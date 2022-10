Darauf müssen Sie beim Stromsparmodus der Apple Watch verzichten

Apple hat versprochen, Apple hat geliefert: Der neue Stromsparmodus für die Apple Watch ist da, je nachdem welche Apple Watch Sie tragen, lohnt sich der neue Modus sogar für längere Zeit.

Vor watchOS 9 hatten die Träger der Apple Watch kaum eine Wahl: Entweder funktioniert die Uhr ganz normal, oder mit 10 Prozent oder weniger Ladung konnte man die Gangreserve aktivieren. In dem Modus konnte man von der Uhr – nun ja, nur die Uhrzeit ablesen, der Rest der Funktionen war unzugänglich. Mit watchOS 9 kann man zusätzlich dazu den Stromsparmodus aktivieren, die Uhr funktioniert (fast) wie gewohnt. Auf einige Funktionen muss man dauerhaft verzichten, einige werden langsamer ausgeführt.

So aktivieren Sie den Stromsparmodus der Apple Watch

Auf der Apple Watch gibt es zwei Wege, den neuen Stromsparmodus einzuschalten:

Wischen Sie beim aktivierten Display vom unteren Rande nach oben. Tippen Sie in dem erscheinenden Kontrollzentrum auf die Prozentanzeige des Akkus. Das System bietet an, den Stromsparmodus generell bis auf Weiteres einzuschalten, für bis zu drei Tage zu aktivieren oder eben die Aktion abzubrechen. In der Einstellungen-App auf der Apple Watch gibt es den Reiter “Batterie”, auch dort können Sie den Stromsparmodus aktivieren, wenn Sie auf den entsprechenden Reiter tippen.

So erkennen Sie den Stromsparmodus auf der Apple Watch

Ist der Stromsparmodus auf der Apple Watch eingeschaltet, blendet sich im Display oben ein gelber Kreis ein. Auch die Ladeanimation beim Aufladen wechselt nicht mehr von Rot auf Grün, sondern bleibt gelb, genauso wie beim iPhone, wenn es im Stromsparmodus ist und noch nicht auf mehr als 80 Prozent aufgeladen wurde.

Das wird im Stromsparmodus auf der Apple Watch langsamer

Vor allem auf Geschwindigkeit muss man bei dem Stromsparmodus verzichten: Wir haben im Sommer experimentiert und einige Parameter des iPhones mit und ohne Stromsparmodus gemessen. Vor allem bei der Leistung der einzelnen Prozessorenkerne macht das System größte Abstriche, beim iPhone 13 Mini und iPhone 13 haben wir eine Heruntertaktung auf die Hälfte der normalen Leistung gemessen. Das wirkt sich aus auf die Geschwindigkeit von Siri bzw. auf ihre Antworten, das Scrollen ist weniger flüssig. Apple warnt in seinem Support-Dokument vor solchen Nebenwirkungen des Stromsparmodus:

Siri reagiert auf die Anfragen langsamer

Apps im Hintergrund werden seltener aktualisiert

Komplikationen werden seltener aktualisiert

Die Animationen und das Scrollen erscheinen manchmal verzögert

Beim Anruf muss man auf die Verbindung länger warten

Auf diese Funktionen müssen Sie beim Stromsparmodus der Apple Watch ganz verzichten

Wird die Apple Watch ohne iPhone verwendet, gibt es weitere Einschränkungen:

Wlan-Verbindung wird deaktiviert

Mobilfunkverbindung wird deaktiviert

Dementsprechend werden keine Anrufe angenommen und es werden keine Benachrichtigungen zugestellt.

Unabhängig davon, ob die Apple Watch in der Nähe des iPhones ist oder nicht, gibt es mehrere (Gesundheits-)Funktionen, worauf man beim eingeschalteten Stromsparmodus verzichten muss. Dazu gehören die Herzfrequenzwarnungen über unregelmäßigen Rhythmus, über zu hohe und zu niedrige Herzfrequenzen. Auch auf Always-On (ab Apple Watch Series 5) muss man verzichten. Erstaunlich, aber die Einhandbedienung über den Assitive Touch funktioniert auch im Stromsparmodus. Die Option ist ebenfalls Ressourcen-intensiv, sodass Apple sie zunächst für die damals neueren Series 6 und SE freigeschaltet hat, erst ab dem Update auf watchOS 8.3 konnte man die Einhandbedienung auf der Series 4 und 5 aktivieren. Diese Messungen und Optionen werden beim Stromsparmodus abgeschaltet:

Always-On-Display

Warnungen vor unregelmäßigem Herzrhythmus, vor zu hohen und zu niedrigen Herzfrequenzen

Proaktive Erkennung mancher Sportarten wie Gehen Outdoor oder Laufen Outdoor

Herzfrequenzmessungen im Hintergrund

Blutsauerstoffmessungen im Hintergrund

Man kann den Stromsparmodus nur bei Trainings aktivieren, dabei werden Herzraten und die Geschwindigkeit (beim Laufen) gemessen, die restlichen Funktionen bleiben deaktiviert. Dafür wechselt man in der in die Einstellungen-App auf der Apple Watch, oder in die Watch-App auf dem iPhone. Im Reiter “Training” findet sich gleich oben der Regler “Stromsparmodus”, den man aus- und einschalten kann.

Fazit

Will man aus der Apple Watch noch ein paar Stunden Laufzeit mehr herausholen, lohnt es sich, rechtzeitig den Stromsparmodus einzuschalten. Zwar werden einige der Gesundheitsfunktionen abgeschaltet, auf die meisten kann man für ein paar Stunden verzichten.

