Künstliche Intelligenz lässt Steve Jobs auferstehen

Am 5. Oktober 2022, also exakt elf Jahre nach seinem Tod, sprach Steve Jobs in einem Podcast des US-Moderators Joe Rogan über seine Einstellung zur Religion, LCD, Microsoft und Apple… Ja, Sie haben sich nicht verhört, den Podcast gibt es hier, der Clou an der Sache ist aber, es reden selbstverständlich kein Steve Jobs und kein Joe Rogan, obwohl der noch lebt – sondern ihre Stimmen generiert von künstlicher Intelligenz.

Das Interview ist das erste von der Serie bei Podcast.ai, einem Projekt der Firma Play.ht, die sich auf Stimmgenerierung, Text-zu-Sprache-Umwandlung, Transkribierung und mehr spezialisiert hat. Sowohl die Stimmen der beiden Sprecher als auch Inhalte des Interviews wurden von einem Algorithmus der Firma geschaffen. Joe Rogans Stimme kann man ja seinen zahlreichen Podcasts und Fernsenauftritten entnehmen. Auch Steve Jobs’ Stimme klingt recht erkennbar und realistisch, an manchen Stellen, insbesondere bei langen Vokalen, kann man jedoch das Elektronische in der Stimme heraushören.

Jobs’ Passagen hat ebenfalls kein Mensch korrigiert, der Algorithmus wurde an seiner Biografie und an allen seinen Auftritten, die noch online verfügbar sind, trainiert. Jobs’ Worte hören sich im ersten Augenblick kohärent an, wenn man aber die Gedankenentwicklung über eine längere Passage verfolgt, merkt man, dass kein Gedanke abgeschlossen wird, sondern das Gespräch von einem Punkt zum anderen überspringt, ohne viel Erhellendes zu sagen. Dieser Umstand macht jedoch den Podcast unverdächtig – das Interview unterscheidet sich kaum von realen Interviews mit realen Politikern.

Das Steve-Jobs-Interview ist momentan der erste und letzte Podcast von Play.ht. Die Macher haben versprochen, jede Woche einen fiktionalen Podcast mit beliebten Charakteren zu bringen. Auf der Webseite des Anbieters kann man eigene Ideen einreichen und für Vorschläge der anderen abstimmen. Momentan ist das Interview zwischen Buddha und Albert Einstein der heiße Favorit auf einen nächsten Podcast, wir sind uns jedoch nicht sicher, ob er jemals veröffentlicht wird. Die Aufzeichnungen von Einsteins Stimme lassen sich relativ leicht finden, es dürfte jedoch schwierig sein, Tonbänder mit Buddha-Aufzeichungen zu finden …