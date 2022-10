Test: Ladestationen für iPhone & Co

CAVN 3 in 1 Kabelloses Ladegerät

Ladestation sind oft ausladend, von CAVN kommt jetzt eine Ladestation, die zusammengefaltet werden kann. Das ist auch sehr praktisch, wenn man diese mit auf Reisen nehmen möchte.

Der schwarze Kunststoff ist mit angenehmen Softtouch versehen, ein passendes Netzteil ist im Lieferumfang, eine Transporttasche hingegen nicht. Dafür hat CAVN auch an Gummifüße gedacht. Zum Aufklappen muss man einen deutlichen Widerstand überwinden, das hat aber auch den Vorteil, dass man das iPhone auf der Ladestation stehend auch bedienen kann.

Der 3in1 Wireless Charger verfügt neben dem Ladeplatz für das iPhone auch einen für die Apple Watch und Kopfhörer wie die Apple Airpods 3 oder JBL Live Pro 2. Die Ladeleistung am Smartphone-Ladeplatz von maximal 15 Watt lädt das iPhone 13 innerhalb von 30 Minuten um 22 Prozent. Am Apple Watch Ladeplatz stehen 2,5 Watt zur Verfügung, das ergibt einen Zuwachs von 13 Prozent. Für die Kopfhörer stehen 3 Watt zur Verfügung.

Eine Schutzschaltung soll vor Überladung und Fremdkörper schützen. Für die Stromversorgung wird ein Qualcomm Quick Charger der Version 2.0 oder 3.0 benötigt, daher ist das mitgelieferte Netzteil sehr wichtig. Es liefert 9 Volt bei 2 Ampere. Ein schönes Detail ist der Leuchtstreifen, der blau leuchtet, wenn das iPhone geladen wird. Ansonsten ist er grün oder man schaltet ihn mit einem Taster aus. Mitgeliefert wird auch eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Schade nur, dass der deutsche Teil nicht zusammenhängend auf den Seiten verteilt ist.

Empfehlung

Mit nur 40,98 Euro (UVP) ist der CAVN 3in1 Wireless Charger ein Preisbrecher. Wir konnten in unserem kurzen Test nur wenige Kritikpunkte finden. So benötigt das Einstecken des USB-C Kabels zur Stromversorgung relativ viel Kraft. Das könnte sich auf die Lebenserwartung auswirken. Der Ladeplatz für die Apple Watch ist auch etwas wackelig. Bei den Ladeleistungen spielt der 3in1 Wireless Charger nicht in der Spitzengruppe, dafür werden die Geräte auch nur handwarm beim Laden. Ausnahme, wenn drei Geräte gleichzeitig geladen wurden, dann wurde das iPhone 13 sehr warm. Neben Schwarz ist der CAVN 3in1 Wireless Charger auch in Weiß bei Amazon erhältlich.