14.10.22: Aus einem Guss

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Das war es also, diese Woche keine neuen Apple-Produkte und auch keine Einladung für eine Keynote. Der Freitag steht uns zwar noch bevor, doch nur in Ausnahmefällen erfahren wir am letzten Wochentag etwas Neues über Apple und seine Produkte. Der Freitag ist Verkaufsstarts vorbehalten, wir erinnern uns nur an eine einzige Presseveranstaltung Apples. Im Juli 2010 sprach Steve Jobs über das Problem mit den Antennen des iPhone 4, das aus seiner Sicht kein Problem war und falls doch, es andere Hersteller auch hätten.

Wie der Blutdruck des bereits ernsthaft erkrankten, aber recht zornigen Steve Jobs an jenem Tag war, wissen wir nicht, vom 14. Oktober 2008 sind indes die Werte 110/70 überliefert. Das hat Apple selbst bekannt gegeben, als sich Apples Führungsriege nach der Vorstellung neuer Produkte auf der Bühne den Fragen der eingeladenen Pressevertreter stellte. Alle Fragen seien erlaubt, nur nicht die zu Steve Jobs Gesundheit, alles, was man dazu wissen müsse, sei eben der aktuelle Blutdruck des Apple-Chefs.

Es hakte auch niemand nach, um etwa den Blutdruck in die Höhe zu treiben, die Fragen lagen aber auf der Hand. Steve Jobs war merklich abgemagert, vier Jahre nach seiner erfolgreichen Krebsoperation. Ein Stoffwechselproblem, das die Ärzte nun erkannt hätten, hieß es gut drei Monate später, Jobs werde sich nun für eine Auszeit zurückziehen.

Was man fast drei Jahre danach erst erfuhr: Die Sache war ernst, der Krebs hatte die Leber zerstört, im Januar 2009 sollte eine Transplantation das Leben des Apple-Gründers um weitere zweieinhalb Jahre verlängern.

Worum es an jenem 14. Oktober 2008 aber eigentlich ging? Neue Macbooks, die wir auch dieser Tage wieder erwarten. Eine Keynote waren die vor allem deshalb wert, weil sie in einer neuen Form erschienen waren, die auch heute noch weitgehend besteht: Die Gehäuse der Macbooks (ohne Firewire) und Macbooks Pro (mit Firewire) waren aus einem Aluminiumstück gefräst, bei der Produktion fällt so deutlich weniger „Abfall“ an, den man unter Energieaufwand wieder einschmilzt. Das Bauprinzip hatte Apple erstmals im Januar 2008 beim Macbook Air gezeigt, jetzt waren die größeren und teureren Geräte dran. Nächste Woche hoffen wir wieder auf Neuigkeiten von Apple, zum Beispiel darauf, dass es der M2-Chip vom Macbook Air auf seine größeren und teureren Geschwister schafft.

Lesetipps für den Freitag:

Please come back: Ende letzten Jahres begannen Gerüchte die Runde zu machen, Apple plane die Rückkehr eines iMac Pro. Letztendlich blieb ein wahrer Kern, doch aus dem 27-Zoll-Display, das in der Lieferkette gesichtet wurde, machte Apple keinen großen iMac mit M1 Pro/Max, sondern das Studio Display, das es gemeinsam mit dem Mac Studio und seinen M1-Max/Ultra-Chips im März präsentierte. Auf einen Mac Pro mit Apple Silicon werden wir noch bis nächstes Jahr warten müssen, auch ein größerer iMac scheint für 2022 nicht mehr auf dem Plan zu stehen. Unser Macworld-Kollege Roman Loyola macht sich Gedanken um das Comeback des iMac Pro: Wie sollte dieser beschaffen sein, um sich deutlich vom iMac M1 24” abzuheben und auch nicht die Kombination aus Mac Studio mit Studio Display zu kannibalisieren? Das Ergebnis seiner Fantasie würde ab 4000 US-Dollar kosten, aber Aufrüstoptionen bis zu 128 GB RAM und 8 TB SSD enthalten. Muss sich nur noch Apple daran halten und Träume erfüllen.

Sparkonto: Apple vermeldet Neuigkeiten zur Apple Card – nein, nicht die Ausweitung auf Deutschland und andere europäische Länder, das wäre ja zu schön. Weiterhin ist die Kreditkarte von Apple nur in den USA zu haben. Dort können deren Nutzerinnen und Nutzer nun aber bald die “Daily Cash” genannten Rabattzahlungen direkt auf ein Sparkonto einzahlen lassen, das sie zuvor bei der Bank Goldman Sachs, welche die Apple Card zusammen mit Apple herausgibt, einrichten müssen. Die Goldman-Sachs-Tochter Marcus bietet bereits ein Sparkonto mit derzeit 2,5 Prozent Zinsen, es ist aber nicht bekannt, ob es sich hier um das gleiche Konto handelt. Um bei Goldman Sachs ein Sparkonto anlegen zu können, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die bis dato nicht näher genannt sind. Apple und die Bank wollen das Feature “in den kommenden Monaten” freischalten.

