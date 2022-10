Album „Duplikate“ fehlt in Fotos-App – das können Sie tun

Die „Fotos“-App hat in iOS 16 eine kleine, aber feine Funktion in Form eines neuen automatischen Albums erhalten, die dabei helfen dürfte, Ihre Mediathek übersichtlich und vor allem kompakt zu halten. Seit dem letzten großen Update fürs Betriebssystem kann Ihr iPhone Dateien erkennen, die doppelt im Speicher vorhanden sind. Vielleicht haben Sie ein und dasselbe Bild versehentlich mehrmals heruntergeladen, vielleicht liegt es in verschiedenen Auflösungen oder Formaten vor.

Das Album „Duplikate“ soll all diese doppelten Fotos finden, aber das Problem ist: Manchmal taucht es in der Album-Ansicht nicht auf und manchmal findet es partout keine Duplikate, obwohl Sie zum Testen extra fünfmal dasselbe Foto heruntergeladen haben.

Das Album „Duplikate“ befindet sich im Reiter „Alben“ am Ende der Liste. Foundry

„Duplikate“ werden nicht angezeigt – das können Sie tun

Die Lösung ist simpel, wenn auch nicht völlig zufriedenstellend: Sie müssen Ihr iPhone zum Laden anschließen, den Bildschirm sperren und dann einfach warten. Erst dann beginnt die „Fotos“-App, ihre Mediathek neu zu indizieren. Im Akkubetrieb wird die Suche pausiert, um den Akku zu schonen. Wie sooft können Sie leider nichts weiter tun, da Apple keine Möglichkeit gibt, den Prozess manuell anzustoßen.

Apple selbst schreibt in einem Support-Dokument:

Für den Erkennungsprozess muss das iPhone gesperrt und an eine Stromquelle angeschlossen sein. Je nachdem, welche Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden und wie groß deine Fotomediathek ist, kann der Vorgang schnell ablaufen oder bis zu einigen Tagen dauern. Apple

In unserem Szenario mit einer sehr kleinen Mediathek hat der Vorgang nur wenige Minuten gedauert – höchstens 10. Die gute Nachricht: Perspektivisch dürfte sich zumindest das Problem des fehlenden Albums von selbst beheben, da nur iPhones davon betroffen sind, die frisch auf iOS 16 aktualisiert worden sind. Nach ein paar Ladevorgängen sollte es dauerhaft angezeigt werden.

Work in Progress

Ob und wann das Album „Duplikate“ in der „Fotos“-App angezeigt wird, hängt aktuell wohl stark von der genauen iOS-Version ab. Während es noch bei der dritten Entwickler-Beta von iOS 16.1 automatisch ausgeblendet worden ist, wenn keine Duplikate vorhanden waren, wird es in der kürzlich veröffentlichten vierten Entwickler-Beta nun standardmäßig angezeigt, auch wenn es leer ist. Wir gehen davon aus, dass Apple das Verhalten bis zur Veröffentlichung von iOS 16.1, das Gerüchten zufolge Mitte Oktober veröffentlicht werden soll, endgültig festlegen wird.

