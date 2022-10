10.10.22: Künstliche Intelligenz, recht taktvoll

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Kennen Sie den? “Vier Musiker und ein Schlagzeuger betreten die Bühne …” Brüller! Nein? Denn Sie sind Schlagzeuger? Verzeihung, dann lassen Sie sich umarmen, schließlich ist der 10. Oktober ja der Hug-a-Drummer-Day. Warum ausgerechnet heute, erschließt sich nicht, aber man muss die Feiertage ja nehmen, wie sie fallen.

Schlagzeuger sind ja durchaus zur Selbstironie fähig, das beweist etwa der Ärzte-Drummer Bela B. Felsenheimer im Song “Goldenes Handwerk” der selbsternannten besten Band der Welt. Er sei Schlagzeuger, hänge mit Musikern rum, geistig etwas minderbemittelt aber den Song habe er immerhin ganz allein geschrieben. Definitiv: Schlagzeuger sind ehrenwerte Leute, die nicht selten die Band zusammenhalten und ihr Rückgrat bilden, musikalisch wie menschlich. Ein wenig laut sind sie jedoch, wogegen sich Gitarristen, Sänger und Pianisten eben mit allerlei elektrischem Gerät wehren müssen.

Was die Lautstärke betrifft, sind Max, Rose, Anders oder Logan deutlich pflegeleichter, auch sie halten die Band zusammen, lassen sich aber weder umarmen noch auf ein Kaltgetränk treffen. Max, Rose, Anders, Logan und gut zwei Dutzend andere virtuelle Drummer bilden “nur” das Rückgrat von Garageband-Songs. Immerhin klingen ihre Grooves und Fills derart natürlich, dass so mancher Hörer unseres Gedudels fragt, wie wir denn die Drums aufgenommen haben und wer die eigentlich spielte. Fluch der Digitalisierung, sie macht mittlerweile sogar den Schlagzeuger überflüssig.

Drum-Computer sind ja nichts Neues, gerade in den Achtzigern waren die ersten Geräte für Endverbraucher erschwinglich geworden. Ein paar Akkorde in die Tasten gedrückt, einen elektronischen Beat darunter gelegt, fertig war der Italo-Pop, dann lass’ uns mal an den Strand gehen. Zum Hit fehlte dann nur noch eine einigermaßen wohlklingende Stimme, Gitarrensoli spielt das Formatradio ohnehin nicht oder schneidet es auf acht Takte zurück.

Mit dem stumpfen Getrommle der 80er-Jahre-Computer haben die virtuellen Drummer in Garageband (und Logic Pro X) natürlich nichts mehr gemeinsam, das liegt auch daran, dass ihre Sounds auf natürliche Vorbilder aufbauen, natürliche Samples. Für den unverwechselbaren Klang von Rose war aber nicht nur eine R&B-Drummerin für die Samples vonnöten – und vor allem steckt noch jede Menge Computerintelligenz dahinter. Rose und ihre Kollegen und Kolleginnen folgen auch nicht stur wie jene alten Drumcomputer einem einmal festgelegten Takt und Tempo, sondern passen sich auf Wunsch einer definierten Spur an. Wenn der analog eingespielte Bass wieder ein bisschen schleppt, kann sich das virtuelle Drumkit daran orientieren.

In Garageband fehlt uns jetzt eigentlich nur noch das Pendant zum gesampelten, virtuellen Drummer: Der virtuelle Sänger oder die künstliche Sängerin. Einige Sounds, die in Apples Einsteigermusikprogramm zum vorinstallierten Inventar gehören, imitieren schon jetzt recht gut Chöre – wenn auch ohne Text. Aber Sprachsynthese ist noch ein ganz anderes Thema, davon könnte Siri erzählen. Und bis uns der Computer unsere Songtexte nach einer vorgegebenen Melodie so vorsingt, als ob es sich um eine echte Rock- oder Soulröhre handelt, werden wir noch etliche Garageband-Iterationen sehen. Umarmen kann man diese Vokalartisten dann aber auch nicht.

