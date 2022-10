Printopia Airprint-Druckserver – mit dem iPhone überall drucken

Drucker, die an einen Mac oder an eine Fritzbox per USB-Kabel angeschlossen sind, kann man auf dem Mac in der Systemeinstellung „Drucker & Scanner” im Netz freigeben. Sie lassen sich dann auch von anderen Macs über WLAN benutzen. Sofern die Drucker aber kein Airprint unterstützen, kann man nicht auch vom iPhone oder vom iPad aus drucken.

Abhilfe schafft das Programm Printopia, das man auf dem Mac installiert. Auf dem iPhone oder dem iPad muss nichts installiert werden. Das Programm kostet 21,30 €, lässt sich aber vor dem Bezahlen sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Die App wird kontinuierlich gepflegt und ist zu iOS 16 kompatibel.

Schnell konfiguriert

Startet man Printopia, findet das Programm automatisch den an den Mac oder, wie in unserem Fall, den an eine Fritzbox angeschlossenen Drucker. Dieser HP-Laserdrucker hat schon etliche Jahre seinen Dienst verrichtet und unterstützt darum auch kein Airprint. Im Fenster des Programms aktiviert man den Drucker und kann zusätzlich die Option „Send to Mac“ einschalten. Mit dieser lässt sich ein Druckjob vom iPhone oder iPad aus als PDF im Benutzerordner des Mac unter „Geteilt > Printopia“ ablegen und wird automatisch im Programm „Vorschau“ geöffnet.

Printopia findet automatisch den am Mac eingerichteten Drucker, der an eine Fritzbox angeschlossen ist. Thomas Armbrüster

Um vom iPhone oder vom iPad aus zu drucken, muss Printopia nicht aktiv sein, denn das Programm arbeitet mit Hintergrundprozessen, die automatisch beim Start des Mac aktiviert werden. Netterweise weist das Programm darauf hin. Der Mac darf aber nicht ausgeschaltet sein und sich auch nicht im Ruhemodus befinden. Das ist ein Nachteil gegenüber einem Printserver, den man beispielsweise auf einem Raspberry Pi einrichtet, wie wir hier beschrieben haben. Dafür ist die Einrichtung aber ein Kinderspiel und in wenigen Minuten erledigt.

Printopia informiert den Anwender automatisch darüber, dass das Programm nicht aktiv sein muss und geschlossen werden kann.

Vom iPhone aus drucken

Ruft man auf dem iPhone (oder dem iPad) den Druckbefehl auf, den man je nach App unter „Teilen“ oder, wie in Mail, mit einem Tipp auf den nach links weisenden, geschwungenen Pfeil findet, öffnen sich die Druckoptionen. Zuerst wählt man entweder den Drucker oder „Send to Mac“ aus, und kann dann unter anderem die Anzahl der Kopien, das Papierformat und den Seitenbereich auswählen, der gedruckt werden soll. Bei unserem Laserdrucker mit Duplexoption lassen sich auch Vorder- und Rückseite bedrucken. Alles in allem ist Printopia eine gute Investition, wenn man häufig vom iPhone oder iPad auf einem Drucker drucken möchte, der kein Airprint unterstützt.

Auf dem iPhone, hier unter iOS 16, kann man im Druckfenster entweder den Drucker auswählen oder ein PDF an den Mac schicken. Thomas Armbrüster

