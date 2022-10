So bekommen Sie bei Apple einen Job

Apple-CEO Tim Cook machte seine Bemerkungen dazu in Neapel (Italien) während seines Besuchs der Universität Neapel Federico II, der “Apple-Universität”. Hier nahm er auch an der anschließenden Abschlussfeier teil. Bei dieser Gelegenheit erhielt Cook einen ”Ehren-Master für Innovation” und beteiligte sich an einer Fragerunde mit Studierenden.

Diese wollten, wie 9to5Mac Im Anschluss an CNBC und andere Medien berichtet, wissen, welches ”die vier magischen Eigenschaften” für eine Anstellung bei Apple wären. Diese sind demnach: An erster Stelle die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, dazu Kreativität, Neugierde und Fachwissen. Das habe sich als eine gute Formel für Apple herausgestellt, fasst Cook zusammen.

”Think different” weiterhin Apple-Kriterium

Niemand würde sich ”in eine Ecke oder einen Schrank zurückziehen” und selbst herausfinden, wie man Technologie entwickelt, so der Apple-Chef weiter. Entscheidend sei die Zusammenarbeit, denn sie dominiere die anderen drei Fähigkeiten (”skillsets”). Apple suche bei den Kandidierenden nach einem grundlegenden Gefühl dafür, dass Ideen, die man miteinander teilt, dadurch wachsen und größer und besser würden. Dieser gemeinschaftliche Prozess sei es, der Apple-Produkte hervorbringe. Apple sucht laut Tim Cook Leute, die anders denken (”think different”), die sich keinem Dogma überlassen, wie ein Problem ”schon immer” gelöst wurde. Daher gebe es auch keine dummen Fragen. Es sei im Gegenteil immer erstaunlich, wenn jemand anfängt, Fragen zu stellen, wie es ein Kind tun würde.

Kritische Anfragen an Apples Arbeitsplatzkultur

Allerdings gibt es trotz Tim Cooks positiver Bewertung solcher wichtigen Eigenschaften wie Kreativität oder Teamwork auch Fragen bezüglich Apples Arbeitsmanagement. So etwa laut CNBC, ob Apples Einstellungstaktik durchgängig für ein positives Arbeitsumfeld sorge. Zumal der Konzern aus Cupertino in diesem Jahr aus der jährlichen Liste von Comparably mit den weltweit besten Unternehmen und der besten Arbeitsplatzkultur herausgefallen sei – Apple habe auch etwa für seine ”Bürokultur” eine schwächere Bewertung erhalten.

Klage über ”verrückte Zeitpläne”

Ferner sei Apple in der jährlichen Rangliste der besten Arbeitsplätze in den USA von Glassdoor um 25 Plätze vom 31. auf den 56. gefallen. Dazu kamen demnach viele negative Bewertungen von Mitarbeitenden über hohen Stress, ”verrückte Zeitpläne” und schlechte Work-Life-Balance.

Sollte man sich dennoch weiterhin bei Apple bewerben wollen, kennt man nun immerhin die vier relevanten Eigenschaften und Skills, die man mitbringen oder bei den Gesprächen in den Vordergrund stellen sollte…

Apples Jobs in Deutschland finden sich hier: Jobs bei Apple.