11.10.22: Ständig unter Strom

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Vergleicht man Batterien miteinander, insbesondere die von iPhone-Generation zu iPhone-Generation größer werdenden, spricht man von Kapazität und nennt eine Zahl zusammen mit der Einheit Milliampèrestunden. Das ist nicht falsch und dennoch runzelt so mancher die Stirn, der korrekte Physik gelernt hat und weiß, dass Ampèrestunden oder Coulomb die Einheit für Ladung sind. So wäre es also angebracht, Akkus nach Größe der Ladung, die sie halten können, zu klassifizieren und die Kapazität bei den Kondensatoren zu lassen.

Die wiederum wird in Farad angegeben, ein Maß für die auf den Kondensatorplatten enthaltenen Ladung in Relation zur angelegten Spannung. Ein Farad, benannt nach dem Physiker Michael Faraday und nicht nach einem Verkehrsmittel, mit dem man Straßenverkehrsstau und Gleisbrüchen trotzen kann, ist also ein Coulomb pro Volt oder eine Ampèresekunde (!) pro Volt. Charles Augustin de Coulomb, Alessandro Volta, André-Marie Ampère und Michael Faraday lassen aus spätem 18tem und frühem 19tem Jahrhundert grüßen.

Ein Naturforscher, der bereits am 11. Oktober 1745 das Prinzip des Kondensators mehr oder minder zufällig entdeckt hat, hinterließ seinen Namen in keiner physikalischen Einheit: Ewald Georg von Kleist. Nicht einmal das Gefäß, das er beim Herumprobieren im Herbst vor 274 Jahren entdeckte, trägt in der öffentlichen Wahrnehmung seinen Namen. Denn sagt man “Kleist’sche Flasche”, stellen sich die meisten womöglich darin abgefüllte geistige Getränke vor, die Heinrich von Kleist bei der Niederschrift seiner Komödie “Der zerbrochene Krug” inspiriert haben mögen. Das ist aber pure Phantasie. Eine Kleist’sche Flasche ist auch als Leidener Flasche bekannt, weil ein Jahr nach von Kleist im niederländischen Leiden der Forscher Pieter van Musschenbroek unabhängig von ihm zum gleichen Ergebnis gekommen ist.

War die Leidener oder Kleist’sche Flasche wie viele andere etwa zeitgleich entdeckte Phänomene der Elektrizität zunächst vor allem Jahrmarktattraktion – “kuck’ mal, welch hübsche Schläge das unscheinbare Ding verpassen kann” – hat sich der Kondensator in den folgenden Jahrhunderten als eines der wesentlichen Bauteile in der Elektrotechnik erwiesen. Unsere iPhones sind voll davon, das ist auch der Grund, warum Apple und andere Hersteller Hauptabnehmer für das Erz Coltan sind, aus dem Tantal für Kondensatoren und Akkus gewonnen wird. Leider immer noch zu häufig unter fragwürdigen Bedingungen in Konfliktregionen wie dem Kongo.

Das Tantal/Coltan-Problem lässt sich auch anders lösen, als den Warlords die Minen zu entreißen und sie unter Kontrolle von zum Scheitern verurteilten Vasallenstaaten zu stellen: Recycling. In den letzten 15 Jahren hat Apple rund zwei Milliarden iPhones verkauft, von denen ein gutes Drittel mittlerweile wieder ausrangiert sein dürfte. Es ist Apples erklärtes Ziel, all diese Altgeräte zurückzubekommen, nicht nur aus Menschenfreundlichkeit, sondern auch als wirtschaftlichen Gründen. Inzahlungnahmen kurbeln den Absatz neuer Geräte und vor allem sind die aus den Altgeräten zurück gewonnenen Rohstoffe wertvoll sowohl in Qualität als auch in Preis. Beim Aluminium ist der Break-even längst erreicht und Apple kann komplett auf Recycling-Metall setzen. Selbst bei anderen Materialien wie Kobalt oder Zinn macht man Fortschritte und verzichtet immer mehr auf Bergbau. Parallel verwendet Apple auch große Mühe darauf, die Rohstoffe, die immer noch frisch aus der Erde kommen, von weniger fragwürdigen Quellen zu beziehen. Wenn man aber einen Jahresbedarf von Tonnen hat und nicht von Megebarrel, fällt das auch etwas leichter. Apple ist aber auf einem guten Weg – darauf nehmen wir einen kräftigen Schluck aus der Flasche, muss ja keine Leidener oder Kleist’sche sein.

