5.10.22: Vermächtnis

Elf Jahre sind gerade in der IT gegen Ende der Ära des Moore’schen Gesetzes eine lange Zeit, und doch wieder nicht. Elf Jahre gehen schnell vorüber: Am 5. Oktober 2011 verstarb Steve Jobs an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung, in Europa war bereits der 6. Oktober angebrochen.

Man hätte es ahnen können, am 24. August hatte Steve Jobs 2011 seinen Posten als CEO endgültig aufgegeben, weiterhin wolle er beratend im Hintergrund aktiv sein. Optimisten wie wir hatten daher vermutet und gehofft, dass er sich bei der Vorstellung des iPhone 4S – dem ersten Gerät mit der sprechenden Assistentin Siri, der wir uns gestern an dieser Stelle widmeten – vielleicht ja per Videoschalte aus dem Home Office melden würde – aber die Agonie war bereits zu weit fortgeschritten.

Schon ein paar Wochen später erfuhr man vorwiegend über die Biographien von Walter Isaacson einige der Hintergründe, die Apple und Steve Jobs bis dahin in Euphemismen wie “kurative Auszeit” oder “Stoffwechselstörung” versteckt hatten. Auch erfuhr man von den Zweifeln Jobs’ ob das Abwarten nach der ersten Diagnose 2003 und die frutarische Ernährung wirklich so klug war – doch hatten seinerzeit die Ärzte auch im Falle einer raschen Operation nur eine Lebenserwartung von fünf Jahren geben können. Vermutlich aber hätte ein Jahr vorher nicht schon die Leber Metastasen gehabt und bei deren Transplantation 2009 das Bauchfell. Selbst Vordenker sind hinterher immer klüger.

Doch auch elf Jahre nach dem Ableben des Gründers und legendären Produktvisionärs ist Steve Jobs in Cupertino allgegenwärtig – was wir im Laufe des Tages wieder auf apple.com sehen werden und an Tweets von Tim Cook. Seit diesem Herbst füllt Apple auch wieder das Steve Jobs Theater im Apple Park, dem letzten „Produkt“, mit dem man den Gründer in Verbindung bringt. Die heutige Führungsriege fragt sich aber wohl nur noch selten, was Steve nun tun würde – sie tun es oft einfach in seinem Sinne.

Jobs’ Nachfolger Tim Cook, den man ohne Weiteres als einen seiner Vertrauten bezeichnen kann, mag etwas weniger risikofreudig sein, man denke nur an die Wette auf das iPhone, die auch hätte schief laufen können. In den letzten Jahren hat Tim Cook in Sachen Produkte etwas voran gebracht. Die Apple Watch, von der man bei Apple anfangs gar nicht so recht wusste, welchen Sinn und Zweck sie erfüllt, sollte es allmählich auf Rezept geben – Gesundheitsgerät statt Schmuckstück. Der Wechsel von Intel zu eigenen Chips im Mac – nicht ohne Risiko, aber nicht nur in Sachen Leistungsfähigkeit die beste Entscheidung für ein Produkt, das selbst Steve Jobs in den letzten Lebensjahren ein wenig stiefmütterlich behandelte.

Das iPhone wird noch lange gewaltige Geldströme nach Cupertino spülen, das sehen wir Ende des Monats, wenn Apple die Bilanz für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres vorlegt. Die Zeit nach dem Smartphone hat jedoch bereits begonnen. Das nächste große Ding in Gestalt einer Hardware könnte Apple bereits in petto haben: Bis Tim Cook den ersten Protoypen einer AR/VR-Brille durch die Gegend schleudern wird, kann es nicht mehr so lange dauern, das Steve Jobs Theater ist für diese Veranstaltung womöglich schon reserviert.

Wichtiger werden für Apples künftigen Erfolg aber die Software und die Services dahinter sein. Den Anspruch, Software so natürlich werden zu lassen, als sei sie gar nicht da, den “Ease of Use”, den schon die Oberfläche des Mac vor fast 39 Jahren zeigte, kann Apple nicht hoch genug hängen. Aber das ist tief in der DNA des Unternehmens verankert.

