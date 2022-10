Smarthome reagiert auf Knopfdruck – Smart Buttons

Amazon gehörte zu den Ersten, die gemerkt haben, dass man mechanische Schalter nicht gänzlich aus dem Smarthome verbannen sollte. Im Jahr 2017 brachte der amerikanische Onlinehändler seine Dash-Buttons nach Deutschland. Mit ihnen konnte der Kunde, wie es der Name schon sagt, rasend schnell Verbrauchsmaterialien wie Waschmittel, Toilettenpapier, Hundefutter oder neuen Kaffee auf Knopfdruck nachbestellen, ohne dafür extra das iPhone oder den PC zu bemühen.

Die mit einem Label des jeweiligen Produktherstellers bedruckten und mit einer kleinen Batterie betriebenen Knöpfe sollten einfach an der Waschmaschine, neben dem Toilettenpapierhalter oder an der Kaffeemaschine angeklebt und mit dem heimischen WLAN-Router verbunden sein. War es Zeit für Nachschub, löste ein Druck auf den jeweiligen Dash-Button die Bestellung bei Amazon aus. Im Jahr 2019 verbot ein deutsches Gericht die Dash-Buttons wegen des Verstoßes gegen hiesige Onlinehandelsgesetze. Doch das Interesse vieler Smarthome-Besitzer und Hersteller an mechanischen Tastern zur Steuerung smarter Geräte, auch Smart Buttons genannt, war geweckt. In unserer Auswahl zeigen wir Ihnen attraktive Produkte. Weiter unten im Text erklären wir die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – und was Sie eventuell noch zusätzlich benötigen.

Fibaro The Button: Der rote Knopf

Die polnische Firma Fibaro bietet seinen, einem Notfallknopf nachgeahmten The Button in einer Z-Wave-kompatiblen Variante an und benötigt dafür das Home Center von Fibaro als Hub zur Steuerung. Den smarten Button gibt es aber auch in einer Homekit-Version. Bis zu drei Funktionen lassen sich jeweils auf dem Schalter programmieren. Fibaro The Button bei Amazon

Ledvance Smart+ Switch: Klassisches Design

Der smart+ Switch des Osram-Nachfolgers Ledvance orientiert sich optisch und funktionell am klassischen Lichtschalter, ist durch seine magnetische Wandplatte einfach und flexibel zu installieren und besitzt vier individuell belegbare Tasten. Der Switch benötigt eine Zigbee-Basisstation oder ein Amazon Echo-Gerät zur Steuerung. Ledvance Smart+ Switch bei Amazon

Bosch Universalschalter: Auch zum Mitnehmen

Der flexible Universalschalter von Bosch ist weniger für die Befestigung an der Wand gedacht, als vielmehr ein Lichtschalter zum Mitnehmen, also ein vom Zimmer unabhängiger Schalter. Mit vier Funktionen lässt er sich programmieren und sieht schick aus. Der Universalschalter benötigt den Smart Home Controller von Bosch als Hub. Bosch Universalschalter bei Amazon

Xiaomi Smart Button: Der günstige

Der mit Abstand günstigste smarte Schalter kommt von Xiaomi. Er ist mit IP55 auch gegen Spritzwasser geschützt und damit theoretisch auch in Bad und Küche einsetzbar. Er lässt sich mit bis zu 3 Funktionen programmieren und benötigt zum Steuern das Hub von Xiaomi Xiaomi Smart Button bei Amazon

Moes Smart Button: Auch für das Bad geeignet

Der Smart Wireless Button von Moes wird mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband oder Schrauben an einer Wand befestigt oder mobil mitgenommen und ist mit IP55 gegen Spritzwasser geschützt. Die Taste lässt sich mit bis zu drei Funktionen belegen. Benötigt wird der Zigbee-Hub von Moes. Moes Smart Button bei Amazon

Aqara Mini Switch: Für das Homekit geeignet

Der Mini Switch von Aqara ist puristisch gestylt und lässt sich mit bis zu 3 Funktionen programmieren. Er benötigt den Aqara Hub, der den Schalter zudem auch gleichzeitig Homekit-tauglich macht. Aqara Mini Switch

