Ask Apple: Virtuelle WWDC für Entwicklergemeinde

Eine neue Reihe von interaktiven Fragerunden und individuellen Gesprächen soll der Entwicklergemeinde direkten Zugang zu Expert:innen von Apple bieten, teilt das Unternehmen aus Cupertino mit. Der Zugang dorthin führt über diesen Link. In den interaktiven Fragerunden und individuellen Beratungsgesprächen sollen Entwickler:innen noch mehr Möglichkeiten erhalten, ohne Umwege mit Expert:innen von Apple in Kontakt zu treten, um Einblicke, Unterstützung und Feedback zu erhalten. Entwickler:innen, die an ”Ask Apple” teilnehmen, können sich demnach über eine Vielzahl von Themenbereichen informieren, beispielsweise das Testen der neuesten Seeds, die Implementierung neuer und aktualisierter Frameworks der Worldwide Developers Conference (WWDC), die Einführung neuer Funktionen wie Dynamic Island, die Umstellung auf Swift, SwiftUI und Bedienungshilfen sowie die Vorbereitung ihrer Apps auf neue Betriebssystem- und Hardwareversionen. ”Ask Apple” ist kostenlos, die Anmeldung steht allen Mitgliedern des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program offen, so der Anbieter.

Enge Zusammenarbeit mit Spezialist:innen für Apple

Dies soll es Entwickler:innen möglich machen, verschiedenen Teammitgliedern von Apple Fragen innerhalb von Q&As in Slack oder in individuellen Sprechstunden zu stellen. Fragerunden ermöglichen es Entwickler:innen, mit Evangelist:innen, Ingenieur:innen und Designer:innen von Apple in Kontakt zu treten, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich mit anderen Entwickler:innen auf der ganzen Welt auszutauschen, so Apple weiter. Die Sprechstunden werden in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt und in mehreren Sprachen abgehalten.

Fortlaufende Reihe geplant

”Ask Apple” baut dazu nach eigener Einschätzung des Anbieters auf erfolgreichen Programmen wie “Tech Talks” und “Meet with App Store Experts” auf, die Entwickler:innen im vergangenen Jahr mehr als 200 Live Präsentationen und Tausende von Sprechstunden geboten haben. “Ask Apple” wird demzufolge eine fortlaufende Reihe sein, beginnend mit der ersten Runde vom 17. bis 21. Oktober. Aktuelle Mitglieder des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program können sich hier anmelden und Informationen über den Zeitplan finden.

Alle weiteren Informationen und Optionen gibt es über den obigen Link.