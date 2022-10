Foxconn schreibt Rekordzahlen dank iPhone 14 Pro

Eine starke Nachfrage nach dem iPhone 14, insbesondere den beiden Pro-Modellen, beschert Foxconn, Apples wichtigstem Zulieferer, einen finanziellen Höhenflug. Am Dienstag veröffentlichte das Unternehmen den monatlichen Umsatzbericht für September (via CNBC), aus dem hervorgeht, dass es allein in diesem Monat einen Umsatz von über 822 Mrd. Taiwan-Dollar (über 26 Mrd. Euro) gemacht hat – eine Steigerung von 83,18 Prozent gegenüber August und sogar 40,39 Prozent zum Vorjahr.

Während Foxconn in seinen Monatsberichten lediglich einen „neuen Produkt-Launch und reibungslose Massenproduktion“ als Antrieb dieses Rekordumsatzes nennt, geht der Analyst Neil Shah des Marktforschungsinstituts „Counterpoint Research“ davon aus, dass diese Rekordzahlen allein der gewaltigen Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max zu verdanken sind.

Während keine Firma in Apples Lieferkette über konkrete Verkaufszahlen sprechen kann oder will, deckt sich dieser Bericht mit bisherigen Informationen aus Insider-Kreisen. Ming-Chi Kuo etwa will Mitte September erfahren haben, dass Apple Foxconn wegen starker Nachfrage nach den Pro-Modellen gebeten habe, die Produktion der beiden Geräte zu erhöhen und einige der Fertigungslinien für von den normalen iPhone-Modellen aufs Pro umzustellen. Auch aus unseren Quellen haben wir erfahren, dass die Pro-Modelle sich verkaufen wie warme Semmeln, während das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sich eher als Ladenhüter erweisen.

Für Foxconn sind diese Rekordzahlen Grund genug, optimistisch ins vierte Quartal zu gehen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Nachfrage nach den beiden iPhone 14 Pro stabil bleibt. Allerdings haben wir da keine Bedenken. Überrascht sind wir trotzdem darüber, dass sich insbesondere das iPhone 14 Pro dieses Jahr so gut verkauft, trotz weltweit steigender Inflation.

