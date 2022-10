7.10.22: Bilder statt Worte

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Wer mit Content Management Systemen (CMS) zu tun hat, also jenen Datenbanken, mit denen man den Inhalt von Websites pflegt und aktuell hält, weiß, dass diese Anwendungen alle etwas gemeinsam haben: Sie verstehen sich auf jedes Bildformat, solange es JPEG ist. Zumindest ging es uns von der Macwelt so, bis wir vor drei Wochen auf ein neues System umstiegen, mit dem seit gestern auch die Kollegen der PC-Welt arbeiten. Endlich sind wir ein wenig flexibler geworden, kommen aber nicht auf Idee, Bilder nur noch in Apples RAW-Format ProRes in das System zu laden. Weiter setzen wir bevorzugt auf JPEG.

Nun ist JPEG nicht wirklich ein Format, sondern eine Kompressionstechnik, die am 7. Oktober 1991 erstmals in der zugrunde liegenden freien Programmbibliothek libjpeg beschrieben wurde. Das Format, in dem Bildbearbeitungs- und kompressionsprogramme mit dem Kürzel .jpg oder .jpeg abspeichern, ist letztendlich egal, solange es sich an das einheitliche Verfahren handelt. JPEG-Formate sind noch vor dem des GIF, das in den letzten Jahren in seiner animierten Version fröhliche Urstände feiert, das meist verbreitete Bildformat im Internet.

Der heutige Freitag ist der erste im Oktober und somit der Internationale Tag des Lächelns. Dieser geht angeblich zurück auf den Grafiker Harvey Ball, der im Jahr 1963 eine Art von Standard geschaffen hat, der heute ebenso das Internet dominiert wie das JPEG und das GIF. . Der erste Smilie hat zwar nur noch wenig mit den heute gebräuchlichen Emoticons zu tun, aber die Grundidee ist die gleiche: Ein gelber Kreis und darauf nur wenige Punkte und Striche, die ein emotionales Gesicht zaubern. Ball ist im Übrigen von alleine auf die Idee mit dem Grinsegesicht gekommen, er brauchte nicht die Hilfe des Zufalls und eines Inspirators, wie uns Robert Zemeckis in “Forrest Gump” glauben machte. Aber wenn eine Legende zur Wahrheit wird, verbreiten wir doch alle lieber die Legende. Diese Art der Kommunikation scheint mittlerweile zu einem Standard wie JPEG oder 🙂 geworden zu sein.

Lesetipps für den Freitag

Etikettenschwindel: Stolz nenn Apple den Prozessor des iPhone 14 Pro (Max) “A 16 Bionic”, an die Tradition seiner A-Chips anknüpfend, die zuletzt alljährlich signifikant besser geworden waren. “A15+ Bionic” wäre aber der bessere Name für das SoC der Pro-iPhones, befindet Jason Cross, nachdem er die Prozessoren des Vorjahres und des aktuellen Jahrgangs ausführlich miteinander verglichen und getestet hat. Der Etikettenschwindel beginnt eigentlich damit, dass Apple von einem “4-nm-Prozess” spricht. Der Zulieferer TSMC benennt den Fertigungsprozess aber einen verbesserten N5-Prozess. Bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr der A17 einen größeren Sprung bringt, wenn er in 3 nm gefertigt wird.

Nicht vergessen: Die Aktivitätssperre von iPhone und Co ist eine feine Sache, um Diebstahl zu verhindern. Denn wenn man nicht das Passwort der Apple-ID des legitimen Besitzers kennt, lässt sich das “gefundene” Gerät nicht nutzen. Die Sache hat eine Kehrseite: Verkauft oder verschenkt man ein altes Gerät ohne die Sperre zu läsen, können die neuen Eigentümer auch nur sehr wenig damit anfangen. Eine ähnliche Sperre haben auch Apples Airtags, den “Find My Lock”, wie Macworlds Glenn Fleishman erinnert, der auch zeigt, wie man sie löst – denn sonst wären weiter gereichte Tracker auf Dauer unbenutzbar.

Noch teurer: Das Studio Display, das Apple im März dieses Jahres zusammen mit dem Mac Studio vorgestellt hatte, ist schon recht teuer, wenn auch nicht so exorbitant wie das Pro Display XDR. Wie der Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants (DSCC) in einem Tweet erklärt, will Apple dem Studio DIsplay noch einen anderen 27-Zöller beistellen. Dieser soll Mini-LEDs für die Hintergrundbeleuchtung verwenden und mit Pro Motion eine adaptive Bildwiederholrate bis zu 120 Hz. Derartige Features würden das neue Display, das im ersten Quartal 2023 auf der Bildfläche erscheinen soll, noch teuer als das Studio Display machen und es womöglich in Nähe der Preisklasse des 32-Zoll-XDR rücken.

Guter Zwang: In einer ausführlichen Diskussion auf Twitter erklärt Tony Fadell, der “Vater des iPod”, dass der Beschluss der EU für einen einheitlichen Ladestandard richtig sei und es auch das beste für Apple wäre, das iPhone auf USB-C umzustellen. Apple befinde sich in einer Art von Monopolstellung, was nie eine gute Sache sei. Fadell selbst hat bei Apple das MFi-Programm erfunden, das Dritthersteller dazu zwingt, Peripherie bei Apple zu lizenzieren. Damit verbunden sind erweiterte technische Dokumentationen der Apple-eigenen Schnittstellen – einst der 30-polige Dock-Connector, heute Lightning – ohne die Peripherie nicht oder nur sehr schlecht funktionierte. Entzündet hatte sich die Diskussion an der Frage, ob der iPod vor 21 Jahren auch zum Erfolg geworden wäre, hätten Regulatoren Apple zu USB-1 gezwungen und nicht Firewire über einen 30-poligen Dockanschluss nutzen lassen, das um Größenordnungen schneller war und die 5-GB-Festplatte des Players überhaupt erst in endlicher Zeit hat füllen lassen.

Hohe Nachfrage: Ab heute ist das iPhone 14 Plus im Handel, erste Vorbesteller haben ihre Geräte schon bekommen. Die Nachfrage nach der iPhone-14-Serie ist laut des UBS-Analysten David Vogt weiter auf die Pro-Modelle konzentriert, die Wartezeiten von bis zu 35 Tagen in den USA und 32 Tagen in Europa und China aufweisen. Die Basismodelle – auch das größere – sind kurzfristig zu bekommen, allenfalls in Japan müssen Interessenten etwas länger warten. Laut Vogt waren die Wartezeiten auf das iPhone 13 Pro vor einem Jahr ähnlich lang. Unsere Stichprobe bestätigt: Ein iPhone 14 in Lila mit 128 GB bekämen wir am Montag geliefert, das Plus-Modell gleicher Farbe und Ausstattung am Dienstag. Bis Mitte November müssten wir hingegen auf ein iPhone 14 Pro in Dunkellila warten.

Reduziert: Apple kann die von französischen Wettbewerbshütern verhängte Strafe von 1,1 Milliarden Euro vor Gericht substanziell reduzieren lassen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das Gericht lasse einen der Klagepunkte fallen und berechne die Strafe auch für die anderen beiden neu, sodass nur noch 372 Millionen Euro zu zahlen bleiben. Die Behörden werfen Apple den Wettbewerb behindernde Praktiken vor, der Konzern zwinge etwa Händler, Produkte zu festgesetzten Preisen zu verkaufen. Auch gegen die reduzierte Strafe will Apple noch Berufung einlegen.

Mehr von Foundry

Logitech G Cloud: Der Steam-Deck-Killer im Hands-On

1080p-Display, 60 FPS-Gameplay, 12 Stunden Akkulaufzeit: Logitech hat gerade in Berlin bei ihrem LogiPlay Showcase 2022 den ultimativen Steam-Deck-Killer präsentiert: Voll auf Cloud basierend liefert der Handheld sicherlich das beste mobile Spielgefühl für Halo Infinite, Forza Horizon 5 oder auch Cyberpunk 2077. Logitech G Cloud im Hands-On-Test. Weiter …

Kaufberatung: Die besten smarten Heizthermostate 2022

Mit smarten Thermostaten sparen Sie Geld und gewinnen vor allem Komfort. Wir stellen die besten Smart-Home-Thermostate vor. Von AVM, Eve, Hama, Tado, Homematic, Eurotronic, Netatmo, Bosch, Wiser. Weiter …

Devolo bringt Wi-Fi-6-fähige Repeater auf den Markt

Zwei neue Mesh-Repeater von Devolo sollen schnelles WLAN nach Wi-Fi 6 auch bis in den letzten Winkel bringen. Weiter …

Arbeitsrecht unterwegs und zu Hause: Das Homeoffice ist kein rechtsfreier Raum

Mobiles Arbeiten, sei es unterwegs oder im Home Office, setzt sich zunehmend durch. Wer seiner Tätigkeit nicht am Arbeitsplatz im Unternehmen, sondern mobil nachgeht, sollte die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Weiter …