Philips Hue Schalter: Die vielseitigen mit Zigbee

Philips bietet für sein Hue-System gleich mehrere smarte Schalter an, die sich praktischerweise alle entweder in der mitgelieferten Halterung an der Wand einhaken oder optional auch jederzeit mit in der Wohnung herumtragen lassen. Beide eignen sich gut zum hell und dunkler stellen von Beleuchtung und starten von zuvor hinterlegten Szenen. Benötigt wird die Hue Bridge. Philips Hue Schalter bei Amazon

Flic Button: teuer, aber pfiffig

Die recht teuren Buttons des schwedischen Herstellers Flic erinnern optisch und von der Bedienbarkeit am ehesten an smarte Knöpfe. Jeder Knopf lässt sich mit bis zu drei Funktionen belegen, durch einen Spezialkleber lassen sich die Knöpfe immer wieder an beliebigen Oberflächen anhaften und rückstandslos wieder lösen. Die Knopfbatterie soll bis zu drei Jahre für Energie sorgen. Aufkleber für viele Einsatzzwecke gibt es von Flic zum Nachkaufen. Der erforderliche Flic-Hub macht die Buttons zudem Homekit-kompatibel. Flic Starter Set bei Amazon

AVM Fritz DECT 400: Für Fritzboxen und mehr

Wer sein Smarthome rund um die Fritzbox und den Funkstandard DECT organisiert hat, kann es mit dem dazu passenden Smart Button Fritz!DECT400 steuern. Er lässt sich an der Wand befestigen oder mobil mitnehmen und schaltet AVM-Steckdosen, LED-Lampe und Heizkörperregler von AVM. Es lassen sich zwei Funktionen auf dem Button programmieren. Es wird eine DECT-fähige Fritzbox als Hub benötigt. AVM Fritz DECT 400 bei Amazon

Wofür man Smart Buttons braucht: Knopf statt App

Zwar ist es einerseits praktisch, wenn sich alle elektronischen Geräte im Smarthome zentral vom iPhone aus steuern lassen. In der Praxis erweist es sich jedoch auch manchmal unnötig komplex, wenn man zum einfachen Einschalten einer Lampe, Herunterfahren von Jalousien, Starten der Gartenbewässerung oder um an Funksteckdosen angeschlossene Geräte zu schalten, jedes Mal das iPhone zur Hand nehmen und eine App starten muss. Mal davon abgesehen, dass das Smarthome schnell ins Stolpern kommt, wenn gerade kein iPhone greifbar, das WLAN gestört oder der Akku leer ist. Darunter leidet die Bedienbarkeit und letztendlich der Spaß am Smarthome. Zwar lassen sich alternativ Geräte auch meist per Zuruf über Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google Home steuern, was aber nachts oder in Gegenwart von Gästen nicht immer wirklich gut ankommt.

Tatsächlich entdecken daher immer mehr Besitzer eines Smarthomes für sich, dass mechanische Knöpfe durchaus ihren Charme haben. Dabei imitiert ein Smart Button grob die Funktionalität eines klassischen Schalters, schaltet also mit ihm verbundene Geräte ein oder aus oder dimmt das Licht. Im Sommer lässt sich so beispielsweise komfortabel die Poolpumpe von Innen mit einem Smart Button einschalten, im Winter die Weihnachts- oder Außenbeleuchtung, sofern auch die Außensteckdose ins Smarthome integriert ist. Auf den Smart Button lassen sich aber auch zuvor angelegte Szenen ablegen, wie zum Beispiel auf Knopfdruck eine bestimmte Lichtatmosphäre für einen Filmabend herzustellen. Nahezu alle Smart Buttons kann man zudem mehrfach mit Funktionen belegen, die sich dann durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken, kurzes oder langes Betätigen des Knopfes oder durch Drücken an bestimmten Stellen des Smart Buttons anstoßen lassen.

Dank Batterie auch mobil statt nur an der Wand

Ein weiterer Vorteil eines Smart Buttons gegenüber einem klassischen Lichtschalter an der Wand: ein smarter Schalter ist nicht mit dem Stromnetz im Haus verbunden, eine Batterie versorgt ihn über Monate oder Jahre mit Energie. Dadurch lässt sich der smarte Knopf an jeder beliebigen Stelle im Haus mit doppelseitigem Klebeband zum Beispiel an der Wand im Flur oder an Fliesen im Bad positionieren, manche Modelle haben eine magnetische Halterung für die Befestigung an eisenhaltigen Untergründen, wie zum Beispiel der Kühlschranktür befestigen.

