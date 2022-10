Airpods Pro im Macworld-Test: Die inneren Werte zählen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Fantastische Audioqualität

Perfekte Geräuschunterdrückung

Transparenzmodus besser als bei der Konkurrenz

Neue Funktionen der Ladehülle

Bessere Akkulaufzeiten Kontra Es gibt auf dem Markt besser klingende drahtlose Kopfhörer

Kein LE-Audio, Lossless oder Hi-Res-Audio

Touchbedienung der Oberfläche ist nach wie vor eine schlechte Idee Fazit Beim Design der Airpods Pro hat sich nicht viel geändert. Die Tonqualität hat sich verbessert, die Geräuschunterdrückung ist jetzt noch genauer, der Transparenzmodus ist unübertroffen und die Akkulaufzeiten haben sich verlängert. Die Airpods Pro haben kaum Alleinstellungsmerkmale, Apple hat jedoch mit seinen neuen Kopfhörer aufgeholt.

Preis beim Test

$249

Aktuell bester Preis: Airpods Pro (2. Generation)

Die Airpods Pro der ersten Generation waren das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Die Airpods waren nicht die ersten echten kabellosen Ohrhörer, aber sie haben die Kategorie sicherlich populär gemacht, und 2019 war die Zeit reif für eine verbesserte Version. Die Kombination aus aktiver Geräuschunterdrückung, anständiger Klangqualität und der für Apple typischen Benutzerfreundlichkeit in einem relativ erschwinglichen Paar Ohrhörer war ein Volltreffer.

Aber die Zeiten haben sich geändert. Drei Jahre später ist die Konkurrenz von Sony, Bose, Samsung und Google härter denn je. Jeder hat kleine, bequeme Ohrstöpsel, und die meisten bieten eine bessere Klangqualität, Geräuschunterdrückung oder Akkulaufzeit. Selbst die sofortige Kopplung und andere benutzerfreundliche Funktionen von Apple sind nicht mehr so besonders.

Die Airpods Pro der zweiten Generation sehen vielleicht nicht nach einer großen Veränderung aus, Apple hat jedoch fast alles an ihnen überarbeitet, abgesehen von ihrem Design. Die verbesserten Airpods Pro treten in einen weitaus reiferen und wettbewerbsfähigeren Markt ein, Apple hat alles Notwendige getan, um sie für diejenigen, die in das Apple-Ökosystem investiert haben, einfach zu empfehlen.

Nahezu identisch, auf den ersten Blick

Sie werden nie in der Lage sein, auf den ersten Blick zu erkennen, ob jemand die Airpods Pro der ersten oder der zweiten Generation trägt. Es sei denn, Sie kommen ihnen unangenehm nahe.

Das neue Modell hat genau die gleiche Form wie das alte, einschließlich der kleinen berührungsempfindlichen Fläche an der Vorderseite der kurzen Stiele. Die kleinen schwarzen Anschlüsse für die externen Mikrofone und den Druckausgleich haben eine andere Größe und wurden neu positioniert, aber die glänzend weißen Glühbirnen und Stiele haben sich nicht verändert.

Airpods Pro der ersten und zweiten Generation. Finden Sie zehn Unterschiede . Jason Cross



Wenn die Airpods Pro noch nie gut gepasst haben, wird Ihnen diese neue Version wahrscheinlich auch nicht helfen – mit einer möglichen Ausnahme. Das neue Modell wird mit vier Sets von Ohrstöpseln geliefert, darunter auch extra klein (XS). Wenn Sie wirklich kleine Ohren haben, könnten die Airpods Pro 2 endlich Ihnen passen

Ich habe zufällig einen kleinen Kopf und kleine Ohren, und während ich mit den kleinen Ohrstöpseln der ersten Generation immer eine gute Abdichtung erreicht habe, finde ich die XS-Stöpsel etwas bequemer. Die alten Airpods-Pro-Ohrstöpsel passen auch auf das neue Modell, und obwohl Apple Ersatz für jedes Modell separat verkauft und angibt, dass sie ein anderes Netz im Inneren haben, passen alle gekauften Ohrstöpsel von Drittanbietern auch auf das neue Modell.

Das Ladegehäuse hat ebenfalls die gleiche Größe und Form wie das der ersten Generation der Airpods Pro, allerdings mit ein paar bemerkenswerten Ausnahmen. An der rechten Seite befindet sich eine kleine Metallschlaufe für ein Schlüsselband (Apple liefert leider kein Schlüsselband mit und verkauft auch keins). Der Lightning-Anschluss an der Unterseite ist mit Lautsprecheraussparungen versehen, die einen Ton abgeben, wenn der Ladevorgang beginnt, oder einen lauten Signalton, wenn Sie “Wo ist?” aktivieren, um das Gerät zu orten.

Eine Vielzahl neuer und verbesserter Funktionen

Trotz des fast identischen äußeren Erscheinungsbildes verfügen die neuen Airpods Pro über eine Vielzahl neuer Funktionen.

