Discord für den Mac: So downloaden, installieren und nutzen Sie die Software

Discord hat sich unlängst von einer reinen Kommunikationssoftware zu einer vollwertigen Community-Plattform entwickelt. Dort tummeln sich nicht nur Gamer:innen, auch andere Creators nutzen Discord als zentralen Hub, um mit ihrer Community zu interagieren. Zu Lockdown-Zeiten während der Corona-Pandemie hat sich Discord aber auch für kleinere Freundeskreise etabliert, um per Sprache und Video miteinander kommunizieren und online miteinander zu spielen – plattformübergreifend, denn Discord läuft auf allen gängigen Systemen: macOS, iOS, Windows, Android, mittlerweile sogar auf Playstation und Xbox.

Hier erklären wir, wie Sie Discord auf Ihrem Mac herunterladen, installieren und wie Sie die App verwenden.

Discord auf dem Mac herunterladen und installieren

Im Gegensatz zu vielen anderen Apps ist Discord auf dem Mac nicht über den App Store erhältlich, sondern muss klassisch von der Webseite heruntergeladen werden. Das ist denkbar simpel, denn Discord platziert den Download-Link nicht in irgendeinem Untermenü, sondern mitten auf der Seite.

Rufen Sie https://discord.com auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Download für Mac“. Die Installationsdatei wird im Download-Ordner platziert. Öffnen Sie Ihren Downloads-Ordner, führen Sie die heruntergeladene Datei „Discord.dmg“ aus und schieben Sie das violette Discord-Logo in den Ordner „Applications“. Damit installieren Sie Discord und platzieren eine Verknüpfung in Ihrem Programme-Ordner.

Discord einrichten

Um Discord nutzen zu können, benötigen Sie einen Account. Diesen können Sie bequem aus der App heraus anlegen. Wenn Sie bereits einen besitzen und Discord nur auf Ihrem Mac einrichten möchten, können Sie zum nächsten Schritt springen.

Foundry

Starten Sie Discord und Sie werden vom Login-Screen begrüßt. Um einen Account anzulegen, klicken Sie auf den kleinen blauen Link „Registrieren“ unter dem großen „Anmelden“-Button.

Foundry

Füllen Sie das Formular mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Benutzernamen, einem sicheren Passwort und Ihrem Geburtsdatum aus und setzen Sie einen Haken, um die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung anzunehmen. Auch wenn der „Weiter“-Button erscheint, bevor Sie ein Geburtsdatum eingeben, handelt es sich hierbei dennoch um ein Pflichtfeld – andernfalls funktioniert die Schaltfläche nicht. Beim Benutzernamen müssen Sie sich keine Gedanken darum machen, ob er bereits vergeben ist – diese Zeiten sind vorbei. Jeder Benutzername kann mehrfach vergeben werden, für jede Version wird, wie mittlerweile häufig der Fall ist, eine Raute und vier Zahlen angehängt. Nun müssen Sie Ihren frischen Account verifizieren. Dafür erhalten Sie von Discord eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Darin müssen Sie auf den „E-Mail verifizieren“-Button klicken – und das war’s! Sie haben einen Discord-Account angelegt.

Foundry

Unter Umständen reicht das jedoch nicht aus und Sie werden darum gebeten, Ihren neuen Account noch einmal per SMS zu verifizieren. Dafür müssen Sie Ihre Handynummer eingeben, woraufhin Sie einen sechsstelligen Code erhalten, den Sie in der App eingeben müssen. Jede Telefonnummer kann nur mit einem Account verknüpft werden – falls Sie also keine SMS erhalten, liegt das entweder daran, dass Sie Ihre Nummer falsch eingegeben haben oder bereits einen verifizierten Discord-Account besitzen. Unter Umständen erscheint dieser Schritt erst beim Login.

Haben Sie Ihr Konto eingerichtet, können Sie sich damit in Discord einloggen. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Einloggen mit E-Mail oder Telefonnummer und Passwort

Einloggen mit QR-Code und mobiler Discord-App (iPhone, iPad, Android-Geräte usw.)

Achten Sie darauf, dass niemand Ihren QR-Code vor Ihnen scannt. Foundry

Der Login per E-Mail oder Telefonnummer und Passwort funktioniert wie seit Jahrzehnten und bedarf hoffentlich keiner Erklärung. Die alternative, Passwort-lose Variante kann unter Umständen bequemer sein, falls Sie Discord bereits auf einem mobilen Gerät verwenden.

Foundry

Öffnen Sie Discord auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Dabei ist es egal, ob es sich um ein iPhone, iPad, Android-Smartphone oder -Tablet handelt – die Benutzeroberfläche von Discord ist immer gleich. Tippen Sie auf Ihr Profilbild in der unteren rechten Ecke, um ins Menü zu gelangen. Tippen Sie am Ende des ersten Abschnitts auf „QR-Code scannen“, erteilen Sie Discord gegebenenfalls die Berechtigung, die Kamera zu verwenden und richten Sie Ihr Gerät auf den QR-Code im Login-Bildschirm von Discord auf dem Mac, neben den Eingabefeldern für E-Mail-Adresse und Passwort. Bestätigen Sie die Anmeldung auf Ihrem mobilen Gerät – Sie sollten nun in Discord auf Ihrem Mac angemeldet sein.