Zeigegeräte: Nur bei Macbooks und dem Mac Mini sind keine Tastatur und Maus/Trackpad im Lieferumfang. Bei Laptops sind die Tastaturen und Trackpads bereits eingebaut, beim Desktop Mac Mini hat das historische Gründe. Apples eigene Magic Mouse und das Magic Trackpad sind gute Geräte, aber etwas teuer. Peripheriehersteller haben etliche interessanten Alternativen, meist günstiger oder mit größerem Funktionsumfang. Macworld hat den Überblick über empfehlenswerte Geräte.

Urteil: Apple legt seit zwei Jahren seinen iPhones keine Ladegeräte mehr bei, nur noch ein passendes Kabel. Die Begründung des Konzerns: So vermeide man die Produktion von Elektroschrott, die allermeisten Käufer hätten ohnehin schon eine Vielzahl von Ladegeräten. Und wer unbedingt eines haben wolle, das auch noch schnell lade, der solle doch ein neues kaufen, müsse ja nicht bei Apple sein. Berechnungen zufolge bringt Apple diese Strategie jährlich vier Milliarden US-Dollar an Ersparnis und zusätzlichen Umsätzen. So sollten die 19 Millionen US-Dollar Strafe, die ein Gericht in Brasilien gegen Apple verhängt hat, nicht sonderlich schmerzen. Die Richter in São Paulo ließen das Umweltargument nicht gelten, es sei erwiesen, dass Apple die Kunden dazu zwinge, ein Lagegerät extra zu verkaufen. Apple müsse neben der Strafe den Käufern der letzten beiden Jahre noch Charger nachliefern und dürfte iPhones fortan nur noch mit Ladern im Land verkaufen. Apple will gegen das Urteil Berufung einlegen.

Erweitert: Die Nützlichkeit des konfigurierbaren Sperrbildschirms von iOS 16 hängt stark von den verfügbaren Widgets ab. Apple-Apps waren naturgemäß die ersten, die Widgets angeboten hatten, immer mehr Entwickler entdecken aber die Möglichkeiten. Google hat nun seine Apps Search und Maps aktualisiert und dafür fünf neue Widgets integriert, mit deren Hilfe vom Sperrbildschirm man sofort auf die Suche oder Routen zugreifen kann.

Fitness: Apple bereitet drei neue Workouts in seiner Fitness+-App vor, die mit Musik des nächsten Freitag erscheinenden Taylor-Swift-Albums “Midnights” unterlegt sind. Dabei handelt es sich um Trainings für Yoga, HIIT und ein solches auf dem Laufband. Ein solches stand schon einmal im Mittelpunkt der wechselhaften Beziehungen von Taylor Swift mit Apple. In einem kurzen Werbevideo für Apples Streamingdienst Apple Music inszenierte die Musikerin einen Unfall auf dem Laufband, so begeistert war sie von der laufenden Musik, dass sie nicht mehr auf ihre Beine achtete. Zuvor hatte Taylor Swift Apple massiv für die Entscheidung angegriffen, Künstler während der dreimonatigen Testphase von Apple Music ab Ende Juni 2015 für die abgerufenen Streams nicht zu entlohnen. Erst nach der Drohung, ihre Werke zurückzuziehen, lenkte Apple ein.

Mehr von Foundry:

Google Pixel 7 Pro im Test: Das bisher beste Google-Handy

Das Pixel 7 Pro ist wirklich ein sehr starkes Smartphone, wenn auch ein sehr großes. Alle Details lesen Sie in unserem Test. Weiter …

Polizei rät: So nutzen Sie Whatsapp sicher

Die Polizei hat eine Checkliste mit vier wichtigen Tipps veröffentlicht, damit Sie Whatsapp sicher verwenden können. Weiter …

Bundestagspräsidentin rät zur Handy-Enthaltsamkeit

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat an Abgeordnete und Regierungsmitglieder appelliert, im Plenarsaal das Handy öfter in der Tasche zu lassen. Weiter …

Apple Watch gegen Pixel Watch: Unüberbrückbare Differenzen – bei der Pulsmessung

Ein Redakteur der “New York Times” hat sich den Spaß erlaubt, die Google Pixel Watch an einem Handgelenk und die Apple Watch am anderen zu trag