Die Ladehülle fasst genauso viel Akku wie zuvor, unterstützt aber jetzt die Präzisionssuche in “Wo ist?” (zusätzlich zur Möglichkeit, einen Ton abzuspielen). Sie werden wie bisher über Lightning, kabellose Qi-Ladegeräte und Magsafe aufgeladen, Sie können jetzt auch Ihr Apple-Watch-Ladegerät verwenden. Und die magnetische Anziehungskraft ist stark genug, um das Gehäuse an Ort und Stelle zu halten, was bedeutet, dass Sie es einfach auf eine Apple-Watch-Ladestation ablegen können.

Die neue Airpod-Hülle mit einem Lautsprecher für bessere Auffindbarkeit. Foundry

Die Akkulaufzeit in den Ohrhörern selbst ist viel länger – Apple gab die erste Generation mit 4,5 Stunden an, die neue mit 6 Stunden. Das entspricht in etwa der Dauer, die ich bei meinem Test mit aktivierter Geräuschunterdrückung erreicht habe. Das ist eine große Verbesserung, aber für diese Produktkategorie eher durchschnittlich.

Das neue Modell ist mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und gehört damit zu den ersten Apple-Produkten, die den neueren Standard unterstützen (zusammen mit den neuesten Apple Watches und iPhones), aber es sieht nicht so aus, als ob es für etwas Bestimmtes verwendet wird. LE-Audio ist nirgends zu finden. Dies ist jedoch eher eine Zukunftsinvestition; die Airpods Pro der ersten Generation erhielten im Laufe der Zeit mehrere neue Funktionen bei Software-Updates, bei den Airpods Pro 2 erwarten wir nichts anderes.

Der kleine druckempfindliche Berührungssensor am Stiel der Airpods Pro hat mir noch nie gefallen. Er lässt sich nur schwer zusammendrücken, ohne dass sich der Ohrhörer löst, und es ist nicht immer einfach, die kleine flache Stelle zu finden, auf die man tippen soll. Das Modell der zweiten Generation verfügt über die gleichen Bedienelemente, kann aber zusätzlich das Auf- und Abwärtsstreichen auf dem kleinen flachen Bereich des Stiels erkennen. Das Hinzufügen der Lautstärkeregelung behebt ein großes Manko der ersten Airpods Pro, dazu funktioniert es ziemlich gut – ein Streichen nach oben oder unten ändert die Lautstärke in diskreten Schritten, und obwohl ich es immer noch für ein schlechtes Design halte, die Regler auf einem kleinen Teil dieser winzigen Stiele anzubringen, ist es zumindest etwas einfacher zu handhaben als vorher.

Die neue Ladehülle (links) hat eine Schlaufe für ein Schlüsselband. Aber warum nicht gleich ein Schlüsselband? Foundry



Während die Airpods Pro schon immer über den Transparenzmodus verfügten (bei dem Außengeräusche widergeben werden, damit Sie Ihre Umgebung hören können), ermöglicht der H2-Chip im neuen Modell das, was Apple Adaptive Transparency nennt. Dadurch werden Außengeräusche durchgelassen, während Geräusche über 85 dB automatisch begrenzt werden. Das ist ziemlich beeindruckend, und in einigen Testtagen ist es gelungen, die Geräusche von Händetrocknern, vorbeifahrenden Motorrädern und Rasenmähern im Freien zu dämpfen, ohne alle anderen Außengeräusche völlig zu unterdrücken.

Alle anderen Funktionen der ersten Generation der Airpods Pro sind weiterhin vorhanden. 3D-Audio mit Head Tracking. Gesprächsverstärkung, um Sprache in die Richtung zu verstärken, in die Sie schauen. Pairing mit einem Tastendruck. Audio-Sharing mit einem anderen Airpods-Paar (oder Beats). Schnelles Umschalten auf andere Apple Geräte, mit denen Ihre Apple-ID verknüpft ist. Hey, Siri. Diese Funktionen sind nicht mehr so einzigartig wie früher, da die größten Konkurrenten von Apple ihre eigenen Versionen der meisten dieser Funktionen haben.

Ein größerer Sprung in der Klangqualität als erwartet

Beim Testen der Airpods der zweiten Generation und beim Vergleich mit dem Modell der ersten Generation war ich immer wieder beeindruckt, wie viel besser das neue Modell ist. Ich habe die Beats Fit Pro als meine bevorzugten Ohrstöpsel verwendet, weil sie viel besser klingen, bequemer sind und alle Funktionen der Airpods Pro haben, die mir am wichtigsten sind.

Ich bin begeistert, dass die neuen Airpods Pro jetzt genauso gut klingen. Die Basswiedergabe ist deutlich verbessert. Die Bridge von “Intergalactic” der Beastie Boys bei 2:30 ist einfach zu viel für die alten Airpods Pro, aber das neue Modell hat keine Probleme, da mitzuhalten. Die allgemeine Klarheit und Schärfe wurde über den gesamten Tonbereich verbessert und verleiht Sades “Smooth Operator” oder Stevie Ray Vaughans “Tin Pan Alley” ein neues Gefühl von Knackigkeit. Das subtile Atmen und die Verschiebung der Gitarrenbünde in Jeff Buckleys “Hallelujah” kommen auf eine Art und Weise rüber, die die alten Airpods Pro nie wiedergeben konnten.

