12.10.22: Neue Welt, Neuland

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Christoph Kolumbus war sich der Kugelgestalt der Erde bewusst, seit dem Altertum kannte man sogar schon einen Näherungswert für den Umfang der Kugel, die nur an ihren Polen ein wenig abgeflacht ist. So war er sich am 12. Oktober 1492 sicher, den Seeweg nach Indien gefunden zu haben, von Europa aus westlich gelegen. Die Idee war keine schlechte, nur dass da noch ein Kontinent dazwischen war, dieses Wissen war Europa verloren gegangen seit den Zeiten der Wikinger. Kolumbus wollte es nicht so recht glauben, nicht in Indien gewesen zu sein, weshalb der Kontinent den Namen eines anderen trägt: Amerigo Vespucci. Der Süden Amerikas begeht heute den Kolumbustag, in den USA war er schon vorgestern, wie an jedem zweiten Montag im Oktober.

Ein neues Land betrat Apple heute vor elf Jahren oder sagen wir eher, der Mac-Hersteller bereiste einen bereits bekannten Kontinent auf einer neuen Route. Am Mittwoch, dem 12. Oktober 2011 ging Apples Cloudservice iCloud in Betrieb, drei Jahre nach dem eher missglückten Versuch mit Mobile Me. Für sich entdeckt hatte Apple das Internet schon mehrmals in seiner Geschichte. Aus dem ersten Versuch in den frühen Neunzigern namens eWorld war letztendlich AOL hervorgegangen, Ende der Neunziger versuchte Apple mit seinen iTools, den Mac als Internetmaschine schmackhaft zu machen. Die Zeit für Grußkartenservices war aber schneller vorbei als gedacht, der Rest firmierte als .Mac um – langjährige Macianer sind immer noch unter einer auf @mac.com endenden E-Mail-Adresse zu erreichen.

Apple wollte aber mehr – und scheiterte im Jahr 2008 mit dem Nachfolger Mobile Me zunächst grandios. Der Dienst war im Prinzip schon so angelegt wie das heutige iCloud und sollte Daten auf allerlei unterschiedlichen Geräten synchron halten. Nur richtig funktioniert hat es halt nicht. Immerhin lernte Apple daraus und stellte mit iCloud einen weit funktionstüchtigeren Nachfolger vor, der von Anfang an so arbeitete wie er sollte und den Apple in den Jahren seit 2011 immer mehr ausgebaut hat. Vorstellen konnte den Dienst, gewissermaßen auch als Scharnier zwischen die damals auch neuen Systeme iOS 5 und OS X 10.7 Lion gedacht, noch Steve Jobs auf seiner letzten WWDC-Keynote. Den Start ein paar Monate später hatte er nicht mehr erlebt. Aber iCloud würde ihm heute bestimmt gefallen.

Lesetipps für den Mittwoch

Jobverlust: Die Kriese auf dem PC-Markt betrifft vor allem ein Unternehmen – Intel. Zuletzt hatten Zahlen von IDC aufhorchen lassen, die Apple als Gewinner des dritten Kalenderquartals in einem sonst schrumpfenden Markt zeigten, nur bezieht Apple von Intel keine CPUs mehr, mit Ausnahme von zwei Auslaufmodellen. Für die Belegschaft des Chip-Herstellers hat das unangenehme Folgen, laut Bloomberg will Intel tausende Stellen abbauen. Bei einer Mitarbeiterzahl von 113.700 mag das immer noch überschaubar sein, doch soll es vorwiegend Verkauf und Marketing treffen, wo Intel die Belegschaft um ein Fünftel reduzieren wolle. Eine Bestätigung Intels steht noch aus, sie kann laut des Berichts jederzeit erfolgen. Zuletzt hatte Intel im Jahr 2016 12.000 Stellen abgebaut.

Jobskopie: Die in Dubai ansässige Firma play.ht erregt mit einem auf AI basierenden Interview zwischen dem bekannten Podcaster Joe Rogan und dem vor elf Jahren verstorbenen Apple-CEO Steve Jobs Aufsehen. Beider Stimmen hat das Projekt Podcast.ai synthetisiert, für Rogan hat es ausreichend Vorlagen aus hunderten Podcasts gegeben. Schwieriger sei die Synthese von Steve Jobs’ Stimme gewesen, gesampelt aus Apple-Keynotes und öffentlichen Auftritten bei Konferenzen wie der All Things D. Daher klinge Jobs’ Stimme mitunter etwas blechern und vor allem das Lachen recht unnatürlich, berichtet Ars Technica. Interessant daran: Auch Fragen und Antworten hat die künstliche Intelligenz synthetisiert.

