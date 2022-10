Prime Exklusiv: Rabatte auch bei Eve – Smart Home mit Siri

Der deutsche Hersteller Eve bietet eine große Auswahl an Smart-Home-Geräten. Sie unterstützen Homekit, können also die Zimmertemperatur per Aktion oder Siri regeln, das Raumklima überwachen und zahlreiche Automatisierungen einrichten. Viele neuere Geräte unterstützen außerdem die Technologie Thread, für diese will Eve per Firmware-Update Kompatibilität mit Matter nachrüsten.

Zur Aktion Amazon Prime Exklusiv gibt es viele Modelle mit bis zu 30 Prozent Rabatt. Die Angebote sind exklusiv für Prime-Kunden.

Eve Aqua für 82 Euro – Smarte Bewässerungssteuerung

Eve Aqua für 82 Euro – 17 Euro sparen

Eve Door und Window für 29 Euro – Smarter Kontaktsensor

Eve Door Window für 29 Euro

Eve Energy EU für 32 Euro – Smarte Steckdose

Eve Energy für 32 Euro

Eve Energy Strip für 75 Euro – Smarte Dreifach-Steckdosenleiste

Eve Energy Strip für 76,5 Euro – 13 Euro sparen

Eve Light Switch für 80 Euro – Smarter Lichtschalter

Eve Light Switch für 80 Euro

Eve Room für 80 Euro – Raumluft-Qualitätssensor zum Kontrollieren von Luftqualität (VOC), Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Eve Room für 80 Euro

Eve Water Guard für 80 Euro – Smarter Wassermelder

Eve Water Guard für 80 Euro

Eve Weather für 61 Euro – Wetterstation

Eve Weather für 61 Euro