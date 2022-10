Smartes Netatmo-Thermostat im Test – komfortabel heizen

Netatmo smarte Heizkörperthermostate Pro Großer Funktionsumfang

Kompakte Abmessungen

Umfangreiche zeitgesteuerte Programmierung Kontra Verbindungsmodul ohne Display

Account und Internetzugang nötig Fazit Die smarten Heizkörperthermostate sind einfach installiert und das schon fast ikonische Design ist schön anzusehen, technisch merkt man die lange Erfahrung von Netatmo. Die App hinterlässt einen ausgereiften Eindruck, bedarf aber einer gewissen Einarbeitung. Ein kostenloser Account bei Netatmo ist zur Einrichtung nötig, der Zugang über den Webbrowser ist gut umgesetzt.

Netatmo smartes Heizkörperthermostat Starterpaket

Zugegeben, beim Thema Design und Heizkörper ist meist Tristesse angesagt. Und erst recht bei den klobigen Heizkörperthermostaten, die nach dem Motto „Form follows Function“ gestaltet sind. Bei Netatmo sieht das anders aus, das Thermostat ist schick und nicht zu auffällig, wahlweise bunte Aufkleber dienen an der Vorderseite zur Individualisierung. Das Design trägt deutlich zu sehen die Handschrift des bekannten Industriedesigners Philippe Starck.

Netatmo Smartes Heizkörperthermostat, Zusatzmodul

Das Starterpaket mit zwei Thermostaten

Im Starterpaket enthalten sind zwei smarte Heizkörperthermostate mit sechs verschiedenen Heizkörper-Adaptern und ein Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul wird direkt in eine Steckdose gesteckt und sollte nach Möglichkeit seinen Platz zentral im Raum finden. Die Verbindung zwischen den Heizkörperthermostaten und dem Verbindungsmodul erfolgt im 868-MHz-Funknetz, das Verbindungsmodul benötigt Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) zum Router. Ein Display fehlt diesem, wer die aktuelle Raumtemperatur wissen möchte, muss die passende Netatmo-App zurate ziehen oder das smarte Thermostat extra erwerben.

Das Design von Philippe Starck wirkt modern und durch die transparenten Bereiche sehr leicht. Thomas Bergbold

Die Heizkörperthermostate selbst bieten ein gut ablesbares E-Paper-Display mit der Zieltemperatur. Für eine Temperaturanpassung muss nicht die App oder Sprachsteuerung bemüht werden, das geht auch direkt. Durch die sechs mitgelieferten Heizkörper-Adapter sind die Heizkörperthermostate an nahezu allen gebräuchlichen Heizkörpern in Deutschland montierbar.

Das System erkennt offene Fenster und unterstützt die Sprachsteuerung Alexa, Google und Siri – die smarten Heizkörperthermostate integrieren sich komplett in Homekit. Ein Starterpaket ist für jeweils einen Raum gedacht. Hat man mehr als zwei Heizkörper in einem Raum, gibt es einzelne Heizkörperthermostate zur Erweiterung. Für jeden Raum wird ein Verbindungsmodul oder alternativ das smarte Thermostat benötigt. Das Starterpaket kostet 230,95 Euro, ein einzelnes smartes Heizkörperthermostat 85,19 Euro.

Das Starterpaket kostet 219,- Euro, ein einzelnes smartes Heizkörperthermostat 85,19 Euro. Thomas Bergbold

Smarte App mit praktischem Assistenten

So richtig smart wird das Netatmo System mit der App. Hier steckt die lange Erfahrung von Netatmo drin, nicht nur im Design, sondern vor allem in den Funktionen. Doch bevor man in den Genuss eines warmen Heizkörpers kommt, muss das System eingerichtet werden. Und hier hat Netatmo einen hervorragenden Einrichtungsassistenten geschaffen, der sehr ausführlich auch Anfänger die Ersteinrichtung ermöglicht.

Die App ist sehr übersichtlich und die Bedienung einfach. Eindeutige Symbole zum Beispiel für das Verlassen des Hauses oder Frostwächter helfen dabei. Durch die Integration in Homekit lassen sich auch Automationen durchführen, wie das automatische Herunterfahren der Heizung bei Verlassen des Hauses beziehungsweise Wohnung.

Sehr gut gelöst ist auch der Heizplan für einzelne Zimmer. Neben Zeiten lasen sich auch voreingestellte Temperaturen den einzelnen Zeiten zuweisen. Die voreingestellten Temperaturen, wie Komfort, Nacht und Eco werden global zugewiesen und wenn dem Nutzer die vier Vorgaben nicht reichen, kann er eigene hinzufügen. Eine Fenster-Auf-Erkennung, eine grafische Darstellung des Temperaturverlaufs und eine Vorausschätzung runden den großen Funktionsumfang ab. Wem die Darstellung auf der App zu klein ist, zum Beispiel beim Graphen für den Temperaturverlauf, der kann auch über einen Webbrowser auf alle Funktionen zugreifen. Leider fehlt eine Exportfunktion, um die Daten extern auswerten zu können.

Sehr informativ ist die grafische Darstellung der Heizkurve. Thomas Bergbold

Empfehlung

Mit den smarten Heizkörperthermostate entscheidet man sich für eine moderne Heizkörpersteuerung, die nicht nur durch das unauffällige und reduzierte Design von Philippe Starck überzeugt. Aber gerade das ist eine willkommene Abwechslung gegenüber den zum Teil sehr klobigen Mitbewerbern.

Die Installation ging leicht von der Hand, was auch an der ausgezeichneten Nutzerführung der App liegt. Der große Funktionsumfang der App muss hingegen vom Nutzer erst erarbeitet werden. Das Schöne aber daran, man muss es nicht unbedingt. Die Einbindung in Homekit macht die Netatmo Energy App fast überflüssig. Das ist schade, ist das Design doch sehr gelungen. Preislich spielen die smarten Heizkörperthermostate, ebenso wie im Funktionsumfang in der Oberliga. Da ist es schade, dass dem Verbindungsmodul ein Display fehlt.

Lesetipp: Sparen smarte Thermostate wirklich Geld? Die Antwort!