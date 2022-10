iPhone: Verwirrung um Magsafe-Update

Apple hat eine neue Version der Firmware für seine Magsafe-Lader veröffentlicht. Laut “Macrumors” ändern sich die jeweiligen Firmware-Nummern in den Einstellungen. Die Vorgänger-Version trug die Build-Nummer 10M229, die aktuelle trägt die Nummer 10M1821. In der Einstellungen-App ist jedoch eine andere Nummer als die des Software-Builds zu sehen, dort hat sich die Versionsnummer von 247.0.0.0 auf 255.0.0.0 geändert. Apple dokumentiert seine Firmware-Updates fast gar nicht, so werden sie weder prominent angekündigt, noch ist es möglich, aus offizieller Quellen zu erfahren, was sich dabei geändert hat.

Die zuverlässigste Methode, das Firmware-Update anzustoßen, ist das Zubehör an den Mac anzuschließen, damit der Rechner es erkennt. iTunes oder Finder verbinden sich mit dem Update-Server von Apple und suchen nach passendem Update für das jeweilige Gerät. Sobald die neuere Version gefunden wird, wird das Gerät damit aktualisiert. Diese Option ist jedoch relativ neu, die ersten Spuren davon finden sich in macOS Monterey 12.3. Es kann also sein, dass das Firmware-Update von Magsafe nur unter neueren macOS-Versionen funktioniert. Ansonsten wird Magsafe mit der neuen Firmware-Version übergreifen, wenn sich das Zubehör mit dem iPhone über eine bestimmte Zeit verbinden. (Und das iPhone eine Verbindung ins Internet aufgebaut hat).

Apple hat den neuen Lader im Herbst 2020 zusammen mit dem iPhone 12 veröffentlicht, das drahtlose Ladegerät kostet im Apple Store knapp 50 Euro und kann iPhones ab dem iPhone 8 und neuer sowie passende Airpods aufladen. Mit Magsafe hat Apple eine beliebte Technologie wieder belebt, die der Hersteller von seinen Macbooks ab 2016 strich: Ein magnetisches Ladekabel, das sich leicht löst, sobald man fester daran zieht. Bei den Macbooks hat das Kabel so manches Gerät vor dem harten Sturz gerettet, deshalb haben sich die Anwender über sein Fehlen beschwert. Apple stattet seine Macbooks ab 2021 wieder mit einem Magsafe-Anschluss aus.

Magsafe für das iPhone und Airpods ist wohl eine Antwort auf das Airpower-Desaster: Apple hat eine drahtlose Ladematte 2017 vorgestellt, die dann 2019 ersatzlos gestrichen wurde, ohne auf den Markt zu kommen.

