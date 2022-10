iPhone 5C demnächst obsolet

Apple plant anscheinend ab November, sein iPhone 5C auf die “Abgekündigt”-Liste zu setzen. Dies berichten “Macrumors” in Bezug auf eine interne Meldung, die Apple an seine zertifizierte Service-Anbieter eine Meldung verschickt hat. Laut Apples Definition für abgekündigte Produkte sind sie mehr als sieben Jahre vom Verkauf genommen. Apple stellt für diese Produkte den Hardware-Service ein, die Service-Anbieter können keine Ersatzteile mehr dafür bestellen.

Apple hat das iPhone 5C zusammen mit dem iPhone 5S im September 2013 vorgestellt. Im September 2015 hat Apple das Plastik-iPhone aus dem Verkauf genommen. Das iPhone 5C war ein erster Versuch Apples ein Einsteiger-iPhone anzubieten. Anders als bei SE hat der Hersteller das Aussehen des Handys komplett überarbeitet, jedoch die Ausstattung vom Vorgänger-iPhone übernommen: iPhone 5C basierte auf dem Vorgänger-Prozessor A6 vom iPhone 5, während das iPhone 5S die aktuelle Generation von A-Chips – A7 – und den Fingerabdrucksensor spendiert bekam. Billig war das Gerät auch nicht, in Deutschland starteten die Preise bei 549 Euro.

Mit dem iPhone 5C hat sich Apple jedoch getraut, statt nur Basis-Farben wie Schwarz und Weiß knalliges Rot oder Gelb anzubieten. Der Hersteller hat beim Modell damit geprahlt, dass das Gehäuse “unentschuldigt plastic” ist. Noch weiter ging Apple im spielerischen Design mit iPhone-5C-Hüllen, diese waren genauso knallig bunt, aber mit ausgestanzten runden Löchern, die in der Kombination mit dem Gehäuse noch knalliger wirkten. Findige Entwickler haben sogar iOS-Spiele entwickelt, die sich das Hüllen-Design vom iPhone 5C zu Nutze machten.

Hüllen für das iPhone 5C. IDG

Nach drei Jahren seit der Veröffentlichung von iPhone 5C hat sich Apple wieder an einem Einsteiger-iPhone versucht, diesmal deutlich erfolgreicher: Das iPhone SE nutzt die neueste Technologie, ausgenommen der Kamera, gepackt wird diese in ein altes Design. So ist zum Beispiel das iPhone SE 2022 das einzige Apple-Handy mit einer Touch-ID. Alle anderen Modelle bieten bereits Face-ID an.

Im November 2020 landete das Gerät bereits auf der Vintage-Liste von Apple.

