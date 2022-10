IDC: Marktanteil des Mac steigt deutlich – wir kennen den Grund

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Mac-Verkäufe um satte 40 Prozent auf 10,06 Millionen Stück, der Marktanteil der Apple-Rechner von 8,3 Prozent auf 13,5 Prozent, so haben wir schon im heutigen Morgenmagazin berichtet. Und dies ganz im Gegensatz zum allgemeinen PC-Markt, der einen deutlichen Rückgang im dritten Quartal 2022 mit nur noch 74,2 Millionen verkauften Computern gegenüber 87,3 Millionen vor einem Jahr beklagen muss und damit im Jahresvergleich um 15,0 Prozent schrumpfte. Weitere Details gibt es etwa bei Apple World Today im Anschluss an die Zahlen von IDC (International Data Corporation) und deren Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Bei Apple ergibt sich demnach im Vergleich zum letzten Jahr: Im dritten Quartal 2021 waren es beim Hersteller aus Cupertino nur 7,2 Millionen und ein Marktanteil von 8,2 Prozent, womit sich die Steigerung der Mac-Verkäufe zum Vorjahr um beeindruckende 40,2 Prozent und der stark erhöhte Marktanteil ergibt. Und diese Zahlen sind wohlgemerkt ohne das iPad, welches ja nach Apple nur eine andere Art des Computers ist respektive dessen Konzept prinzipiell infrage stellt. Doch hier profitiert Apple vom traditionellen Computer-Markt.

Das Macbook Air M2 rockt…

Übersichtliche Zahlen dazu gibt es auch bei Mac Daily News. Immerhin liegen demnach die PC-Liefermengen nach wie vor deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. Aktuell an der Spitze der PC-Verkäufe liegt immer noch Lenovo mit 22,7 Prozent Marktanteil im dritten Quartal 2022, gefolgt von HP (17,1) und Dell (16,1). Und dann Apple mit den bereits erwähnten 13,5 Prozent Marktanteil – verantwortlich dafür sind ganz offensichtlich die neuen Macbook Air M2, die aufgrund ihrer außerordentlich guten Leistungsdaten bereits jetzt viel Anklang gefunden haben. Apple hatte dieses zu Beginn des Quartals in den Handel gebracht, das als günstigstes Macbook offenbar einen deutlichen Absatzschub bescherte. Dass die Konkurrenz dies fürchten würde, hatten wir bereits im Juli ausgeführt: ”Macbook Air M2 bereitet Konkurrenz Sorgen”. Und ebenso, was es als ”Leistungswunder im Stromsparmodus” dem User bringt, in unserem Test vom August.

