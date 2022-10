ICONIC: Buch zeigt ikonisches Apple-Design – das kostet es

In der Funke-Edition ist das aufwändig gestaltete Buch ”ICONIC. Eine Hommage an das einzigartige Industrial Design von Apple“ erschienen. Auf über 400 Seiten präsentiert es die Apple-Produkte von 1976 bis 2022 – über 45 Jahre Apple-Innovation in Design, Form und Funktion.

“In langjähriger Arbeit hat der Autor und Fotograf Jonathan Zufi weit mehr als 150.000 Fotos von nahezu allen Apple-Produkten aufgenommen”, heißt es dazu vom Verlag, darunter auch seltene Prototypen und Verpackungen.

Viel Lob von Meister Wozniak persönlich

Der legendäre Apple-Mitbegründer Steve Wozniak hat sich bereits zu dem Buch geäußert und wird so zitiert: ”Als Jonathan mir einen ersten Entwurf von ICONIC zeigte, wurde ich von Erinnerungen an die unglaublichen Produkte, an die Ingenieure und Designer, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, überflutet. Die pure Schönheit des Apple-Designs verdient atemberaubende Aufnahmen, und die hat Jonathan definitiv geliefert. Dieses Buch ist ein durchdachtes und künstlerisches Geschenk für Apple-Fans und -Mitarbeiter gleichermaßen.“

Der von Wozniak so gelobte Autor und Fotograf Jonathan Zufi ist laut Verlagsangaben seit Mitte der 1980er Jahre führend im Bereich der technologischen Innovationen. In diesem Bildband zeigt der in Melbourne geborene IT-Experte die wichtigsten Apple-Modelle – von der Gründung 1976 bis heute.

Das Hard-Cover-Buch mit der ISBN: 978-3-8375-2526-7 umfasst 400 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen und ist zu einem Preis von 120 Euro erhältlich. Außerdem erscheint es zweisprachig – im Buch finden sich die Abschnitte auf Deutsch und Englisch. Bestellen kann man es im Klartext-Verlag inklusive einiger Einblicken in das Buch, von dem wir uns auch im Gesamtumfang schon einen guten Eindruck verschaffen konnten und demnach sehr von der inhaltlichen Qualität und dem Umfang überzeugt sind. Ferner ist es erhältlich bei Amazon.de zum selben Preis und gleichfalls versandkostenfrei.

Apple selbst hatte im Jahr 2016 mit “Designed by Apple” ein ähnliches Buch herausgegeben, das sich jedoch auf die Ära des damaligen Chief Design Officer Jonathan Ive bezog. Im Jahr 2019 stellte Apple das seinerzeit in zwei Größen zu 200 respektive 300 US-Dollar erhältliche Werk wieder ein, in diesem Sommer trennten sich die Wege Apples und Ives endgültig.