Dynamic Island bekommt Design-Upgrade

Die Dynamic Island – Apples neue Notch für das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max (im Test) – ist noch nicht einmal einen Monat alt, da verändert Apple auch schon das Design der Insel. Diese bekommt in der iOS 16.1 Beta nun einen grauen Rahmen, allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Haben Nutzer ein helles Hintergrundbild eingestellt, verändert sich das Aussehen der Dynamic Island nicht. Ist jedoch ein dunkles Wallpaper aktiviert, bekommt diese einen grauen Rahmen, sodass diese besser sichtbar wird. Die Design-Änderung betrifft jedoch nur den Sperrbildschirm und ist zudem so unauffällig gehalten, dass sie nicht sonderlich stört – geschweige denn auffällt. Auf dem Home-Bildschirm kommt der graue Rahmen – auch bei dunklen Hintergrundbildern – nicht zum Einsatz, was Apples Design-Entscheidung wenig nachvollziehbar macht.

Dynamic Island mit und ohne grauen Rahmen

Eine offizielle Erklärung seitens Apple gibt es derzeit noch nicht.

