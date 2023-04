Apple Watch zurücksetzen – auch ohne iPhone

Will man seine Apple Watch verkaufen oder in der Familie weitergeben, gilt es, die Smartwatch vom iPhone und vom eigenen Account richtig zu entkoppeln und zurückzusetzen.

Apple Watch vom iPhone entkoppeln

Der erste wichtigste Schritt ist, die alte Apple Watch vom iPhone entkoppeln. Dabei entsteht das jüngste Backup der Uhr, sodass Sie die meisten Einstellungen und Daten auf die neue Uhr nahtlos übernehmen können. Um die Apple Watch auf dem iPhone zu entkoppeln:

Wechseln Sie in die Watch-App auf dem iPhone; Klicken Sie auf „Alle Apple Watches“ in der oberen linken Ecke des Bildschirmes; Wählen Sie in der erscheinenden Liste der Apple Watches die, die Sie zurücksetzen wollen und tippen Sie auf das ⓘ-Zeichen rechts daneben; Scrollen Sie im Bildschirm nach unten und tippen Sie auf „Apple Watch entkoppeln“; Bei einem LTE-Modell wird davor gefragt, ob man den Tarif behalten möchte. Behält man die Uhr in der Familie, kann man den Tarif mit der Uhr behalten. Nach einem Bestätigungsbildschirm erscheint eine Anfrage des Apple-ID-Passworts, gibt man es ein, wird die Apple Watch aus eigener Geräteliste entfernt und auch aus der Liste der gekoppelten Geräte in der „Wo ist?“-App.

Im Grunde genommen war’s das schon, das iPhone erstellt das Backup der Uhr, die Apple Watch können Sie nach einigen Minuten neu einrichten.

Apple Watch zurücksetzen – ohne iPhone

Komplett ohne iPhone die alte Apple Watch weitergeben, geht ebenfalls. Ist allerdings nicht so komfortabel wie mit der Watch-App auf dem iPhone.

Wechseln Sie in die Einstellungen-App auf der Apple Watch;

Tippen Sie dort auf den Reiter „Allgemein“;

Ziemlich weit unten in der Liste findet sich die Option „Zurücksetzen“;

Tippen Sie auf „Einstellungen und Inhalte löschen“;

Als Bestätigung müssen Sie noch den Code der Apple Watch eintippen, sofern einer eingerichtet ist.

Nach dem Löschen müssen Sie noch die iCloud-Aktivierungssperre deaktivieren, damit ein anderer Nutzer oder andere Nutzerin sie verwenden kann. Dafür melden Sie sich in ihrem Apple-ID-Bereich beispielsweise im Webbrowser an und wechseln Sie in den Bereich „Geräte“. Wählen Sie dort die gerade gelöschte Apple Watch aus und klicken Sie auf die Fläche „Aus dem Account entfernen“.

Apple Watch ohne iPhone zurücksetzen Halyna Kubiv

Damit die Anmeldung mit der anderen Apple-ID funktioniert, müssen Sie noch die gelöschte Apple Watch aus der Liste der Geräte in „Wo ist?“ löschen. Das Prozedere ist ähnlich wie bei der Apple-ID: Wechseln Sie in die App und wählen dort den Reiter „Geräte“. Aus der Liste der angemeldeten Geräte wählen Sie die gelöschte Apple Watch und tippen Sie dort die Option „Dieses Gerät löschen“. Die Aktivierungssperre der Apple Watch ist nun entkoppelt und kann für einen anderen Nutzer eingerichtet werden.

