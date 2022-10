iPhone 14 Plus jetzt im Handel – kaum Wartezeit

Wie in den letzten beiden Jahren zeigte Apple auf seiner iPhone-Keynote vier neue Modelle. Anders als in den Jahren 2020 und 2021 begleitet das iPhone in “normaler” Größe, also 6,1 Zoll, noch ein größeres Modell, das iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Mini-Größe von 5,4 Zoll ist vorerst Geschichte.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Plus in Mitternacht

Vor zwei Jahren brauchten iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max etwas länger, um in den Handel zu kommen. In diesem Jahr liefert Apple nur das iPhone 14 Plus nach, das ab heute verfügbar ist, erste Vorbesteller haben ihre Geräte schon bekommen. Kurzfristig Entschlossene können es aber bestellen, ohne fürchten zu müssen, es erst im Advent in Betrieb nehmen zu können. Ob das iPhone 14 aber tatsächlich ein Ladenhüter ist, wird sich später im Jahr erweisen.

Die Nachfrage nach der iPhone-14-Serie ist laut des UBS-Analysten David Vogt global weiter auf die Pro-Modelle konzentriert, die Wartezeiten von bis zu 35 Tagen in den USA und 32 Tagen in Europa und China aufweisen. Gegenüber den letzten Wochen sind die Wartezeiten gesunken. Die Basismodelle – auch das größere – sind kurzfristig zu bekommen, allenfalls in Japan müssen Interessenten etwas länger warten. Laut einiger Berichte hat Apple die Produktion angepasst und lässt Zulieferer wie Foxconn verstärkt Pro-Modelle fertigen.

Laut Vogt waren die Wartezeiten auf das iPhone 13 Pro vor einem Jahr ähnlich lang, 39 Tage in den USA, 32 in Europa und China. Unsere Stichprobe bestätigt: Ein iPhone 14 in Lila mit 128 GB bekämen wir am Montag geliefert, das Plus-Modell gleicher Farbe und Ausstattung am Dienstag. Bis Mitte November müssten wir hingegen auf ein iPhone 14 Pro in Dunkellila warten. In den Münchener Apple Stores sollten iPhone 14 (Plus) in allen Konfigurationen sofort verfügbar sein, bei den 14 Pro wird es schwieriger. Ausweislich des Apple Online Stores sind auch in den nächsten vier Filialen keine Modelle erhältlich.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Dunkellila