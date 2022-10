6.10.22: Transatlantisch

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Wie wäre das: Die Firma Apfel produziert im Siliziumtal in der Nähe von Sankt Josef in Kalifornien Rechengeräte der Marke Boskop. Seinen hauptsächlichen Umsatz und Gewinn macht der Konzern aber längst mit dem schlauen Fernsprechapparat der Reihe sKlang, nicht zu verachten sind auch die Rechenbretter sTafel. Von denen sollen bald neue Pro-Modelle kommen, jetzt mit einen SaS (System auf dem Splitter) namens B2, das wir im Sommer auf der WWEK schon im Bosbuch Luft gesehen hatten. Die Tests der Streberbank haben gewisse Fortschritte gegenüber dem B1 gezeigt.

Stefan Werker, der seinerzeit das erste sKlang und die erste sTafel der Öffentlichkeit zeigte, in Sankt Franziskus, weilt leider nicht mehr unter den Lebenden. Sein Nachfolger Timo Koch hat schon auch ein paar interessante Produkteinführungen begleitet, etwa die der Apfel Uhr und die der LuftHüllen. Gespannt warten wir auf die ApfelBrille, ein Kopfgerät für EW/MW (erweiterte Wirklichkeit / mögliche Wirklichkeit).

Das passiert aber erst nächstes Jahr, in diesem Oktober wollen wir erst nochmal neue sTafeln und Bosbuch Pro sehen, ein Bos Mini mit B2 Pro wäre auch fein. Hauptsache, die Rechenmaschinen bleiben ohne Weichware von Winzigweich aus Rotberg bei Seattle in Steuben-Staat im Nordwesten der VSA …

Um ein Haar wären ja die USA deutschsprachig geworden, Wikipedia behauptet, die Deutsch-Amerikaner wären die größte Einwanderergruppe und etwa jeder siebte US-Bürger habe deutsche Vorfahren.

Es lief bekanntlich ganz anders: Die vielen deutschen Kleinstaaten im 17. Jahrhundert hatten keineswegs Interesse oder die Mittel an der Kolonialisierung der Neuen Welt, so wie es Spanier, Portugiesen, Franzosen und vor allem Briten vorführten. Deutsche Einwanderer waren eher das, was wir heute als Kriegsflüchtlinge oder Arbeitsmigranten bezeichnen, in das gelobte Land gelockt von professionellen Werbern, die man heute Schleuser nennen würde.

Der 6. Oktober erinnert in den USA als German-American Day seit 1987 an das deutsche Erbe, auf das sich die USA auch berufen können. Im Jahr 1683 siedelten nahe Philadelphia die ersten deutschen Familien, die der damaligen Perspektivlosigkeit des Niederrheins entflohen waren. Die erste Gruppe deutscher Auswanderer kamen mit dem Schiff Concord und waren Mennoniten aus Krefeld, einer evangelischen Freikirche angehörend, deren Mitglieder seit dem nur wenige Jahrzehnte zuvor zu Ende gegangenen 30jährigen Krieg schweren Repressalien ausgesetzt waren. Darin ähnelt sie den Quäkern, die in den Jahren vor 1683 auf den neuen Kontinent ausgewandert waren,

Die Pilgerväter aus England waren jedoch schon gut 60 Jahre früher in der Neuen Welt angekommen. Also schreiben wir heute dann doch an einem Mac Mini mit macOS Monterey und träumen von Ventura, das wir in diesem goldenen Oktober noch auf unsere Computer installieren werden

Lesetipps für den Donnerstag

Nichts Halbes, nichts Ganzes: Noch ein paar Beta-Versionen, dann kommt iPadOS 16.1 und mit ihm der Stage Manager. Gleichzeitig führt macOS Ventura diese neue Art des Arbeitens mit mehreren Fenstern ein, für den Mac ist das aber nur ein evolutionärer Schritt. Für das iPad bedeutet der Stage Manager aber nicht weniger als eine Revolution, doch wie Jason Snell in seiner Kolumne „More Color“ auf Macworld befindet, unternimmt Apple diese nur halbherzig. So richtig klar mache der Stage Manager nun nicht, was ihn vom Splitview unterscheide. Fenster kann man weiterhin nicht beliebig groß ziehen und auch nur an bestimmte Orte verfrachten. Der Stage Manager ist aber zu wichtig für das iPad, als dass Apple das Projekt in den Sand setzen könne.

