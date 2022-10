3D-Audio für Airpods personalisieren

Jetzt können Sie die Personalisierung von 3D-Audio über die entsprechende Schaltfläche in den Einstellungen der Airpods beginnen. Das iPhone verlang zunächst eine Aufnahme Ihres Gesichts, so ähnlich wie beim Einrichten der Face-ID. Auch hier müssen Sie Ihren Kopf in dem vom iPhone vorgegebenen Kreis drehen.