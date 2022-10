iPhones mit Rabatt: Angebote zum Prime Exclusive Day

Am 11. und 12. Oktober gibt es bei Amazon zwei Tage Sonderangebote für Prime Kunden – auch einige Apple-Produkte sind dabei. Wer die Schnäppchen am Prime Day nicht verpassen will, kann Amazon Prime übrigens auch 30 Tage lang gratis testen, um alle Angebote wahrnehmen zu können.

Neben einigen Angeboten für die Apple Watch gibt es seit Mitternacht Rabatte auf einige iPhone 13-Modelle. Die Angebote sind aber zeitlich begrenzt.

iPhone 13 Pro Max mit 1TB in Sierrablau für 1549 statt 1829 Euro

iPhone 13 pro Max für 1549 Euro

Apple iPhone 13 Pro mit 512 GB in Gold für 1259 statt 1499 Euro