Umstellung: Für Apple kommt es gewiss nicht überraschend, dass USB-C in der EU in zwei Jahren verpflichtend wird. Das iPad hat Apple fast schon umgestellt, das Design des iPhone wird ohnehin alle drei bis vier Jahre neu, USB-C statt Lightning sollte dann kein großes Problem sein. Aber darüber hinaus hat Apple noch ein paar Baustellen mehr, wie Michael Simon aufzeigt.

Frühstart: Manche Hersteller von Schutzhüllen für Apple-Geräte wissen schon vor der offiziellen Vorstellung neuer iPhones oder iPads Bescheid über deren exakten Maße – so können sie schon zum Erstverkaufstag ihre Lösungen mit anbieten. Andersherum lässt sich aus geleakten oder veröffentlichten Produkten schließen, dass auch Apple mit Neuheiten in den Startlöschern steht. So berichtet die japanische Website nun über neue Hüllen von ESR für das iPad der zehnten Generation, das Apple noch gar nicht angekündigt hat, aber noch im Oktober kommen dürfte. Die Hüllen entsprechen in etwa den inoffiziellen Rendering mit einem größeren Ausschnitt für die Kamera auf der Rückseite, die in ihrem Design jenen von iPad Air und iPad Mini ähnelt. Eine der ESR-Hüllen hat auch einen Ausschnitt für den Power-Button mit Touch-ID auf der Seite und einer magnetischen Halterung für den Apple Pencil der zweiten Generation – das iPad 10 sollte von Lightning auf USB-C wechseln.

Mehr oder weniger: Die Facebook-Mutter Meta hat gestern angekündigt, den Nutzern des sozialen Netzwerkes mehr Kontrolle darüber zu geben, welche Inhalte sie in ihrem Feed zu sehen bekommen. Dazu führt Facebook zwei neue Schaltflächen ein: “Mehr zeigen” und “Weniger zeigen”. Der Klick darauf führt zu Erhöhung oder Reduzierung eines Wertes, der mit darüber entscheidet, welche Inhalte die Anwender sehen. Diese Auf- oder Abwertung bezieht sich nicht nur auf konkrete Inhalte, sondern auch auf deren Quellen. Wenn Sie schon immer mehr Macwelt auf Facebook sehen wollten, ist jetzt die Gelegenheit.

Alles zusammen: Eine Neuerung gibt es auch bei Twitter. Konnte man in einem Tweet bisher nur mehrere Fotos oder ein Video oder ein Gif präsentieren, erlaubt Twitter nun den Mix aller Medienformen. Das neue Feature hatte Twitter schon seit Juli in ausgewählten Accounts getestet, Twitter preist die Änderung wie folgt an: “Wir sind immer auf der Suche nach neuen und aufregenden Wegen, um Kreativen zu helfen, mehr zu teilen und gesehen zu werden. Die Kombination verschiedener Arten von visuellen Inhalten in einem einzigen Tweet ermöglicht es Kreativen, sich über 280 Zeichen hinaus auszudrücken und gibt ihnen mehr Möglichkeiten, ihre Geschichte zu erzählen.”

Vergleich: Die Apple Watch Ultra ist nicht nur robuster und langlebiger in der Akkulaufzeit als die anderen Apple Watches bisher, sie bietet auch ein neuen GPS. Dabei kombiniert die UHR L1 GPS und L5 GPS, um zu präziseren Ortsvermessungen vor allem in dicht bebauten Städten oder mitten im Wald zu gelangen – ist nicht unwichtig, wenn man sich verirrt hat. Auf Reddit zeigt ein Nutzer beeindruckende Vergleichsbilder, von einem eher entspannten Workout, bei dem keine Gefahr des Verirrens bestand. Beim Rasenmähen auf seinem Grundstück trug der Mann vor wenigen Wochen eine Apple Watch Series 4 am Handgelenk, die seine Strecke auf dem Grundstück aufzeichnete . wenig präzise, wie sich erweist. Denn mit 2,45 Meilen maß die Uhr beim Außenspaziergang eine mehr als doppelt so lange Strecke wie die präzisere Apple Watch Ultra, die auf nur 1,04 Meilen kam. Gut zu sehen sind bei der Messung der Ultra die Bahnen, die der Mann mit dem Rasenmäher zog, während die von der Series 4 gemessene Strecke erratisch hin und her springt. Erst kürzlich hatten wir selbst einen Eindruck von der mangelhaften Präzision der GPS-Messung einen Eindruck erhalten, laut Apple Watch Series 7 wären wir an Land geschwommen und nicht im Meer, in bis zu 30 Metern vom Ufern entfernt. Auch bei Radtouren sehen wir uns auf der Karte öfter mal leicht neben der Strecke – was aber auf die Gesamtstrecke keinen Einfluss hat.