Ende Legende: Sicher, die Reihe iPhone 14 verkauft sich wieder bestens und da gegenüber den auch schon sehr gut angenommenen 13ern das Mini im Lineup fehlt und das Plus den Durchschnittspreis erhöht, wird Apple vermutlich wieder neue Rekordzahlen melden können. Bei den Umsätzen, nicht bei den Stückzahlen. Die bisher am Besten verkaufte Reihe war aber die des iPhone 6: Nicht nur war das Basisgerät auf 4,7 Zoll gewachsen, hinzu kam das erste wirklich große iPhone, das iPhone 6 Plus. In den vier Quartalen nach seiner Vorstellung im September 2014 verkaufte Apple etwa 230 Millionen iPhones – da waren aber auch ältere Modelle dabei. Erst im Geschäftsjahr 2017/2018 kam Apple dem mit 216 Millionen Stück wieder nahe, iPhone X, 8 und 8 Plus waren aber teurer geworden und – siehe oben. Seither nennt Apple keine Stückzahlen mehr, vermutlich wird aber das iPhone 6 (Plus) das Modell sein, das es bisher am häufigsten verkauft hat. Acht Jahre nach dem Verkaufsstart und fünf Jahre nach dem Abschied aus dem Handel setzt Apple die Modelle auf seine Vintage-Liste, in üblicher Vorgehensweise. Das heißt: Reparaturen werden komplizierter, da Ersatzteile nur noch schwer zu beschaffen sind. Ganz unmöglich werden sie aber nicht sein.

Gute Besserung: Bei allem berechtigten Interesse an der neuen Apple Watch Ultra darf man nicht vergessen, dass Apple auch das Standardmodell weiter entwickelt hat. Im Macworld-Test begeistern vor allem die wieder ausgebauten Gesundheitsfunktionen – von der Temperaturmessung darf man jedoch nicht allzuviel erwarten, ein Fieberthermometer kann sie nicht ersetzen. Der Schlaftracker ist jedoch deutlich besser geworden. Alles in allem bietet die Series 8 zu wenige Neuerungen, um für einen Umstieg von Series 6 oder 7 attraktiv genug zu sein, für eine Neuanschaffung ist sie aber eine gute Empfehlung und in der Mittelklasse der Smart Watches jedenfalls die Uhr, die es zu schlagen gilt.

Ausschalten: Das Oktoberfest ist vorbei, mit den üblichen Folgen für die Krankenhäuser der Umgebung – in diesem Jahr kommt bekanntlich noch etwas hinzu. Uns ist jedoch kein Fall bekannt, bei dem die neue Unfallerkennung von Apple Watch 8 und iPhone 14 in der Wilden Maus oder dem Olympialooping auslösten und versehentlich den ohnehin schon gut beschäftigten Rettungsdienst alarmierte. Auf Reddit gibt es jedoch Berichte über Vorfälle in anderen Vergnügungsparks, in denen die Beschleunigungen von Achterbahnen einen Fehlalarm auf Uhr oder Telefon auslösten. Die Unfallerkennung ist ab Werk eingeschaltet, man kann sie auch abschalten, wenn es auch nur für die Zeit des Besuchs auf dem Rummelplatz ist. David Price zeigt, wie es geht.

Endgültig: Was sich seit Jahren abgezeichnet hat, ist seit gestern offiziell: In der EU dürfen ab 2024 nur noch Smartphones mit einer USB-C-Ladebuchse verkauft werden. Die vom Europäischen Parlament mit deutlicher Mehrheit verabschiedete Richtlinie muss sich noch in nationales Recht manifestieren und betrifft auch Kopfhörer, Navigationsgeräte, Mäuse, Tastaturen, Spielekonsolen und Lautsprecher. Hersteller von Laptops haben noch bis 2026 Zeit. Während aber etwa Apple bereits seine Macbooks und auch fast alle iPads mit USB-C ausstattet, muss nun das iPhone in der nächsten oder der übernächsten Generation folgen. Unwahrscheinlich, dass Apple speziell für EU-Länder eine USB-C-Variante einsetzt, zumal auch in anderen Ländern Regulierer einen einheitlichen Ladestandard fordern.

Zugestimmt: Nach einem Bericht der Economic Daily News hat Apple der von seinem Zulieferer TSMC aufgerufenen Preiserhöhung von sechs Prozent zugestimmt. Dabei ist nicht klar, worauf sich die Preiserhöhung bezieht, der Umstieg auf den 3-nm-Prozess steht aber an, in dem der kommende iPhone-15-Chip A17 gefertigt sein dürfte und auch M2/M3 für Macbooks. Womöglich gelten die neuen Preise schon für die nächste Charge der Chipproduktion.

Schwarz auf schwarz: Mittlerweile liegt die vierte Beta von iOS 16.1 vor, bis Ende Oktober ist mit der finalen Fassung zu rechnen. Dann werden auch iPadOS 16.1 und macOS 13 Ventura erscheinen. In iOS 16.1 zieht Apple einige Funktionen nach, wie etwa Live-Aktivitäten oder Unterstützung des neuen Smarthome-Standards Matter. Hinzu kommen einige Optimierungen, von denen eine die Dynamic Island betrifft. Hat man ein schwarzes Hintergrundbild oder betreibt das Telefon im Dunkelmodus, verschwindet die Dynamic Island gewissermaßen – aber nicht mehr ab iOS 16.1, denn in diesen Fällen zeigt das iPhone einen dünnen grauen Rand um die dynamische Insel.

