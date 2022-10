100 Millionen Songs auf Apple Music

Wer erinnert sich noch an Apples Versprechen für den iPod von vor nun 21 Jahren? „1000 Songs in der Hosentasche“ – für Sammler von CDs und Schallplatten eine unvorstellbare Menge und auch wer sich zu jener Zeit Gigabyte an Musik illegal zusammennapsterte, fragte sich, wie man die auf die 5 GB fassende Festplatte passenden Songs in endlicher Zeit übertragen und verwalten könnte.

Am Montag hatte Apple indessen einen Meilenstein gefeiert, der den der 1000 Songs um Größenordnungen übertrifft: In Apple Music gebe es jetzt 100 Millionen Songs zur Auswahl. Die hat man dank allgegenwärtiger Mobilfunknetze zwar nicht alle gleichzeitig in der Hosentasche, aber immer und überall Zugriff darauf, für zehn Euro im Monat. Bis man sich durch das komplette Angebot gehört hat, von Mahlers Vierter bis zum Ballermann-Oktoberfest-Trash von Ikke Hüftgold, reicht ein Leben nicht. Apple Music ist schier unendlich.

In den 1960er Jahren wurden pro Jahr nur 5.000 neue Alben veröffentlicht. Heute kann jeder Künstler überall auf der Welt, in 167 Ländern und Regionen auf Apple Music, einen Song schreiben, aufnehmen und weltweit veröffentlichen. Jeden Tag liefern über 20.000 Sänger und Songwriter neue Songs an Apple Music – Songs, die unseren Katalog noch besser machen als am Tag zuvor. Hundert Millionen Songs sind der Beweis für einen demokratischeren Raum, in dem jeder, selbst ein neuer Künstler, der Musik aus seinem Schlafzimmer heraus macht, den nächsten großen Hit haben kann. Apple

Kein anderer Musikstreamingservice hat nach Apples Angaben einen so großen Katalog, wobei auch Spotify, Deezer und Konsorten davon profitieren, dass in diesen Zeiten das Aufnehmen und globale Distribuieren von Musik so leicht ist wie nie zuvor, die Mediatheken der Konkurrenten sind daher nicht wesentlich kleiner.

Was Apple nicht erwähnte: Sollte Apple Music Classical nicht nur einen alternativen Zugang zu klassischer Musik bieten, sondern dieses Genre in einer eigenen App ausgliedern, wären gleich mal etliche Millionen Titel der Rechnung entzogen.