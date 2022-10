Google Pixel Watch vs. Apple Watch 8: Rund gegen eckig

Die eine ist rund. Die andere eckig. Die eine ist für Android-Smartphones gemacht. Die andere für iPhones. Die brandneue Google Pixel Watch und die Apple Watch Series 8 könnten nicht unterschiedlicher sein – optimale Bedingungen für einen Vergleichstest.

Design: Zifferblätter & Armbänder

Während Apple seit nun mehr als acht Jahren an seinem Grund-Design der Apple Watch festhält, ist die Pixel Watch mit ihrem runden Zifferblatt und besonderen Design ein echter Hingucker. Smartwatches mit einem runden Gehäuse hat es natürlich auch schon vor der Pixel Watch gegeben, doch hat Google mit seiner ersten eigenen smarten Uhr ein laut Google “einzigartiges gewölbtes, rundes” Design geschaffen, das wohl viele Nutzer*innen ansprechen wird. Vor allem diejenigen, die eine Smartwatch tragen möchten, die aber nicht nach einer solchen aussieht.

Ein eckiges Gehäuse samt Display ist zwar bedienungsfreundlicher und bietet mehr Platz für Inhalte, doch ein rundes Design erinnert an eine klassische Armbanduhr. Nicht ohne Grund versucht Apple, mit kreisrunden Zifferblättern dieses Manko zu kompensieren, doch wirkt dies auf einem eckigen Display nicht immer stimmig und teils zu gewollt.

Anders bei der Pixel Watch, die auf den ersten Blick eben nicht zu viel zu wollen scheint. Auch hier können Sie über eine haptische Krone und Seitentaste navigieren und verschiedene Zifferblätter einstellen, die alle aber doch recht minimalistisch gehalten sind und nicht so viele Komplikationen anzeigen können wie auf der Apple Watch.

Die Zifferblätter sind ganz klar für das runde Design optimiert und Google scheint nach dem Motto “Weniger ist mehr” zu verfahren. Leider sind die Display-Ränder recht präsent, was jedoch bei den richtigen Zifferblättern nicht weiter auffällt. Sie können aus zig verschiedenen Zifferblättern auswählen und diese noch individuell anpassen. Sollte Ihnen keins der vordefinierten Zifferblätter gefallen, können Sie auch den Play Store nach weiteren durchsuchen.

Apple Watch und Pixel Watch haben gemein, dass Nutzer*innen ihren persönlichen Stil nicht nur durch Zifferblätter, sondern auch durch Armbänder ausdrücken können. Laut Google gibt es mehr als 20 verschiedene Armbänder, von Stoff und Silikon über Leder bis zu Metall-Varianten. Aufgrund seines langjährigen Vorsprungs hat Apple natürlich die größere Auswahl – sowohl was Armbänder (das Angebot von Drittherstellern nicht mit dazugezählt) als auch über mehrere watchOS-Updates angesammelte Zifferblätter angeht.

Gehäuse: Abmessungen, Material und Farben

Während es die Apple Watch Series 8 in zwei verschiedenen Größen zu kaufen gibt – 41 mm und 45 mm –, kommt die Google Pixel Watch in einer Einheitsgröße von 41 mm daher. Ohne Armband ist sie 36 Gramm schwer, die Apple Watch Series 8 wiegt je nach Größe und Gehäusematerial zwischen 32 und 51 Gramm.

Die Google Pixel Watch ist zudem in drei Farbvarianten verfügbar:

Champagne Gold (Edelstahlgehäuse)

(Edelstahlgehäuse) Matte Black (Edelstahlgehäuse)

(Edelstahlgehäuse) Polished Silver (Edelstahlgehäuse)

Im Vergleich bietet die Apple Watch eine größere Auswahl, wobei man Google an dieser Stelle zugestehen muss, dass auch Apple die bunten Farbvarianten erst viele Generationen später einführte. Die Series 8 bekommt man aktuell in:

Mitternacht (Aluminium)

(Aluminium) Polarstern (Aluminium)

(Aluminium) Silber (Aluminium)

(Aluminium) PRODUCT(RED) (Aluminium)

(Aluminium) Graphit (Edelstahl)

(Edelstahl) Silber (Edelstahl)

(Edelstahl) Gold (Edelstahl)

Ökosystem: Google vs. Apple

Die Google Pixel Watch ist nur mit Android-Smartphones ab Android 8.0 kompatibel, die Apple Watch hingegen nur mit iPhones. Eine verpasste Chance seitens Google, denn auch, wenn man als iPhone-Nutzer auf manche Google-Features verzichten müsste, hätten sich sicherlich viele Nutzer*innen über eine systemübergreifende Nutzungsmöglichkeit gefreut. So bleibt nur ein Weg, um die Smartwatch von Google oder Apple nutzen zu können: Ins iPhone- oder Android-Lager wechseln. Ob sich das lohnt, lässt sich anhand an der Feature-Liste sagen. Das fängt schon beim Betriebssystem an:

Wear OS läuft flüssig und präsentiert dir Informationen auf einen Blick – das Betriebssystem ist perfekt auf das runde Design der Smartwatch abgestimmt. Google

Ob die Performance auf der Pixel Watch mit dem Exynos 9110-SoC und Cortex M33-Coprozessor genau so flüssig und schnell läuft wie ein Apple Watch Series 8 mit SiP-8-Chip, müssen die ersten Praxistests zeigen.