Angriff: Meta hat gestern seine erste Brille für virtuelle und gemischte Realität vorgestellt, die 1500 US-Dollar teure Meta Quest Pro. Im Anschluss an die Veranstaltung diskutierte Meta-Chef Mark Zuckerberg über das kommende Metaversum und fuhr dabei Apple an den Karren. Anders als Meta wolle Cupertino offenbar ein geschlossenes Ökosystem mit seiner AR/VR-Lösung aufbauen, die das Unternehmen noch gar nicht vorgestellt hat. Damit werde die Tradition des Computings fortgesetzt, schon im PC-Bereich und später im mobilen habe es je ein offenes und ein geschlossenes Ökosystem gegeben. Doch damit nicht genug: Zuckerberg wirft Apple bewusst vor, seinem Unternehmen schaden zu wollen. Noch kennt man keine Details zu Apples virtuellen Welten, Zuckerberg schließt aber aus Apples Ad Tracking Transparenz bereits auf kommende Strategien. Apple sei nicht so altruistisch, wie es sich gebe, sondern setze Meta und seinen Diensten wie Facebook oder Instagram gezielt zu.

Der Plan von der Abschaffung des Dunkels: Hashtags sind bei Twitter sehr populär, mit einem Klick auf einen solchen kommt man zu Tweets zum gleichen Thema. So nutzte Apple etwa #AppleEvent im Vorfeld von Keynote. “Erfunden” hatte diese Tags einst Twitters Nutzerschaft, nicht das Unternehmen selbst. Laut der Ingenieurin Jane Manchun Wong arbeite Twitter aber an der Abschaffung der Hashtags, respektive an einer Einschränkung, die sie schlechter nutzbar machen. Twitter experimentiere demnach mit Hastags, die sich nicht mehr klicken lassen. Der Hintergrund könnten die kostenpflichtigen “Hashflags” sein, die Apple ebenso nutzt, wenn es ein Event ankündigen will. Hier bekommen die Firmen noch ein spezielles Icon zugewiesen, in unserem Beispiel das Apfel-Symbol. Derart bezahlte Hashtags werden nach der Vermutung Wongs weiterhin klickbar sein, alle anderen nicht mehr.

Ab und auf: Dass Achterbahnen die neue Unfallerkennung in iPhone 14 und Apple Watch 8/Ultra auslösen können, macht seit letzter Woche die Runde. Gegenüber TechCrunch hat der Apple-Manager Ron Huang nun die Komplexität des Problems erklärt und Verbesserungen versprochen, die Fehlalarme reduzieren sollten: “Es gibt kein Patentrezept für die Aktivierung der Crash-Erkennung. Es ist schwer zu sagen, wie viele dieser Dinge ausgelöst werden müssen, denn es ist keine einfache Gleichung. Je nachdem, wie schnell die Fahrgeschwindigkeit vorher war, [das] bestimmt auch, welche Signale wir später sehen müssen. Ihre Geschwindigkeitsänderung, kombiniert mit der Aufprallkraft, kombiniert mit der Druckänderung, kombiniert mit dem Schallpegel… das ist alles ein ziemlich dynamischer Algorithmus.”

Wer zuletzt lacht: Das Macalope nimmt seine Leser in dieser Woche auf eine kleine Reise in die Vergangenheit, in der Apple nicht eines der wertvollsten Unternehmen der Welt war, sondern am Abgrund stand. Mit ein Grund dafür war die Mitte der Neunziger gefallene Entscheidung, das Betriebssystem zu lizenzieren und so Drittherstellern das Geschäft mit billigerer (und oft sogar besserer) Hardware zu überlassen. Zu Steve Jobs ersten Entscheidungen nach seiner Rückkehr gehörte es, einen Strich durch diese Rechnung zu ziehen, Apple regenerierte allmählich. Und doch gab es auch in den Jahren danach immer wieder Stimmen, die Apple dazu rieten, den Bau der Hardware anderen zu überlassen, gerade in der Intel-Ära, erinnert sich der gehörnte Macworld-Kolumnist. Jetzt setzt Apple auf eigene Chips, Klone wären technisch schwieriger, da die Komponenten nicht im freien Handel zu bekommen sind. Für Apple hat sich das gelohnt, wie die Zahlen von IDC zeigen, während die PC-Industrie insgesamt schrumpft, legt Apple stark zu. Das Macalope fürchtet aber, schon bald wieder etwas von “Experten” zu hören, die Apple die Lizenzierung von macOS und iOS nahelegen wollen …

Mehr von Foundry

