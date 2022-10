13.10.22: Mahlzeit

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Noch ein wenig goldener Herbst, ehe es ungemütlich wird. Wir warten indes gespannt auf Neues von Apple, die kommende Woche können wir an sich vergessen, zumindest was eine Keynote betrifft. Aber per Pressemitteilung kann man auch Produkte vorstellen.

Gehen wir am Wochenende lieber noch mal “in die Schwammerl”, wie man in Bayern sagt, wenn man Pilzesuchen im Wald meint. Wo genau? Nein, das verraten wir nicht, Geheimtipps sollen ja geheim bleiben, wollen unseren bevorzugten Fundort von Steinpilzen und Maronenröhrlingen nicht von anderen Schwammerlgehern plündern lassen. Warum wir sicher sind, dass wir keine Giftpilze mit nach Hause nehmen? Da hilft vor allem Erfahrung: Grundsätzlich nur die Pilze nehmen, die man mit einhundertprozentiger Sicherheit kennt. Ist bei den beiden nicht so riskant, sie haben keine giftigen Fast-Doppelgänger. Das ist bei Wald- und Wiesen-Champignons leider etwas anders. Weshalb man über die jüngste Tiktok-Challenge wieder mal nur den Kopf schütteln kann, bei der sich junge Leute diesmal mit selbst gesammelten Pilzen vergiften könnten.

Auf die Technik verlassen will man sich nicht so ganz. Es ist zwar erstaunlich, welche Pflanzen-, Tiere- und Pilzarten unser iPhone mittlerweile anhand eines Fotos erkennt, wahrscheinlich sogar viel besser als wir selbst Pilze anhand von Fotos in Büchern bestimmen können, aber das reicht unter Umständen nicht. Mancher Pilz schmeckt glücklicherweise so bitter, dass man ihn ausspuckt, bevor man ausreichend Gift zu sich genommen hat, aber gerade die giftigsten unter ihnen sollen recht schmackhaft sein.

So gilt es als möglich, dass der römische Kaiser Claudius am 13. Oktober des Jahres 54 an einer Vergiftung mit einem Knollenblätterpilz verstarb, die von Chronisten beschriebenen Symptome lassen darauf schließen. Nach einer ersten Übelkeit ging es dem Kaiser wieder besser, ehe die zerstörte Leber das Überleben nicht mehr zuließ.

Claudius war nicht selbst unvorsichtig ohne Pilzatlas oder iPhone in die Schwammerl gegangen, sondern wurde eher Opfer eines heimtückischen Anschlags seines Kochs. Oder es war ganz einfach nur ein Herzinfarkt, vor dem ihn keine Apple Watch hätte schützen können. O tempora, o mores!

Lesetipps für den Donnerstag

Vier Möglichkeiten: Heute ist es zwei Jahre her, dass Apple unter dem Motto “Hi, Speed!” die neue iPhone-12-Reihe in einem virtuellen Event gezeigt hat. Das war nicht das erste seiner Art, einen guten Monat zuvor hatten neue iPads und Apple Watches auf ähnliche Weise Premiere, im Juni 2020 hatte Apple für die WWDC erstmals eine Keynote gebastelt, die nur aus vorgefertigten Videos bestand und per Stream an die Leute kam. Wir alle sind recht sicher, dass die iPhone-Show in diesem Jahr, erstmals wieder mit Publikum (und Stream!) zwar der Höhepunkt des Apple-Herbstes 2022 war, doch wird es noch einen Nebengipfel geben. Die Frage ist nur, in welcher Form. Für die nächste Woche dürfen wir nicht viel erwarten, es sei denn, Apple entscheidet sich für eine reine Presseaussendung ohne größere Umstände. Jason Snell erklärt in seiner jüngsten Kolumne “More Color” auf Macworld, dass man Apples Produktvorstellungen in unterschiedliche Klassen einteilen kann – das Spitzenevent haben wir schon vor fünf Wochen gesehen, was kommt dann noch im Oktober?

