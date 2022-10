Warum Sie kein Apple TV brauchen

Ob Airplay, Homekit, oder Apple Music: Viele ikonische Dienste des Apple TV hat Apple auch für Smart-TVs anderer Hersteller lizenziert. Von LG über Samsung bis hin zu Sony: Herzstücke von Apple TV stecken inzwischen in vielen TV-Geräten, die Logos anderer Firmen tragen.

Für die kleinen Beistellgeräte, die seit 2007 auf dem Markt sind und mittlerweile die sechste Generation erreicht haben, verheißt das nichts Gutes, denn man braucht sie jetzt kaum noch. Auch den Streaming-Service Apple TV+ können wir inzwischen praktisch überall empfangen: auf Smart-TVs und selbst auf Spielekonsolen. Dass moderne Fernseher nun auch noch viele ehemals proprietäre Technologien der Set-Top-Boxen unterstützen, dürfte das Schicksal des Apple TV besiegeln. Dazu kommen alte Schwächen und Problemchen, die bei den Geräten bis heute nerven.

Fast alle Fernsehgeräte sind heute Smart-TVs

Smart-TVs haben den klassischen Fernseher heute fast überall ersetzt. Die internetfähigen Geräte verfügen über integrierte Betriebssysteme, die das Streaming von Filmen und Serien aller gängigen Plattformen unterstützen. Amazon Prime, Sky Ticket, Disney Plus oder Netflix – alle diese Angebote können Sie mit einem modernen Fernseher längst nutzen. Um hier nicht ins Abseits zu geraten, musste Apple mit alten Traditionen brechen und den eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ auch für Geräte fremder Hersteller freigeben.

Warum also Geld für eine Set-top-Box ausgeben, deren Technologien man nicht mehr benötigt, die aber Platz beansprucht und Strom verbraucht? Die kühle Antwort: Es gibt keinen vernünftigen Grund. Die Apple-TV-App ist mittlerweile ja mit zahlreichen Plattformen kompatibel: von Amazon Fire TV über Android TV bis hin zur Xbox und Playstation. Gleichzeitig unterstützen immer mehr Fernsehgeräte Airplay 2, womit wir Medien vom Smartphone oder vom Mac direkt auf einen Fernseher streamen können – auch ohne Apple TV. Und sogar umgekehrt geht es seit macOS Monterey: Der Mac dient als Empfänger von Airplay-Streams. Nicht mal mehr für Fitness+ bräuchte man also ein Apple TV.

Via Homekit lassen sich zudem viele moderne Fernseher nahtlos ins Smart-Home integrieren. Das einst so eng geschlossene Apple-Ökosystems öffnet sich immer mehr – was wir natürlich willkommen heißen. Ein-/Ausschalter, Siri-Befehle, Signalquellen – all das lässt sich bei vielen Smart-TVs per HomeKit inzwischen aus der Ferne steuern.

Doch woher diese plötzliche Freizügigkeit mit patentierten Apple-Technologien? Vermutlich wollte der Tech-Riese aus Kalifornien vermeiden, sich mit seiner Strategie des exklusiven Ökosystems im TV-Bereich selbst in den Fuß zu schießen. Wichtige Funktionen wie Airplay oder das Angebot von Apple TV+ exklusiv für eigene Geräte zu reservieren, ist hier wohl keine erfolgversprechende Strategie. So lockt man Kunden nicht in die Apple-Welt, sondern macht eher die Konkurrenz attraktiver. Zumindest mit Blick auf die Popularität von Apple TV+ scheint der Strategiewechsel bereits Wirkung zu zeigen, auch wenn die Hardware namens Apple TV dafür am Ende die Rechnung zahlen muss.

Apple TV+ im Aufwind

Apple TV+ gibt es seit November 2019, damit hat sich Apple in kurzer Zeit zwischen Konkurrenten wie Netflix oder Prime Video etabliert, auch wenn man diesen Platzhirschen noch nicht das Wasser reichen kann. Es gibt aber bereits beeindruckende Erfolge: Für die eigene Produktion „CODA“ hat Apple in 2022 zum Beispiel wichtige Preise abgeräumt: Gleich drei Oscars hat der Film gewonnen, unter anderem den Hauptpreis “Bester Film” – als erster von einem Streamingdienst überhaupt.

Selbst wenn Apple TV+ der Konkurrenz im Spitzenfeld noch keine Angst macht (Anfang 2022 lag der Marktanteil bei 5,6 Prozent, die Zuwächse sind aber signifikant), steht der Service doch auf festen Füßen und wächst – langsam, aber kontinuierlich. Im Gegensatz dazu haben Netflix und Prime zuletzt vor allem Kunden verloren. Der Fokus auf Qualität statt Quantität zahlt sich in Cupertino also allem Anschein nach wieder einmal aus. Auch wenn das heißt, dass man der Set-Top-Box Apple TV zugunsten des Services Apple TV+ den Wind aus den Segeln nimmt.

Für Kunden kaum noch Vorteile

Die Vorteile von Apple TV müssen wir heute mit der Lupe suchen, Nachteile sind dagegen schnell gefunden. Die Geräte haben einen deutlich höheren Preis als Konkurrenzprodukte, geizen aber Apple-typisch mit Kompatibilität. Auch beim Download von Videos beschränkt Apple die Nutzer auf enttäuschende HD-Qualität, 4K-Videos lassen sich nicht lokal speichern. Viele Kunden sind auch von der fummeligen Fernbedienung genervt, die eine präzise Auswahl (etwa einzelner Buchstaben auf einer Displaytastatur) zur Tortur machen kann. Abhilfe schafft hier die App Remote, die es für iPhone und iPad gibt.

Für die meisten Nutzer bringt Apple TV heute so kaum noch genug Vorteile mit, um die Anschaffungskosten zu rechtfertigen: Rund 200,- Euro muss man für das aktuelle Modell (Apple TV 4K) auf den Tisch legen. Das macht wenig Sinn, wenn die damit verbundenen Funktionen im eigenen Smart-TV längst verfügbar sind. Zwar stehen noch einige gute Apps für Apple TV zur Verfügung und auch der Spieleservice Apple Arcade kommt aktuell nur mithilfe der Set-Top-Box auf dem großen Bildschirm an. Ob das für viele Kunden bei der Kaufabwägung aber ausschlaggebend ist, darf man bezweifeln.

Es ist bemerkenswert, dass Apple den Zaun ums eigene Ökosystem im TV-Bereich so weit abgebaut hat. Noch bemerkenswerter ist aber das prompte Resultat: Die Produktserie des Apple TV ist mit diesem Schritt mehr oder weniger obsolet geworden. Ein Eigentor? Zweifellos. Aber ein kalkuliertes.