Lesetipps für den Montag

Gute Gründe: Das iPhone 14 Plus ist da – und es gibt gute Gründe, in diesem Jahr genau zu diesem Modell zu greifen, meint Macworld-Kollege Michael Simon Da ist etwa die im Vergleich zum iPhone 14 weit bessere Batterielaufzeit – und den Vergleich zum iPhone 14 Pro Max muss das iPhone 14 Plus kaum scheuen. Auch wenn die Bildwiederholrate nur 60 Hertz beträgt und kein Always-On-Display dabei ist, ist der Bildschirm immer noch exzellent, gleiches gilt für die Kameras auch ohne das Zoomobjektiv. Und für die dynamische Insel gibt es noch kaum Einsatzmöglichkeiten, man wird sie also wenig vermissen.

Reifezeit: Das iPhone 14 (Pro) ist sehr gut, aber noch lange nicht ausgereift, doch gleiches gilt für das Pixel 7, das Google letzte Woche vorgestellt hat. Man hat bei beiden Herstellern den Eindruck, dass sie sich Jahr für Jahr kaum von der Stelle bewegen, und hier und da ein Feature der Konkurrenz adaptieren und als Neuheit feier. Diesmal ist es beim Pixel ein Kinomodus, das vom iPhone 13 kopiert scheint, ebenso einer für Makrofotografie. Apple hingegen zieht das Always-OnöDisplay nach und war vor drei Jahren mit dem Nachtmodus Zweiter. Schon heute entwickelt Apple am iPhone 16, was eben zum Eindruck führt, die 14er-Serie würde Features zurückhalten, nicht viel anders ist es aber bei der Konkurrenz, die ebenso nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden kann.

Umgestellt: Alle iPhones haben Face-ID und eine Notch, respektive Dynamic Island. Fast alle, das iPhone SE, das Apple zuletzt im Frühjahr 2022 aktualisierte, setzt immer noch auf Touch-ID und Home-Button. Die vierte Generation des iPhone soll nun den endgültigen Abschied des Home-Buttons bringen. Der Dispaly-Analyst Ross Young ist sich mittlerweile sicher, dass die Bilddiagonale beim SE auf 6,1 Zoll steigen wird. Eine Notch soll es auch erhalten und wäre damit im Jahr 2024 vermutlich das einzige iPhone mit klassischer Kerbe, während die anderen Modelle alle mit Dynamic Island ausgestattet wären. Noch ist aber nicht sicher, ob sich tatsächlich eine Face-ID hinter der Notch befinden werde, es könnte auch sein, dass Apple zur Authentifizierung die Fingerabdruckerkennung Touch-ID in den Ein/Aus-Schalter verlegt, wie es bei iPad Mini und iPad Air der Fall ist.

Auserzählt: Das iPhone 6 (Plus) aus dem Jahr 2014 hat Apple letzte Woche auf die Vintage-Liste gesetzt, Reparaturen werden damit schwieriger, aber nicht unmöglich. Der nächste Schritt ist der Status “obsolet” – auf den steuert nun das iPhone 5C aus dem Jahr 2013 zu. Ab dem 1. November dieses Jahres wird es mangels Ersatzteilen keine Reparaturen mehr für das bunte Modell geben, das von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Apple hatte es gleichzeitig mit dem iPhone 5S vorgestellt, dabei aber weitgehend Technik des Vorgängermodells eingebaut. Dazu kam ein billiges Plastikgehäuse in poppigen Farben. Der erste Versuch, neben den regulären iPhones noch ein günstigeres für die Mittelklasse anzubieten, ging daneben. Erst mit dem iPhone SE von 2016 und seinen Nachfolgern von 2020 und 2022 ging diese Rechnung auf: neueste Technik im alten Gehäuse.

Noch zwei Zwischenschritte: Apple entwickelt vorwiegend in München ein eigenes 5G-Modem, eine weitere Maßnahme, um von externen Lieferanten unabhängig zu werden. Wie Analysten berichten, wird Qualcomm, mit dem sich Apple im Jahr 2019 zähneknirschend nach einem längeren Rechtsstreit geeinigt hatte, in den kommenden beiden Jahren aber noch neue Modem-Chips für iPhone 15 und 16 liefern. Dabei soll es sich um die Modelle X70 und X75 handeln. Erst im Jahr 2025 sollten Apples eigene Modems marktreif sein.

Mehr von Foundry:

