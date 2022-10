So macht sich Google bei Pixel-Keynote über Apple lustig

Unlängst hat Google seine neuen Android-Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie die neue Pixel-Smartwatch auf einer Keynote vorgestellt. Dabei hat man sich auf ironische Weise auch Apple vorgenommen, das den Worten von Google-Produktmanager Brian Rakowski zufolge in einigen der neuen iPhone-Errungenschaften der ”Vorgabe” (lead) von Google und den Pixel-Smartphones gefolgt sei.

Davon berichtet 9to5Mac und liefert auch gleich die passenden Sprungmarken innerhalb des knapp eineinhalbstündigen Videos von der Keynote. So bei etwa 30 Minuten, als Rakowski mehrere Sticheleien speziell gegen Apple vorbringt, weil der Mitbewerber Funktionen, die ist schon längst auf Pixel-Geräten gab, erst jetzt auf den iPhones bietet. So sehe es Google als Kompliment, wenn andere in der Branche ihrem Beispiel folgen – so wie das Always-on-Display und die Übersichtsfunktion auf dem Sperrbildschirm, die man schon mit dem Pixel 2 eingeführt habe, um nützliche Informationen direkt zur Verfügung zu stellen.

Auch die Unfallerkennung und der Nachtmodus für Fotos früher bei Google

Ferner erwähnt der Manager den Nachtmodus der Kameras, um gute Aufnahmen auch bei Dunkelheit zu ermöglichen, und die Astrofotografie, die für neue Maßstäbe in der Low-Light-Fotografie mit einem Smartphone gesetzt habe. Außerdem habe Google schon vor drei Jahren die Autounfallerkennung eingeführt, zusammen mit anderen wichtigen Maßnahmen für die Sicherheit der User wie den Sicherheitscheck und die Notfallfreigabe.

Damit noch nicht genug, spottet und kritisiert Rakowski nochmals die Haltung von Apple, sich bei seinem iMessage-Dienst dem allgemeinen RCS-Standard zu verweigern, denn RCS (Rich Communication Services) sei der moderne mobile Kommunikationsstandard für Textnachrichten und wurde bereits von den meisten Unternehmen der Branche übernommen. Google ”hofft” demnach, ”dass jeder Gerätehersteller die Botschaft versteht und RCS einführt, um die Textnachrichten für jeden Smartphone-Nutzer zu verbessern.”

Mit der Kampagne “Get the Message“ drängte Google Apple schön länger dazu, ebenfalls Rich Communication Services (RCS) einzuführen – wir berichteten.

Apple manchmal früher, manchmal bewusst später als andere

Richtig bleibt, dass manche Features von Apple erst mit Verzögerung gegenüber anderen Herstellern speziell von Android-Smartphones eingeführt wurden und werden. Andererseits hat Apple den Anspruch, Funktionen erst dann zu implementieren, wenn sie nach Meinung des Konzerns auch einwandfrei für den User funktionieren. Insofern stecken unterschiedliche Philosophien dahinter. Und zudem hat Apple selbst Features auf den Markt gebracht, die dann nach und nach von den anderen Unternehmen übernommen wurden, nicht zuletzt die komplette prinzipielle Bedienoberfläche eines modernen Smartphones seit dem ersten iPhone 2007. Die Liste lässt sich beliebig erweitern, genauso wie das Streitgespräch zwischen Android- und iPhone-Fans: Apple hat als erster einen digitalen Sprachassistenten eingeführt; auch Touch-ID war die Erste ihrer Art, zumindest bei Consumer-Smartphones. Die Display-Kerbe, besser als Notch bekannt, war zunächst verspottet und dann gnadenlos kopiert worden. Ob Google jemals etwas wie Ad-Tracking auf seinen Smartphones einführt, daran glauben selbst die eingefleischten Philanthropen wie wir nicht.