Von Apple unterstützter Smart-Home-Standard Matter ist final

Bei Smart-Home-Geräten wie Thermostaten, intelligenten Lampen und smarten Türschlössern gab es bisher keinen übergreifenden Standard, Matter soll dies ändern. Der von fast dreihundert Herstellern unterstützte IoT–Standard wurde von Konzernen wie Apple, Google, Amazon und Samsung mit ins Leben gerufen, die dazu im Rahmen der Connectivity Standards Allianz zusammengearbeitet haben. Mit der neuen Version Matter 1.0 wurde nun die erste finale Version vorgestellt, ab sofort können Hersteller ihre Geräte außerdem zertifizieren lassen.

Größter Vorteil von Matter gegenüber Lösungen wie Zigbee oder Homekit ist die Interoperabilität, so könnten die Home-Kit-Geräte von Eve offenbar dank Matter in ein Netz eingebunden werden, das nicht auf Homekit basiert – und etwa per Alexa gesteuert werden. Zahlreiche Hersteller wie Amazon, Google, Philips Hue, Wiz, Eve und Ikea haben bereits Firmware-Updates angekündigt, die Matter-Kompatibilität nachrüsten werden. Ikea etwa hatte vor einigen Monaten mit dem Gerät Dirigera einen Matter-kompatiblen Hub angekündigt, der Smart-Home-Geräte verwaltet.

Weitere Vorteile des Standards sind eine einfachere Einrichtung neuer Geräte, die auch mit Standardsoftware eingebunden werden – etwa allein mit der Homekit-App. Funktionieren soll die Vernetzung dann auch ohne Cloud-Anbindung beim Hersteller, was für mehr Sicherheit und besseren Datenschutz sorgen sollte. Die Geräte können Daten auf Wunsch ausschließlich innerhalb des Heimnetzes austauschen. Auch Datensicherheit soll garantiert sein, die Kommunikation erfolgt immer verschlüsselt. iOS unterstützt in der aktuellen Beta von 16.1 mittels Homekit offenbar bereits Matter.

Matter basiert auf IP und kann über Wi-Fi und Thread genutzt werden. Das weniger bekannte Thread richtet sich dabei vor allem an Geräte mit niedrigem Strombedarf und soll den einfachen Aufbau von Mesh-Netzwerken ermöglichen. Hersteller können ihre Produkte nun erstmals zertifizieren lassen, auch ein SDK wurde per Github veröffentlicht.