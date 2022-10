Microsoft verspricht iCloud-Fotos für Windows 11

Viele der Apple-Dienste, wie Apple Music, Apple TV und iCloud für Fotos, können auf Windows-PCs genutzt werden, die Nutzer und Nutzerinnen müssen über Umwege wie die iCloud für Windows nutzen. Microsoft kündigte jedoch am Mittwoch an, dass es in Zukunft viel einfacher werden wird.

Während der Surface-Veranstaltung hat Microsoft bekannt gegeben, dass die Fotos-App unter Windows 11 bald direkt auf die iCloud-Fotobibliothek von Apple zugreifen kann. iPhone-Benutzer können ihre Fotos synchronisieren und ihre Mediathek auf dem Windows-Rechner zu verwalten, genau wie auf einem Mac. Die iCloud für Windows erscheint in den nächsten Monaten mit einer Option zur Synchronisierung von iCloud-Fotos. Betatester des Windows Insider Programms können die neue Funktion jedoch schon jetzt ausprobieren.

Die Microsoft Fotos-App in Windows 11 wird bald direkten Zugriff auf iCloud Fotos haben. Microsoft



Microsoft kündigte außerdem an, dass die Desktop-Apps für Apple Music und Apple TV+ im kommenden Jahr für Windows verfügbar werden. Das ist eine Erleichterung für Windows-Nutzer, die bisher auf Apple TV+ und Apple Music über einen Browser zugreifen mussten. Die neue Apple Music erlaubt den Zugriff auf Musik, andere Dienste wie Podcasts und Bücher benötigen weiterhin die iTunes für Windows.

Xbox-Benutzer können die neue Apple-Music-App ab sofort im Xbox Console Apps Store herunterladen und sie nutzen, um Musik im Hintergrund abzuspielen, während sie spielen. Sie ergänzt die bereits verfügbare Apple-TV-App.

Apple hat deutlich gemacht, dass es seine Services-Sparte wachsen lassen will. Das Unternehmen ist erfolgreich dabei, mit einem starken Umsatzwachstum in den letzten paar Jahren. Um dieses Wachstum fortzusetzen, muss Apple über sein Ökosystem hinausschauen und Verbesserungen vornehmen. Während Apple TV, Apple Music und iCloud für Fotos immer unter Windows zugänglich waren, bot keiner der Dienste einen direkten, nativen Zugang. Diese Schritte sollten Nutzer überzeugen, die Apple eine gewisse Vernachlässigung seiner Dienste außerhalb von iOS und macOS vorwarfen.

Tatsächlich gibt es bislang für Windows-Nutzer iTunes und iCloud für Windows als Brücke in die Apple-Welt. Der Entwickler hat zuletzt sogar seine Schlüsselbund-Funktion dort eingebaut. Sogar in Outlook lässt sich die iCloud-Mail einbinden, die Einrichtung ist alles andere als intuitiv. Eine direktere Synchronisierung von iCloud-Fotos ist eine Erleichterung für diejenigen, die mit dem iPhone ihre Fotos schießen und auf dem Windows-Rechner sie verwalten und bearbeiten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.