Apple behauptet, dass die Geräuschunterdrückung jetzt doppelt so gut ist, aber ich bin mir nicht sicher, wie man das wirklich quantifizieren kann. Ich weiß nur, dass die Geräuschunterdrückungsqualität der ursprünglichen Airpods Pro schon lange von der Konkurrenz übertroffen wurde und Apple mehr oder weniger wieder aufgeholt hat. Sie blockieren deutlich mehr Außengeräusche als früher.

Die XS-Größe ist für Nutzerinnen mit kleinen Ohren gedacht. Achtung: Kein generisches Femininum. Foundry

Der Park, der sich in der Nähe meines Hauses befindet, liegt in der Nähe einer Autobahn, und das ständige Dröhnen des Verkehrs mit über 130 km/h wurde durch die Airpods Pro der ersten Generation nur teilweise gemildert. Das neue Modell reduziert es auf ein kaum hörbares Flüstern, bei dem man sich schon konzentrieren muss, um es zu hören.

Der Transparenzmodus war schon immer eine Stärke der Apple Ohrhörer, denn er bietet einen natürlicheren Klang als die meisten Konkurrenten, aber die Airpods Pro der zweiten Generation heben ihn auf ein neues Niveau. Alle Premium-Kopfhörer haben jetzt einen Transparenzmodus, aber ich habe noch nie einen gehört, der so, nun ja, transparent klingt wie dieser.

Sollen Sie Airpods Pro der zweiten Generation kaufen?

Wenn Sie gerade ein Paar Airpods Pro gekauft haben und mit ihnen zufrieden sind, gibt es keinen Grund, sie gegen das neue Modell der zweiten Generation auszutauschen. Aber diejenigen, deren Airpods Pro bereits Anzeichen von Alterung aufweisen und deren Akkulaufzeit nach ein paar Jahren ständiger Nutzung nachlässt, könnten versucht sein, auf die neue Generation umzusteigen.

Und alle, die mit dem Gedanken gespielt haben, sich ihr erstes Paar Airpods Pro zuzulegen, haben mehr Gründe als je zuvor, sie zu kaufen. Der Lautsprecher, die Schlaufe für das Schlüsselband und die verbesserten Wo-ist-Funktionen des Ladegehäuses sind willkommen, und ich habe sogar festgestellt, dass ich die Möglichkeit, ein Apple-Watch-Ladegerät zu verwenden, häufiger nutze, als ich dachte. Ich würde USB-C gegenüber Lighting für das kabelgebundene Aufladen bevorzugen, aber da sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird, sollten wir nicht mehr allzu lange warten müssen.

Die Ohrstöpsel selbst sind nicht mein Lieblingsdesign, vor allem die Bedienelemente am Stiel. Aber das Hinzufügen der Lautstärkeregelung hat ein echtes Manko beseitigt, ebenso wie die mitgelieferten extrakleinen Ohrstöpsel.

Ich habe nichts gegen das Design der Airpods Pro, aber alle Bedienelemente an diesem kleinen Stiel anzubringen, war schon immer eine schlechte Idee. Foundry



Die Klangqualität hat sich viel mehr verbessert, als ich erwartet hatte. Es sind nicht In-Ear-Kopfhörer mit der besten Klangqualität, aber sie sind wieder konkurrenzfähig im Bereich der kabellosen Premium-Ohrstöpsel. Die Geräuschunterdrückung ist viel besser und gehört zu den besten in dieser Kategorie, und der Transparenzmodus ist der beste, den ich je gehört habe. Die adaptive Transparenz macht es sogar noch besser.

Wenn ich überhaupt enttäuscht bin, dann darüber, dass die neuen Airpods Pro nur das tun, was die Modelle der ersten Generation erledigten, nur besser. Es gibt keine neue Softwarefunktion, die für Aufsehen sorgt. Es gibt kein verlustfreies oder hochauflösendes Audio (nicht, dass kabellose Ohrstöpsel für unter 300 US-Dollar die Klangwiedergabefähigkeiten hätten, die einen solchen Luxus lohnenswert machen, aber trotzdem). LE-Audio mit seinen neuen Codecs und Fähigkeiten ist nicht enthalten. Ich bin mir sicher, dass Apple mit Bluetooth 5.3 und dem neuen H2-Prozessor in den nächsten Jahren noch einige Tricks in Form von Software-Updates in petto hat.

Aber auch ohne diese machen die Verbesserungen von Apple die Airpods Pro wieder wettbewerbsfähig und zur besten Wahl für alle, die Apple-Produkte verwenden und Funktionen wie personalisiertes 3D-Audio und sofortigen Gerätewechsel nutzen können.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.

