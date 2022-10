Macbook mit Dynamic Island: Genial oder Quatsch?

Die Dynamic Island hat einen regelrechten Hype unter den Apple-Fans ausgelöst: Das iPhone 14 Pro (Max) (im Test) kommt nicht länger mit einer Notch, stattdessen findet am oberen Bildschirmrand eine “dynamische Insel” Platz. Kein Wunder, dass die “schwarze Pille” derzeit in den sozialen Netzwerken stark gefeiert wird. Warum die Dynamic Island das iPhone 14 Pro (Max) noch cooler macht, erklären wir hier. Die Frage, die sich uns nun stellt, lautet: Kommt die neue Notch neben dem iPhone schon bald auch in anderen Apple-Produkten zum Einsatz? Immerhin soll Apple noch im Herbst neue Macs vorstellen, weshalb Sie jetzt besser diese Macs nicht mehr kaufen sollten.

Mac mit dynamischer Insel?

Dass Apple manche iPhone-Features auch auf andere Produkt-Kategorien überträgt, wissen wir spätestens seit Oktober 2021: Das aktuelle Macbook Pro mit M1 Max oder M1 Pro hat nun ebenfalls eine Notch, hinter der sich eine Kamera versteckt. Der Grund für die Notch in einem Macbook ist leicht zu erklären: Die Displayränder sind an den Seiten schmaler geworden, auch am oberen Rand – zu schmal, als dort die Frontkamera Platz gefunden hätte.

Mit der Einführung der Notch hat Apple mal wieder für Aufsehen gesorgt, ist diese Design-Entscheidung doch recht umstritten gewesen. Nach fast einem Jahr der Nutzung kann man heute sagen: Die Notch stört im Mac aufgrund des größeren Display weitaus weniger als auf dem iPhone. Gleichzeitig war es ein wahrer Geniestreich, da Apple mit der Notch auf dem Macbook für ein neues Erkennungsmerkmal gesorgt hat, welches man bereits über viele Jahre hinweg vom iPhone kennt.

Nachdem Apple nun die Notch im iPhone durch die Insel ersetzt hat, stellt sich die Frage: Was würde dagegensprechen, dass Apple die Dynamic Island auch auf den Mac bringt? Vermutlich bleibt die Insel zunächst für eine gewisse Zeit ein iPhone exklusives Feature. Anhand der aktuellen Reaktion hätten aber bestimmt ein Großteil der Nutzer kein Problem damit, wenn Apple die Dynamic Island auch auf den Mac bringen würde. Ich bezweifle jedoch, dass es dafür überhaupt eine Notwendigkeit gibt.

Lesetipp: iPhone 14 Pro: Warum die neue Notch so revolutionär ist

Die Notch im iPhone war seit 2017 eine Notlösung, um die Display-Ränder im neuen Design des iPhone X möglichst schmal zu halten, ohne gleichzeitig auf ein Punchhole-Design setzen zu müssen. Das hatte man in der Vergangenheit schon bei der Android-Konkurrenz gesehen. Die Dynamic Island ist weiterhin eine Notlösung, weil Apple die Frontkamera (noch) nicht unter dem Display verstecken möchte. Auch wenn dies technisch möglich wäre, beweist die Konkurrenz, dass das nicht nur unschön aussieht, sondern gleichzeitig die Kameraqualität in Mitleidenschaft zieht. Allerdings hat Apple aus der Dynamic Island ein Feature gemacht, welches so modern ist und frischen Wind auf das iPhone bringt, dass man sich aktuell keine Alternative wünscht. Die Insel ist ein guter Kompromiss aus Design und Funktion.

Macbook bleibt wohl Notch-los

Doch welche Funktionen führt man auf dem Mac aus, die man in eine Dynamic Island auslagern könnte? Face-ID gibt es auf dem Mac (noch) nicht, sodass eine nette Animation beim Entsperren des Macs erscheinen könnte. Nach längerem Überlegen fallen uns tatsächlich keine Features ein, welches man sinnvoll in eine Dynamic Island auf dem Mac integrieren könnte – was jedoch nicht heißen muss, dass es diese gibt. Aus diesem Grund halten wir das neue iPhone-14-Pro-Feature in einem Macbook für Quatsch. Doch vielleicht muss uns Apple – wie so oft schon geschehen – erst einmal zeigen, weshalb wir unbedingt eine Dynamic Island im Mac benötigen. Als Marketingstrategie wäre die Insel wohl erneut ein Geniestreich, wenn aber auch etwas verfrüht. Bevor die Notch im Macbook wieder verschwindet (und durch etwas anderes ersetzt wird), wird es wohl noch etwas dauern.

Wie finden Sie die Idee einer Dynamic Island in einem Macbook? Geben Sie uns gerne Feedback, wie Sie von dem Feature profitieren könnten.