Wahlweise kann der Smart Button aber auch mobil bleiben und lässt sich dann wie eine Fernbedienung mitnehmen, auf den Couchtisch oder in der Küche ablegen. Kennzeichnet der Besitzer den Button mit einem aussagekräftigen Symbol oder Text, weiß nicht nur der Hausbesitzer, welche Funktion ein Fingerdruck darauf ausführt, sondern auch andere Mitbewohner, selbst Gäste finden den Schalter zum richtigen Zweck.

Roter Knopf: Immer mit Hub, außer bei Homekit

Nachteil der praktischen Smart Buttons: sie sind nicht direkt mit dem heimischen WLAN-Router verbunden. Das würde zuviel Energie kosten und die Batterie zu schnell leeren. So ist in der Regel immer ein Hub oder Gateway nötig, das die Befehle des Smart Buttons entgegennimmt und über den Router weiter im Netzwerk verteilt.

Aus diesem Grund muss sich der Smart Button in das bestehende Smarthome-System integrieren lassen. Wer hauptsächlich smarte Geräte nutzt, die sich über Apples Smarthome-System Homekit ansteuern lassen, sollte einen Button nehmen, der Homekit versteht. Das iPhone dient in diesem Fall als Hub zu Hause. Im seltenen Fall, dass der Smart Button woanders hin mitgenommen wird und auch von unterwegs die smarten Geräte zu Hause bedienen soll, ist bei Homekit jedoch ein Apple TV oder Homepod zu Hause notwendig, der die Steuerbefehle von extern empfängt.

So bietet der polnische Hersteller Fibaro seinen, optisch an einen Nothalteknopf erinnernden The Button, für rund 40 Euro auch in einer Homekit-Variante an. In roter Signalfarbe ist er für alle im Haus gut sichtbar und eignet sich dadurch beispielsweise als Notfallknopf, um bei einem nächtlichen Geräusch alle Lichter im und ums Haus herum anzuschalten. In Weiß lässt er sich gut anmalen oder beschriften. Maximal drei Funktionen lassen sich für The Button programmieren, je nachdem, wie oft man darauf drückt – einmal bis dreimal. Dieser ist aber eher zur festen Installation gedacht, weniger als Fernbedienung. Dafür haben andere Anbieter wie Bosch die Lösung.

Smarte Buttons für fast alle Smarthome-Systeme

Nicht jedes Smart Home setzt auf Home Kit, nicht einmal jedes von Apple-Fans. Hersteller wie Xiaomi, Philips Hue, Aqara, Bosch oder Magenta (Telekom) arbeiten eher mit den Smarthome-Systemen von Google (Assistant) oder Amazons (Alexa) zusammen. Seit Anfang Oktober ist der plattformübergreifende Standard Matter finalisiert – erste Produkte wird es ab November geben. Erst im kommenden Jahr dürfte Matter aber nennenswerte Bedeutung bekommen. Bis dahin müssen Sie noch darauf achten, welchem Standard Ihr Button folgt.

Für die meisten Smarthome-Geräte gibt es entweder vom Hersteller selbst einen Smart Button oder zumindest von einem Dritthersteller ein Modell, das nur mit dem verwendeten Smarthome-System kompatibel ist. Wer schon andere smarte Geräte wie Steckdose, Lampe, Heizungsventil, Feuermelder, elektrisches Türschloss oder eine Kamera von einem Hersteller oder einem Smarthome-System besitzt, dann funktioniert auch der Smart Button vom gleichen System am zuverlässigsten, denn er lässt sich direkt in die App des Herstellers integrieren und mit den anderen Komponenten des Smarthomes verbinden.

Im Gegensatz zu Homekit benötigen diese Smarthome-Systeme zwingend einen zusätzlichen Hub, an den sich Geräte im Smarthome anmelden und via App auf dem iPhone steuern lassen. Da der Hub mit dem heimischen WLAN-Router verbunden wird, ist das Smarthome auch gleich von unterwegs steuerbar. Außerdem sind manche Hubs gleich mit mehreren Smarthome-Systemen kompatibel, manche wie zum Beispiel Aqara auch zu Apples Homekit.