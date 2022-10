4.10.22: Hey, Siri!

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

“Hey, Siri, ich bin heute früh noch sehr müde, koch’ mir Kaffee und bring’ ihn mir an den Schreibtisch!” Wer nicht gerade mit einer Person namens Siri zusammenlebt, wird darauf keine vernünftige Antwort bekommen. Und wenn es eine vernünftige Person namens Siri sein sollte, würde die vielleicht eher sagen: “Dir auch einen guten Morgen, Schatz. Wie heißt das Zauberwort mit den zwei t? “Aber flott!” ist es übrigens nicht …“

Nun haben wir den großen Vorteil mit einer vernünftigen Person zusammen zu leben, die ihrem Morgenmuffel von Morgenredakteur auch ohne jedwede Worte den Kaffee in sicherer Entfernung zum Rechner hinstellt. Auf die Idee, an Apples digitale Assistentin eine solche Bitte zu richten, kommen wir ohnehin nicht, im Wissen ihrer Beschränktheit. Klar könnte man die Kaffeemaschine an eine schlaue Steckdose stecken und diese morgens per Siri aktivieren, aber erstens müsste man das Kaffeemehl über Nacht sein Aroma verlieren lassen und das Wasser wird auch nicht besser, wenn es herumsteht. Außerdem fällt Morgenmuffeln von Morgenredakteuren selbst Maschinen gegenüber vor Sonnenaufgang die mündliche Ansprache schwer.

Seit Siri auf iPhones und später auf anderen Apple-Geräten aktiv ist, haben Witzbolde weltweit Möglichkeiten ausgelotet, Siri zu mehr oder minder witzigen Antworten zu bringen. Das ging mal besser, mal schlechter, Siri hat nur den Humor, den ihr Apple-Ingenieure einprogrammiert haben – Cupertino ist für Vieles gerühmt, aber nicht für überbordenden Witz oder feine zeitgeistige Ironie. Was wir aber heute auf alle Fälle versuchen sollten, wenn uns der erste Kaffee die Zunge gelockert hat: “Hey Siri, alles Gute zum Geburtstag!” Mal sehen, wie die Dame, die keine ist, da sie auch mit Herrenstimme oder einer neutralen antworten kann, darauf reagiert.

Schon im Vorfeld jenes 4. Oktober 2011 hatte sich Siri bemerkbar gemacht. Apple hatte im Jahr davor die gleichnamige Firma, die sich auf Spracherkennung spezialisierte, übernommen und die Keynote zur Einführung des iPhone 4S unter das doppeldeutige Motto “Let’s talk iPhone” gestellt. Bewusst ohne jedwede Interpunktion, so konnte man zweierlei herauslesen: Apple würde über das iPhone sprechen und dieses auch zum Sprechen auffordern – was dann auch geschah.

Nie war die Wartezeit auf ein neues iPhone länger gewesen, das iPhone 4 hatte Apple im Vorjahr noch im Sommer vorgestellt, zur WWDC. Der neue Herbst-Termin mag damit zusammen gehangen haben, dass die Entwicklung von Siri für das iPhone einfach etwas länger dauerte, aber wie schon in den Jahren zuvor, als neue iPods jeweils rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft kamen, erwies sich die Verschiebung der Saison als Treffer. Das neue Betriebssystem iOS 5 hatte Apple in jenem Jahr auch nicht bei einem Extratermin im März präsentiert, sondern zusammen mit OS X 10.7 Lion und der verbindenden iCloud auf der WWDC, die für derartige Ankündigungen am Besten geeignet ist.

Siri ist aber weit mehr als eine digitale Assistentin (oder ein Assistent), die Spracherkennung ist nur ein Teil davon. Selbst lernende Algorithmen sollen auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac und der Apple Watch verstehen, was die Besitzer der Geräte in welchem Moment damit anfangen wollen, ohne dass sie fragen müssten. Apple hat im letzten Jahrzehnt ohne Frage viel investiert, um Siri schlauer und nützlicher zu machen, dabei aber davon abgesehen, alles auszureizen, was möglich wäre. Denn jeder selbstlernende Algorithmus wird vor allem dann besser, wenn er viele Daten zur Verfügung hat und zur Not die Rechenleistung einer gesamten Cloud.

Aber, wie Apple einmal in Las Vegas plakatierte, was auf dem iPhone passiert, soll auch auf dem iPhone bleiben – zumindest weitgehend. Aus den Daten, die zur Verbesserung etwa von Verkehrsmeldungen herangezogen werden, sollen keine Rückschlüsse auf Individuen möglich sein, verspricht Apple. Und dass die meisten Berechnungen auf dem Gerät selbst passieren, reduziert die Gefahr von Datenlecks gewaltig. Für die Sprachanalyse war bis vor kurzem aber immer noch eine Internetverbindung notwendig. Ist eben eine komplexe Angelegenheit.