Lesetipps für den Dienstag

Schnelles Update: Bis iOS 16.1 ist es nicht mehr weit, zuvor hat Apple aber noch iOS 16.0.3 veröffentlicht, das einige Fehler behebt und eine Sicherheitslücke schließt. So ist das Update für alle kompatiblen Modelle verfügbar, die Fehlerbehebungen beziehen sich aber vorwiegend auf das iPhone 14. So konnten Benachrichtigungen über eingegangene Mails oder iMessages nicht oder nur verzögert angezeigt werden, das Mikrofon bei Gesprächen über Car Play zu leise sein und die Kamera-Anwendung zu langsam starten. Die Sicherheitslücke betrifft den Mailjack Bug, die Mail-Anwendung konnte nach Empfang einer Mail von einem falsch formatierten Account ständig abstürzen. Zeitgleich erschien das Update auf watchOS 9.0.2, das Probleme mit dem Mikrofon und unterbrochener Wiedergabe von Spotify zu beheben verspricht.

Termin: iOS 16.1 dürfte zeitgleich mit iPadOS 16.1 und macOS Ventura erscheinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im Oktober. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat nun getweetet, in der Woche ab dem 24. Oktober sei iPadOS 16.1 reif zur Veröffentlichung, was zumindest nicht unmöglich klingt. Zudem deutet Gurman neue Hardware an, die rund um diesen Termin erscheinen könnte – auch über neue iPads (Pro) drehen sich seit Wochen Spekulationen. Gurman sieht jedoch einen Zusammenhang, wo allenfalls eine Korrelation besteht, Apple werde seine Bilanz für das vierte Quartal und damit das gesamte Fiskaljahr am 27. Oktober vorlegen. Doch ist das jedes Jahr Ende Oktober der Fall und Produktneuvorstellungen wie System-Updates hat es in der Vergangenheit in fast jeder Oktober-Woche schon gegeben, oft in zeitlicher Nähe zur Bilanzveröffentlichung. Im letzten Jahr zeigte Apple neue Macbooks Pro am 18. Oktober, diesen Termin hatten wir auch für dieses Jahr als Favoriten für eine Keynote angesehen. Da bisher noch keine Einladung ergangen ist, wird es wohl nichts mehr mit einer Keynote, Apple könnte in diesem Jahr aber auf eine solche Veranstaltung verzichten und neue Produkte schlicht per Pressemeldung ankündigen.

Verwirrung: Die Lufthansa hat in diesem Sommer ungewöhnlich viel Gepäck ihrer Passagiere verloren, was auch damit zu tun haben könnte, dass aufgrund der Nutzung von Airtags und anderen Tracker einfach nur mehr Fälle öffentlich bekannt wurden. So hat die Lufthansa gestern in einem Tweet erklärt, dass aktivierte Airtags vom Flug ausgeschlossen seine, da sie international als Gefahrgut eingestuft seien. Später will ein Sprecher der Fluggesellschaft gegenüber einem Analysten dem widersprochen haben, Airtags könne man an Bord weiter benutzen. Die Lage ist nun unklar, vor allem, welche Institution denn nun Airtags an Bord verbieten könne und welche nicht.

Zugelegt: Nach Daten von IDC ist Apple im Computermarkt der große Gewinner im dritten Kalenderquartal 2022. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Verkäufe um satte 40 Prozent auf 10,06 Millionen Stück, der Marktanteil von 8,3 Prozent auf 13,5 Prozent. Der gesamte Markt entwickelte sich rückläufig, im dritten Quartal wurden nur noch 74,2 Millionen Computer verkauft, vor einem Jahr waren es 87,3 Millionen. Apple hatte zu Beginn des Quartals das neue Macbok Air M2 in den Handel gebracht, das als günstigstes Macbook offenbar einen deutlichen Absatzschub bescherte.

Weg damit: Die Facebook-Mutter Meta warnt vor bösartigen Apps, die Login-Daten für das soziale Netzwerk stehlen und so allerhand Schaden anrichten. Von den 400 von Meta genannten Apps hatten es auch 50 in den App Store geschafft, mittlerweile seien alle aus dem Angebot entfernt worden. Getarnt hätte sich die Apps als Bildbearbeitungen, Spiele, VPN-Dienste oder sogar Business Apps.

