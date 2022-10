iPhone SE 2020 zum Bestpreis: 50 Euro sparen

Wer die Preisgestaltung Apples im Jahre 2022 unverschämt findet, jedoch nicht auf ein gutes Gerät zu einem vernünftigen Preis verzichten will, soll sich das aktuelle Angebot von Saturn und Media Markt anschauen: Die beiden Händler verkaufen das iPhone SE 2020 zum Preis von 349 Euro in der Speichergröße von 64 GB. Unser Preisvergleich zeigt, dass dies aktuell der niedrigste Preis auf dem Markt ist. Neu werden vergleichbare Modelle für 399 Euro angeboten, Sie sparen also beim Kauf 50 Euro oder knapp neun Prozent des ursprünglichen Preises.

iPhone SE 2020 64 GB Product Red für 349 Euro kaufen

Bei Media Markt ist zudem das iPhone-Modell in Weiß zu haben, die Farbe ist etwas neutrale und beliebter als auffallendes Product Red. Die dunklen Modelle sind leider auf beiden Portalen vergriffen.

iPhone SE 2020 64 GB in Weiß für 349 Euro kaufen

Mit dem iPhone SE aus dem Jahr 2020 erhält man nach wie vor ein zukunftssicheres Gerät. Anders als zuletzt mit iPhones 14 stattete Apple sein SE-Gerät mit dem damals neuesten Chip aus – A13. Das gleiche Chip ist in dem iPhone 11 Pro (Max) eingebaut. Das neuere SE vom 2022 hat zwar bereits A15 eingebaut bekommen, ansonsten sind die Änderungen recht marginal: Das neuere SE kann Deep Fusion und fotografische Stile, das ist aber dem neuen Chip zu verdanken, nicht einer besseren Kamera, die ist fast gleich geblieben. Wer also ein erschwingliches Smartphone mit einer relativ aktuellen Technologie benötigt, dazu noch nicht generalüberholt, also mit neuem Original-Akku von Apple, sollte zum iPhone SE 2020 bei Media Markt oder Saturn greifen. Das neuere SE von 2022 bietet kaum technische Vorteile, ist aber gleich um fast 100 Euro teurer: in unserem Preisvergleich verlangen die Händler für das billigste Modell 442 Euro.

Aktuell bester Preis: iPhone SE 2020 64 GB Weiß