Die iPhones sind zehn Jahre später weit leistungsfähiger als es das iPhone 4S war, erst heute funktioniert Siri auch offline, zumindest in den meisten Fällen. Die Technik macht Fortschritte. Bis sie aber wie in der Science Fiction wie aus Fleisch und Blut zu sein scheint, vergehen noch viele Jahrhunderte, sofern das denn je passieren wird.

Lesetipps für den Dienstag:

Offensichtlich: Seitdem Apple mit dem iPhone X auf einen Power-Button bei seinen iPhones verzichtet und bei Telefonen dieser Bauart auf Face-ID statt Toch-ID setzt, kursieren Gerüchte, die Fingerabdruckerkennung könnte unter den Bildschirm zurückkehren, wie es bei einigen Android-Telefonen der Fall ist. Doch wozu sollte Apple, das die Face-ID vor fünf Jahren als zuverlässiger und schneller angepriesen hatte, den Schritt zurückgehen? Zumal die Gesichtserkennung mittlerweile in der Lage ist, auch mit einem Mund-Nassen-Schutz zu funktionieren. So schreibt Mark Gurman in seinem Newsletter Power On das Offensichtliche: Apple werde auf die teure Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm verzichten, entsprechende Versuche seien zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Für die Touch-ID habe man zudem andere Plätze gefunden, beim iPad Air und iPad Mini etwa den Einschaltknopf.

Bug statt Feature: Ende letzter Woche hatten einige Anwender darüber berichtet, dass mit dem Update auf iOS 16.1 die adaptive Transparenz auf die Airpods der ersten Generation kommen soll, ein Feature, das an sich den Nachfolgern mit ihrem neuen Chip H2 vorbehalten sein sollte. Wir hatten schon am Freitag Zweifel, die sich mittlerweile bestätigt haben: Das Erscheinen des Schalters in Beta 3 von iOS 16.1 ist ein Fehler – der auch nicht in allen Installationen auftrat. Apple werde diesen noch vor Veröffentlichung der finalen Fassung entfernen, auch die Airpods Max müssen weiter auf einen normalen Transparenzmodus setzen, da auch die den H1 verwenden und nicht den neueren Chip.

Verbessert: Die neuen Airpods Pro haben seit ihrer Vorstellung vor gut vier Wochen nicht besonders viel Aufmerksamkeit erhalten, dabei hätten sie die verdient, wie der Test von Macworld-Kollege Jason Cross ergibt. Apple hat gegenüber dem Vorgängermodell viel verbesser, die adaptive Transparenz ist nur eine Sache. Insgesamt ist die Klangqualität besser geworden, die Batterielaufzeit hat sich deutlich verlänger und die Ladeschachtel lässt sich mit “Wo ist?” nun auch präzise auffinden. Apple musste auch reagieren, seit 2019 war die Konkurrenz von Sony, Bose und Google den originalen Airpods immer dichter aufgerückt.

Grenze erreicht: Die vermutlich beliebteste Neuerung von iOS 16 sind die konfiguriere baren Lockscreens, die man ähnlich wie die Zifferblätter auf Apple Watch auch wieder leicht wechseln kann. So ließe sich jeder Tag mit einem neuen Lockscreen bestreiten – und es dauert lang, bis man sich wiederholt. Die Grenzen ausgetestet und erreicht hat ein User auf Reddit: Nach 200 Wallpapern ist Schluss. Das iPhone präsentiert dann eine Warnmeldung, man müsse zunächst einen alten Screen löschen, bevor man einen neuen anlegen könne.

Grenze überschritten: Wer erinnert sich noch an Apples Versprechen für den iPod von vor nun 21 Jahren? “1000 Songs in der Hosentasche” – für Sammler von CDs und Schallplatten eine unvorstellbare Menge und auch wer sich zu jener Zeit Gigabyte an Musik illegal zusammennapsterte, fragte sich, wie man die auf die 5 GB fassende Festplatte passenden Songs in endlicher Zeit übertragen und verwalten könnte. Am Montag hatte Apple indessen einen Meilenstein gefeiert, der den der 1000 Songs um Größenordnungen übertrifft: In Apple Music gebe es jetzt 100 Millionen Songs zur Auswahl. Die hat man dank allgegenwärtiger Mobilfunknetze zwar nicht alle gleichzeitig in der Hosentasche, aber immer und überall Zugriff darauf, für zehn Euro im Monat. Kein anderer Musikstreamingservice habe einen so großen Katalog, wobei auch Spotify, Deezer und Konsorten davon profitieren, dass in diesen Zeiten das Aufnehmen und globale Distribuieren von Musik so leicht ist wie nie zuvor, die Mediatheken der Konkurrenten sind daher nicht wesentlich kleiner. Was Apple nicht erwähnte: Sollte Apple Music Classical nicht nur einen alternativen Zugang zu klassischer Musik bieten, sondern diese Genre in einer eigenen App ausgliedern, wären gleich mal dutzende Millionen Titel der Rechnung entzogen.