Discord verwenden

Wenn Sie komplett neu mit Discord anfangen, stehen Sie nun gewissermaßen vor einer leeren App. Deshalb möchten wir noch ganz grob erklären, wie Sie Discord verwenden.

Wie anfangs erwähnt, handelt es sich bei Discord in erster Linie um eine Kommunikationsplattform. Damit können Sie sich mit einzelnen Personen vernetzten, wenn Sie ihr „Handle“ kennen – Benutzername, Raute, vier Zahlen –, viel wichtiger sind jedoch die unzähligen Communitys, die sich auf ihren eigenen Servern organisieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Servern beizutreten:

Per Link

Per „Entdecken“-Tab

Discord-Server per Link beitreten

Egal, ob privater oder öffentlicher Server – die einfachste Möglichkeit, auf einen bestimmten Server zu gelangen, ist per Einladungs-Link. Diesen können Server-Mitglieder oder -Administratoren, je nach Einstellung, generieren und mit anderen teilen. Links zu ganz spezifischen Servern finden Sie für gewöhnlich auf anderen Plattformen: in Facebook-Gruppen, im Twitch-Chat, in einer Clan- bzw. Gildenmitteilung in einem Online-Spiel usw. Aus Erfahrung ist das die häufigste Art und Weise, wie man überhaupt dazu kommt, Discord zu installieren.

Discord-Links folgen einem bestimmten Muster: Sie beginnen immer mit https://discord.gg/, gefolgt von einer achtstelligen Zahlen- und Buchstabenkombination. Große, populäre Server haben auch besser lesbare Links. Der Link für den Discord-Server von Midjourney, einer Kunst-KI, lautet beispielsweise https://discord.gg/midjourney.

Wenn Sie einen solchen Link bekommen haben, können Sie ihn einfach anklicken. Discord öffnet sich automatisch und begrüßt Sie mit der Frage, ob Sie diesem Server beitreten möchten oder nicht. Wenn Sie möchten, können Sie das gerne mit dem Server von Midjourney testen.

Discord-Server entdecken

Wenn Sie keinen Einladungs-Link erhalten haben und Discord einfach so testen möchten, können Sie innerhalb der App nach Servern suchen. Klicken Sie dafür in der linken Navigationsleiste auf das kleine Kompass-Symbol, um zur „Entdecken“-Seite zu gelangen.

Foundry

Hier präsentiert Discord übersichtlich die drei wichtigsten Abschnitte: Einerseits werden in der unteren Hälfte empfohlene Communitys angezeigt – öffentliche Server mit mehreren Hunderttausend Mitgliedern –, links können die Vorschläge nach Kategorie gefiltert werden und oben befindet sich eine Suchleiste, falls Sie mit den Vorschlägen nicht zufrieden sind.

Per Klick auf einen solchen Server können Sie zunächst einen Blick darauf werfen und bei Bedarf direkt beitreten.

Wichtige Funktionen von Discord

Zu guter Letzt noch ein paar kleinere Erklärungen und Tipps für den Start mit Discord:

Unten links im Fenster finden Sie drei wichtige Schaltflächen: Mikrofon stumm schalten, Lautsprecher/Kopfhörer stumm schalten und eine Verknüpfung zu den Einstellungen. Die ersten beiden können Sie auch mit Tastaturkürzeln steuern:

Mikrofon stumm schalten: Cmd + Umschalt + M

Lautsprecher bzw. für die Kopfhörer stumm schalten: Cmd + Umschalt + D.

In den Einstellungen können Sie im Abschnitt „App-Einstellungen“ > „Hotkeys“ außerdem eigene Tastenkombinationen festlegen. Hier finden Sie zudem alle anderen zugewiesenen Tastenkürzel, allerdings nur auf Englisch.

Foundry

Befinden Sie sich in einem Sprachkanal, erscheinen über Ihrem Profil ein paar weitere Schaltflächen. Mit der Schaltfläche „Video“ aktivieren und deaktivieren Sie Ihre Webcam, falls eine vorhanden ist, mit dem ungünstig beschnittenen Button „Bildschirm teilen“ können Sie Ihren Bildschirm mit anderen Teilnehmer:innen teilen – im Grunde wie bei jeder anderen modernen Konferenzsoftware.

Auch wichtig: Einen Sprachkanal verlassen können Sie mit dem Telefonhörer-Symbol mit „X“ daneben, über der „Bildschirm teilen“-Schaltfläche. So vermeiden Sie es, nach der Verabschiedung von Ihrer Gruppe noch etliche Sekunden im Kanal zu bleiben, während Sie versuchen herauszufinden, wie sie ihn verlassen.

Wenn Sie Mitglied mehrerer Server sind, zeigt Ihnen ein grünes Lautsprecher-Symbol in der Server-Leiste links an, auf welchem Server Sie sich gerade in einem Sprachkanal befinden. Das ist hilfreich, denn während Sie sich im Sprachkanal auf einem Server befinden, können Sie problemlos in Textkanälen anderer Server stöbern.