Auf der Pixel Watch stehen natürlich jede Menge Google-Features zur Verfügung:

Google Maps

Google Wallet

Google Assistant

Gmail & Google Kalender

Youtube Music

Die entsprechenden Pendants mit Apples Karten, Wallet, Siri, Mail, Kalender und der Musik-App gibt es natürlich auch für Apple-Watch-Nutzer auf der Apple Watch. Ebenfalls nur geringe Unterschiede gibt es im Bereich Fitness. Google rüstet die Pixel Watch mit all den Top-Features aus, die man so in der Form auch schon auf der Apple Watch oder einer anderen Smartwatch gesehen hat:

Herzfrequenzmessung

EKG-App

Schlafphasen-Tracking

Unfallerkennung und Notfall-SOS

Zyklustracking

Achtsamkeitsübungen

Die Messung des Blutsauerstoffs oder eine Temperaturerkennung wie in der Series 8 hat die Pixel Watch nicht. Zudem sind manche Pixel-Watch-Features, wie etwa das Zyklustracking, Achtsamkeitsübungen, Stimmungsprotokolle oder ein Stressmanagement-Index, nur in der Fitbit App nutzbar. Eine Auflistung aller Gesundheits- und Fitness-Features der Pixel Watch finden Sie hier.

Mit der Google Pixel Watch erhalten Käufer sechs Monate lang Zugang zu Fitbit Premium, damit sollen die Nutzer von detaillierten Erkenntnissen, exklusiven Workouts und Achtsamkeitssitzungen profitieren. Auch Apple bietet mit seinem Dienst Fitness+ exklusive Sportkurse an, jedoch versteckt Apple den Zugang zu allen Gesundheitsdaten nicht hinter einem Bezahldienst. Die wichtigsten Informationen erhält man auf der Pixel Watch im Zweifel aber auch ohne Premium-Dienst. Fitbit-Premium kostet nach Ablauf der von Google gewährten sechs Monate 8,99 Euro im Monat (oder 79,99 Euro im Jahr), Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro im Monat (oder 79,99 Euro im Jahr).

Akku

In der Pixel Watch steckt ein 294 mAh großer Akku, in der Apple Watch Series 8 variiert die Akku-Größe je nach Gehäuse-Größe: In der 41-mm-Variante steckt ein 282 mAh großer Akku, im 45-mm-Modell ein 308 mAh. Google selbst gibt Laufzeiten bis zu 24 Stunden an, Apple hingegen nur bis 18 Stunden, wobei das Display in der Google Pixel Watch auch deutlich kleiner ist und somit weniger Strom verbraucht. Die Apple Watch Series 8 lädt im Vergleich etwas schneller, was im Alltag aber keinen großen Unterschied machen sollte:

Google Pixel Watch Apple Watch Series 8 In etwa 30 Minuten bei 50% – In etwa 55 Minuten bei 80 Prozent % In etwa 45 Minuten auf 80 % In etwa 75 Minuten bei 100 Prozent In etwa 75 Minuten auf 100 %

Release & Preis

Die Apple Watch Series 8 ist seit dem 16. September erhältlich, die Pixel Watch erscheint am 13. Oktober. Je nachdem, welches Betriebssystem Sie bevorzugen, zahlen Sie:

379 Euro für die Google Pixel Watch (Bluetooth / WLAN)

für die Google Pixel Watch (Bluetooth / WLAN) 429 Euro für die Google Pixel Watch (4G LTE + Bluetooth / WLAN)

für die Google Pixel Watch (4G LTE + Bluetooth / WLAN) 499 Euro für die Apple Watch 8 (41mm, WiFi, Aluminium)

für die Apple Watch 8 (41mm, WiFi, Aluminium) 539 Euro für die Apple Watch 8 (45mm, WiFi, Aluminium)

für die Apple Watch 8 (45mm, WiFi, Aluminium) 619 Euro für die Apple Watch 8 (41mm, WiFi + Cellular, Aluminium)

für die Apple Watch 8 (41mm, WiFi + Cellular, Aluminium) 659 Euro für die Apple Watch 8 (45mm, WiFi + Cellular, Aluminium)

Fazit

Google gelingt mit der Pixel Watch ein beachtlicher Einstieg in den Smartwatch-Markt. Die Uhr kommt in einem schlichten und gleichzeitig zeitlosen Design, hat jede Menge (Fitness-) Features an Bord und zudem einen vernünftigen Preis. Schade ist, dass Google die Kompatibilität der Pixel Watch auf Android-Smartphones (ab Android 8.0) beschränkt und das Display große Display-Ränder besitzt, die jedoch bei den entsprechenden Zifferblättern nicht wirklich auffallen.

Apple kann auf rund acht Jahre Erfahrung und Entwicklung der Apple Watch zurückblicken, weshalb die Apple Watch im direkten Vergleich aufgrund ihrer umfangreichen Feature-Liste, Auswahl an Zubehör und nahtlosen Integration in das Apple-Ökosystem die bessere Smartwatch ist. Die Google Pixel Watch hat jedoch großes Potenzial – wir sind gespannt, wie Google die Uhr weiter entwickeln wird.

