mAh ist sie recht kompakt und verfügt zusätzlich sogar über einen ausklappbaren Standfuß. Praktisch – so kann man das iPhone gleichzeitig laden und dabei Videos schauen.

Anker 622 Wireless Powerbank für 49 Euro bei Amazon kaufen

Stativhalter fürs iPhone

Jahr für Jahr wird die Qualität der verbauten Kamerakomponenten kontinuierlich verbessert. Spätestens mit dem iPhone 14 erwirbt man nicht nur ein hochwertiges Handy, sondern zugleich auch eine unglaublich leistungsstarke Kompaktkamera. Was liegt also näher, als dieses Potenzial durch die Nutzung eines Stativs optimal abzurufen?

PROfezzion

Mit dem PROfezzion Magsafe-Handyständer lässt sich das iPhone über ein Standard-1/4“-Innengewinde auf nahezu jedem Stativ fixieren. Dank der Magsafe-Halterung kann das iPhone schnell und einfach befestigt und auch wieder gelöst werden. Das macht das Fotografieren noch komfortabler, da sich das Handy jederzeit vom Stativ entnehmen und danach wieder per Magnetverbindung fixieren lässt.

Eine Besonderheit dieser Halterung ist, dass sie sich um 30° nach oben und nach unten neigen lässt. Im Zusammenspiel mit hohen Belichtungszeiten werden so beispielsweise auch beeindruckende Fotos des Sternenhimmels ermöglicht. Da der Ständer außerdem über einen eigenen Fuß verfügt, kann er auch allein, ohne Stativ verwendet werden.

PROfezzion Magsafe-Handyständer für 19,99 Euro bei Amazon kaufen