Vereinfacht: Apples einst recht geschlossenes Öko-System öffnet sich ein Stück weiter. Wie Microsoft gestern auf seinem Surface-Event bekannt gab, werde man den Zugriff auf Apples Dienste für Windows-11-Nutzer deutlich erleichtern. Die Microsoft-Photos-App werde bald direkt auf die iCloud-Fotomediathek erhalten, sodass iPhone-Nutzer ihre Bilder auch mit dem PC auf eine Weise bequem synchronisieren können, wie es vom Mac bekannt ist. Dies soll auch die Anwendung iCloud für Windows ermöglichen. Im kommenden Jahr wird es zudem Desktop-Anwendungen für Apple TV+ und Apple Music geben – iTunes für Windows gerät also allmählich auf das Abstellgleis, auf den Apple das Programm auf dem Mac schon mit macOS 10.15 Catalina vor drei Jahren geschoben hatte.

Gebrannt: Bereits im August dieses Jahres wurde bekannt, dass die populäre Serie von Apple TV+ “For All Mankind” auf DVD und Bluray herauskommen werde. Für Abonnenten des Services interessant als Geschenkoption für Leute, die keinen Streamingdienst abonnieren wollen oder nur andere. Beim Weltraumdrama aus einer alternativen Zeitleiste bleibt es aber nicht, auch “See”, “Truth Be Told” und “The Morning Show” kommen auf Bluray heraus. Nicht Apple selbst gibt die Medien heraus, sondern Dazzler Media, das die Serien bei Apple für den Vertrieb auf Bluray und DVD lizenziert hat.

Verhandlungen: Apple betont immer wieder, seine Kunden besser zu behandeln als andere Firmen (Datenschutz), die Umwelt besser zu schützen (Recycling) und vor allem die Belegschaft mehr zu achten (Diversity). Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervertretungen schätzt Cupertino offenbar gart nicht, in den letzten Monaten hatte Apple mit der Hilfe von bekannten Anti-Gewerkschafts-Aktivisten zu verhindern versucht, dass sich die Mitarbeiter in seinen Stores organisieren. Das war nicht von Erfolg gekrönt, der erste Apple Store in den USA mit einer Arbeitnehmervertretung ist der in Towson im Bundesstaat Maryland nahe Washington D.C.. Rache genießt man aber am besten, wenn sie kalt ist, mag man sich bei Apple gedacht haben oder etwas weniger konfrontativ “Ihr wollt Verhandlungen? Ihr bekommt Verhandlungen!”. Dies lässt ein Bericht von Mark Gurman auf Bloomberg schließen, nach dem Apple neu eingeführte Vergünstigungen für Mitarbeitende der Apple Stores in Towson zunächst nicht gewährt – zuerst müsse mit den Arbeitnehmervertretern darüber verhandelt werden. Die Vergünstigungen betreffen laut Gurman Fortbildungen außerhalb der Stores und Gesundheitsvorsorge, offiziell ist das Programm jedoch noch nicht angekündigt. Apple folgt dabei etwa dem Vorbild der Kaffeehauskette Starbucks, die ebenso die gewerkschaftlich organisierten Filialen von Vergünstigungen für die Mitarbeitenden ausnahm.

Vorschau: Ja, is denn heut’ scho? Nein, bis Weihnachten ist noch eine Zeit hin, auch wenn in Supermärkten schon Lebkuchen, Spekulatius und Stollen die Sommerware verdrängt haben. Da es aber nur noch etwas mehr als zwei Monate bis zum Fest sind, steigt bei einigen schon die Vorfreude, auch bei Apple TV, das den ersten Trailer zu “Spirited” veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um eine weitere Verfilmung des Charles-Dickens-Klassikers “A Christmas Carol” _ Sie wissen schon, der mit den Geistern der Weihnacht. Regisseur Sean Anders hat aus der Geschichte eine Musical-Komödie gemacht, mit populären Darstellern: Will Ferrell, Ryan Reynolds und Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer. In die Kinos kommt der Film am 11. November, der Stream startet am 18. November. Gut zu wissen, dass es in der Vorweihnachtszeit noch ein Alternativprogramm zur unsäglichen Fußball-WM in der Wüstendiktatur Katar gibt.

