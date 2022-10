Apple Watch Ultra: Präziseres GPS – in ungewöhnlichem Test

Die Apple Watch Ultra ist nicht nur robuster und langlebiger in der Akkulaufzeit als die anderen Apple Watches bisher, sie bietet auch ein neues GPS-Modul. Dabei kombiniert die Uhr L1 GPS und L5 GPS, um zu präziseren Ortsvermessungen vor allem in dicht bebauten Städten oder mitten im Wald zu gelangen – ist nicht unwichtig, wenn man sich verirrt hat.

Auf Reddit zeigt der Nutzer “Suburbandad1999” beeindruckende Vergleichsbilder, von einem eher entspannten Workout, bei dem keine Gefahr des Verirrens bestand. Beim Rasenmähen auf seinem Grundstück trug der Mann vor wenigen Wochen eine Apple Watch Series 4 am Handgelenk, die seine Strecke auf dem Grundstück aufzeichnete. Wenig präzise, wie sich erweist.

Denn mit 2,45 Meilen maß die Uhr beim Außenspaziergang eine mehr als doppelt so lange Strecke wie die präzisere Apple Watch Ultra, die auf nur 1,04 Meilen kam. Gut zu sehen sind bei der Messung der Ultra die Bahnen, die der Mann mit dem Rasenmäher zog, während die von der Series 4 gemessene Strecke erratisch hin und her springt.

Nachvollziehbar, aber schwer zu reproduzieren

Erst kürzlich hatten wir selbst einen Eindruck von der mangelhaften Präzision der GPS-Messung einen Eindruck erhalten, laut Apple Watch Series 7 wären wir an Land geschwommen und nicht im Meer, in bis zu 30 Metern vom Ufern entfernt. Auch bei Radtouren sehen wir uns auf der Karte öfter mal leicht neben der Strecke – was aber auf die Gesamtstrecke keinen großen Einfluss hat, vergleichen wir sie mit der vom Fahrradcomputer gemessenen.

GPS-Messung mit Apple Watch Ultra (links) und Apple Watch Series 7 (rechts). Die gemessene Wegstrecke war hier die gleiche. Macwelt

Aber den Test im Garten müssen wir natürlich wiederholen, der Rasen gehört ja auch mal wieder gemäht. Leider ist unser Grundstück nicht sonderlich groß, wir gehen mit der Apple Watch Ultra und der Series 7 drei Mal hin und her, durch das Haus durch und außen wieder herum. Und siehe da: Unterschiede sind klar erkennbar. Die gemessene Strecke von jeweils 140 Metern weicht nicht ab, dazu war unser Spaziergang zu kurz. Später werden wir uns noch mit dem Fahrrad und zwei Uhren in den Wald begeben …

