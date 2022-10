Mehrere Nutzer auf dem iPad? Mit ‘Fokus’ geht das (fast)

Immer wieder höre ich die Forderung, dass iPads doch Nutzerprofile bekommen müssten, wie man sie vom Mac kennt. Dort kann man bekanntermaßen Benutzerkonten anlegen, sodass mehrere Personen ein und denselben Mac nutzen können. Auf dem iPad geht das nicht. Und dabei ist es hier unter Umständen noch viel nützlicher, ist ein iPad doch in der Regel kein Gerät, welches ständig im Einsatz ist. Da läge es nahe, dass sich etwa eine Familie ein iPad teilt. Stand jetzt kommen nur Schulen in den Genuss, mehrere Nutzerinnen und Nutzer pro iPad anlegen zu können.

Und nein, auch mit iPadOS 15 hat Apple keine Profile eingeführt. Aber vielleicht kommen die ja quasi durch die Hintertür? Letztes Jahr bekamen wir eine neue Fokus-Funktionalität. Da, wo man jahrelang nur zwischen Nicht stören und dem Normalzustand wählen konnte, ist es nun möglich, weitere Fokus-Modi anzulegen und zu konfigurieren. Es lässt sich unter anderem einstellen, welche Personen einen erreichen und welche Apps einen benachrichtigen dürfen. In den Geräte-Einstellungen gibt es dafür den eigenen Punkt ‘Fokus’.

Jan Schaller

In diesem Jahr wurde das Feature dann sowohl vereinfacht als auch ausgebaut. Und damit sind wir vielleicht auf dem Weg zu einer Funktion, die man fast schon für Multi-User-Profile kreativ umnutzen könnte.

Dasselbe iPad, kaum noch wiederzuerkennen

Man kann nämlich nicht nur bestimmen, von welchen Apps und Kontakten man etwas hören möchte, sondern z. B. auch den Homescreen konfigurieren. Dabei kann man eine App auch zu mehreren Homescreens hinzufügen, womit es möglich wird, ganz individuell und pro Fokus (oder eben pro User) festzulegen, welche Apps dort erscheinen und welche nicht. Das lässt sich prima für thematische Fokusse nutzen, wie einen Lese-Fokus, den ich gern nutze. Wenn ich diesen aktiviere, werden alle Notifications deaktiviert, da ich beim Lesen nicht gestört werden möchte. Ebenso aktiviere ich aber auch noch einen speziellen Homescreen, der sonst unsichtbar bleibt. Dort befinden sich dann alle Leseapps, die ich so habe: Apple Books, Kindle, Apps von Bibliotheken und Zeitungen.

Neben Personen und Apps lassen sich auch Homescreens und Fokusfilter konfigurieren. Außerdem kann man Trigger einstellen, die die den Fokus automatisch aktivieren. Jan Schaller

Mit dem neuen iOS und iPadOS kommen jetzt aber auch noch sogenannte Fokus-Filter hinzu. Und die heben das ganze System potenziell noch mal auf eine neue Stufe. Diese Fokus-Filter ermöglichen es nämlich, Inhalte in Apps zu filtern und je nach gewähltem Fokus anzupassen. Aktuell gilt das in erster Linie für einige Anwendungen von Apple selbst. In der Kalender-App können verschiedene Kalender ein- und ausgeblendet werden, in Mail bestimmte Mailkonten und in Safari ist es möglich, Tab-Gruppen zu filtern. Und auch wenn bisher nur wenige Apps von Drittanbietern diese Funktionalität nutzen, bin ich optimistisch, dass sich das bald ändern wird. Aktuell ist die bekannte Schreibapp Drafts ein Vorreiter in dieser Hinsicht. Für Drafts lässt sich unter anderem einstellen, welchen Workspace man sehen will und welche Aktionen eingeblendet werden.

Auf dem iPhone geht sogar noch mehr. Hier kann man auch den Lockscreen für jeden Fokus unterschiedlich gestalten und automatisch wechseln lassen. Und wer auch noch eine Apple Watch hat, kann auch das Zifferblatt automatisch mit wechseln lassen. Denkt man nun dieses Konzept noch ein Stück weiter, ist der Weg für Multi-User-Support auf Umwegen in meinen Augen nicht mehr weit. Dass etwa der anpassbare Sperrbildschirm im nächsten Jahr auch aufs iPad kommen wird, halte ich für ausgemacht. Zusammen mit angepassten Homescreens hätte man dann schon die Möglichkeit, ein und dasselbe iPad völlig anders aussehen zu lassen – je nachdem, wer es gerade benutzt. Wenn dazu noch mehr Apps (und vor allem auch die großen Office- und Produktivitäts-Apps) Fokus-Filter implementieren würden, könnte man auch konfigurieren, dass Nutzer A nur seine Dokumente sieht und Nutzerin B nur ihre. Die Möglichkeiten wären fast grenzenlos, wenn man etwas kreativ ist und die App-Entwickler mitziehen.

Echte Profile nur eine Frage der Zeit?

Mir ist klar, dass ein echter Multiuser-Modus nochmal etwas anderes wäre. Zum Beispiel ist hier kein Passwortschutz vorgesehen, sodass mich nichts daran hindert, den einen Fokus einfach zu deaktivieren und einen anderen einzuschalten. Und auch bei den Geräteeinstellungen ist noch viel Platz nach oben. Es ist aber ein interessanter Schritt, da Apple in den letzten Jahren gezeigt hat, dass Personalisierung und Automatisierung (in Form von Kurzbefehlen) immer wichtiger werden. Vielleicht sind wir also schon bald an einem Punkt, an dem unsere iPads plötzlich Multi-User-Geräte sind.

